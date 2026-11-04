του Δημήτρη Διατσίδη

Τα RW700, RW700 Explore και RW350 συνδυάζουν την πρακτικότητα των scooter με τεχνολογία, επιδόσεις και δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο.

Η Yamaha ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των scooter, παρουσιάζοντας την οικογένεια RW, μια σειρά μοντέλων που φιλοδοξεί να συνδυάσει την καθημερινή ευκολία μετακίνησης με την ελευθερία και τις δυνατότητες μιας adventure μοτοσυκλέτας. Η νέα γκάμα περιλαμβάνει τα RW700, RW700 Explore και RW350, δημιουργώντας μια διαφορετική προσέγγιση στην κατηγορία των crossover scooter.

Η εξέλιξη της σειράς βασίζεται στην πολυετή εμπειρία της Yamaha τόσο στις μοτοσυκλέτες δρόμου όσο και στις εκτός δρόμου κατασκευές. Στόχος είναι η δημιουργία οχημάτων που δεν περιορίζονται στην περιπετειώδη εμφάνιση, αλλά προσφέρουν ουσιαστικές δυνατότητες κίνησης σε διαφορετικές επιφάνειες, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και την ευκολία που χαρακτηρίζουν ένα scooter.

Τα δύο μεγαλύτερα μοντέλα χρησιμοποιούν τον γνωστό δικύλινδρο κινητήρα CP2 των 689 κ.εκ., ενώ το μικρότερο RW350 αποκτά έναν ολοκαίνουργιο μονοκύλινδρο κινητήρα 327 κ.εκ. Κοινή φιλοσοφία τους είναι η ευελιξία, η άνετη θέση οδήγησης και ο πλούσιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Yamaha RW700: Δικύλινδρη δύναμη και αυτόματη μετάδοση

Στην κορυφή της νέας οικογένειας βρίσκεται το RW700, το οποίο χρησιμοποιεί τον δικύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα CP2 των 689 κ.εκ., με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο και σύστημα DOHC. Η απόδοσή του φτάνει τους 69.3 ίππους στις 8,250 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 65 Nm αποδίδεται μεταξύ 6,500 και 6,750 σ.α.λ.

Η μετάδοση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του μοντέλου, καθώς χρησιμοποιεί το εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT). Πρόκειται για το σύστημα αυτοματοποιημένου κιβωτίου της Yamaha, το οποίο επιτρέπει τις αλλαγές σχέσεων χωρίς συμβατική μανέτα συμπλέκτη και λεβιέ ταχυτήτων, προσφέροντας ευκολία στην καθημερινή χρήση, αλλά και τη δυνατότητα χειροκίνητης επιλογής σχέσεων για μεγαλύτερο έλεγχο όταν οι συνθήκες απαιτούν πιο ενεργή οδήγηση.

Το ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T συμβάλλει στην ομαλή απόδοση της ισχύος σε όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα, ενώ η συνεργασία του με την εξαξονική μονάδα IMU επιτρέπει την αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου πακέτου ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Το Yamaha Ride Control προσφέρει διαφορετικές ρυθμίσεις για χρήση στον δρόμο και σε χωμάτινες διαδρομές, προσαρμόζοντας την απόκριση του κινητήρα και τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται συστήματα Traction Control και Slide Control, καθώς και Brake Control για τον έλεγχο της πέδησης όταν η μοτοσυκλέτα βρίσκεται υπό κλίση. Το Back-slip Regulator διαχειρίζεται τη ροπή του κινητήρα σε συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκάρισμα του πίσω τροχού.

Η adventure φιλοσοφία αποτυπώνεται και στο πλαίσιο και τις αναρτήσεις, με στόχο τη σταθερότητα στην άσφαλτο και τον καλύτερο έλεγχο σε ανώμαλες επιφάνειες. Τα Pirelli Scorpion Rally STR χωρίς σαμπρέλα, ενισχύουν τον διπλό χαρακτήρα του μοντέλου, επιτρέποντας την κίνηση και σε βατούς χωματόδρομους.

RW700 Explore: Περισσότερη άνεση και εξοπλισμός

Το RW700 Explore διατηρεί τον ίδιο κινητήρα και τη βασική τεχνολογική φιλοσοφία του RW700, προσθέτοντας όμως εξοπλισμό που απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν μεγαλύτερες διαδρομές και αναζητούν αυξημένη άνεση.

Η σημαντικότερη διαφορά βρίσκεται στην εμπρός ανάρτηση, η οποία προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης της προφόρτισης κατά 15 χιλιοστά και 11 θέσεις ρύθμισης της απόσβεσης επαναφοράς. Παράλληλα, διαθέτει θερμαινόμενα γκριπ και θερμαινόμενη σέλα αναβάτη, στοιχεία που κάνουν πιο ευχάριστη την οδήγηση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Στον επιπλέον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κεντρικό σταντ και φωτιζόμενοι διακόπτες, ενώ η διαφορετική χρωματική ταυτότητα τονίζει τον πιο premium χαρακτήρα της έκδοσης. Το Yamaha RW700 Explore απευθύνεται έτσι σε αναβάτες που θέλουν ένα πολυχρηστικό scooter με δυνατότητες ταξιδιού και εξερεύνησης, χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή πρακτικότητα.

Yamaha RW350: Νέος κινητήρας και προηγμένη τεχνολογία

Το τρίτο μέλος της οικογένειας, RW350, ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία σε μικρότερη κατηγορία κυβισμού, αποτελώντας μια πρόταση για όσους θέλουν ένα ευέλικτο scooter για την πόλη, αλλά και τη δυνατότητα να κινηθούν σε διαδρομές πέρα από το συνηθισμένο αστικό περιβάλλον.

Εφοδιάζεται με έναν ολοκαίνουργιο, υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 327 κ.εκ., τετραβάλβιδο και τεχνολογίας SOHC, ο οποίος αποδίδει 29.2 ίππους στις 7,000 σ.α.λ. και 31.5 Nm ροπής στις 5,750 σ.α.λ. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου CVT με ιμάντα, διατηρώντας τον εύκολο χειρισμό ενός συμβατικού scooter.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα διάταξη Yamaha Dynamic Ride, η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο τη βελτίωση της σταθερότητας και της αίσθησης οδήγησης, μειώνοντας τη μη αναρτώμενη μάζα. Επιπλέον, ένας αντικραδασμικός άξονας με τέσσερις άξονες εξισορρόπησης συμβάλλει στον περιορισμό των κραδασμών και στην αύξηση της άνεσης.

Το RW350 διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης, STREET, EXPLORE και ECO, τα οποία προσαρμόζουν την απόδοση του κινητήρα και τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης στις εκάστοτε συνθήκες. Σημαντικό στοιχείο για την κατηγορία του είναι και το Cruise Control, που διευκολύνει τις μεγαλύτερες διαδρομές.

Ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών με συνδεσιμότητα smartphone μέσω της εφαρμογής Yamaha MyRide, ενώ υποστηρίζεται και πλοήγηση μέσω της Garmin StreetCross. Διαθέτει επίσης σύστημα Smart Key, αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα με φωτισμό και δυνατότητα φιλοξενίας κράνους full-face, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του.

Η σχεδίαση του RW350 συνδυάζει την περιπετειώδη εμφάνιση με την πρακτικότητα, ενώ η Yamaha έχει χρησιμοποιήσει και ανακυκλωμένα υλικά σε επιλεγμένα εξαρτήματα του αμαξώματος, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας TEXNATURE, που εμπνέεται από φυσικά στοιχεία όπως οι κοίτες των ποταμών και η άμμος.

Μια νέα κατηγορία για την Yamaha

Με τη σειρά RW, η Yamaha επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα πρόταση στον κόσμο των scooter, συνδυάζοντας την ευκολία της αυτόματης μετάδοσης με τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που μέχρι σήμερα συναντούσαμε κυρίως σε μοτοσυκλέτες μεγαλύτερου κυβισμού.

Τα RW700 και RW700 Explore απευθύνονται σε όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά και ταξιδιωτικές δυνατότητες, ενώ το RW350 μεταφέρει την ίδια φιλοσοφία σε μια πιο προσιτή κατηγορία κυβισμού. Και τα τρία μοντέλα έχουν ως κοινό στόχο να διευρύνουν τα όρια της καθημερινής μετακίνησης, προσφέροντας περισσότερες επιλογές σε όσους θέλουν να εξερευνούν νέες διαδρομές.