Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Yamaha έδωσε στη δημοσιότητα τις αλλαγές στα μοντέλα μοτοσυκλετών και σκούτερ για το 2027

Οι αλλαγές αφορούν τα παρακάτω μοντέλα

Ténéré 700 Rally

Οικογένεια TRACER 9

XSR900 GP και XSR900

και XSR900 MT-125

Κατηγορία Hyper Naked

R1 RACE

Κατηγορία Sport Scooter (Tech MAX και Tech MAX+)

Από την αρχή της ιστορία της, η Yamaha βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε ότι αφορά τις επιδόσεις, την καινοτομία, τον σχεδιασμό και την ευχρηστία.

Μια σημαντική κληρονομιά που ξεκίνησε το 1955 και από τότε, η Yamaha πρωτοπορεί στη σύγχρονη μορφή της μοτοσυκλέτας και στην προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μοτοσυκλέτες και scooter για τον καθημερινό αναβάτη.

Η Yamaha κάνει άλλο ένα βήμα στη νέα εποχή παραμένοντας πιστή στο νόημά του ότι κάθε αναβάτης πρέπει να απολαμβάνει μια αίσθηση ικανοποίησης και έντονου ενθουσιασμού ακολουθώντας την φιλοσοφία του KANDO*.

Το 2027, η κορυφαία στην αγορά Ténéré 700 παραμένει πιστή στα εμβληματικά της χρώματα άλλα με νέα γραφικά που ξεχωρίζουν, ενώ η ιστορική Ténéré 700 Rally αποδίδει φόρο τιμής στη θρυλική κληρονομιά της Yamaha με τον νέο χρωματισμό Heritage White.

Η γκάμα μοντέλων Sport Heritage συνεχίζει να προσφέρει κλασική σχεδίαση και χρωματικούς συνδυασμούς με μια τονισμένη δόση νοσταλγίας, καθώς η XSR900 GP διατίθεται πλέον στον χρωματισμό Legend Blue που αντλεί έμπνευση από τον Γάλλο αναβάτη των Grand Prix, Christian Sarron.

Η XSR900 αποκτά τον τολμηρό χρωματισμό Neon White, ως φόρο τιμής στη δημοφιλή YZF-750R της δεκαετίας του ’90.

Η οικογένεια TRACER 9 ανανεώνει την εμφάνισή της με μια ολοκαίνουργια γκάμα χρωματικών επιλογών και με ανανεωμένα γραφικά, καθώς η σειρά Sport Touring συνεχίζει να εμπνέει τους αναβάτες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και να εξερευνούν άγνωστες διαδρομές.

Εμπνέοντας γενιές αναβατών, η γκάμα MT της Yamaha κάνει το επόμενο βήμα στην εξέλιξή της, παρουσιάζοντας μια ανανεωμένη MT-125 με πιο επιθετική σχεδίαση που εναρμονίζεται με τα μοντέλα MT-07 και MT-09.

Παράλληλα, ολόκληρη η γκάμα αποκτά τον εντυπωσιακό νέο χρωματισμό Redline, με εξαίρεση την MT-09 SP που φέρει ανανεωμένα γραφικά στον σπορ χρωματικό συνδυασμό Icon Performance.

Βασισμένη σε δεκαετίες υπεροχής και έχοντας στο DNA της τον αγωνιστικό χαρακτήρα, η οικογένεια Supersport του 2027 συνεχίζει με τα μοντέλα R1 RACE, R9, R7, R3 και R125, με την R1 RACE να διαθέτει έναν νέο χρωματισμό.

Η γκάμα Sport Scooter της Yamaha ενισχύει την σπορ εικόνα με τον ολοκαίνουριο χρωματισμό Avio Blue να προστίθεται στην οικογένεια MAX.

Αυτή η επιλογή προστίθεται στον καθιερωμένο χρωματισμό Crystal Graphite της γκάμας Tech MAX και Tech MAX+ των μοντέλων XMAX και NMAX, ενώ και το NMAX 125 Tech MAX σε Crystal Graphite, θα διαθέτει μπρονζέ τροχούς για το 2027.

Στην κατηγορία Off-Road Competition, η γκάμα των μοτοσυκλετών Motocross της Yamaha εμπλουτίζεται με μια αναβαθμισμένη YZ250F.

Τα μοντέλα YZ450F, YZ250F, YZ250 και YZ125 αποκτούν ανανεωμένα γραφικά στον χρωματισμό Icon Blue, ενώ όλα θα διατίθενται και σε έκδοση Monster Energy Yamaha Racing Edition.

Στην κατηγορία Enduro, η WR450F ξεχωρίζει με αναβαθμισμένο πλαίσιο, ενώ τα μοντέλα WR250F, TT-R125, TT-R110, TT-R50 και PW50 αποκτούν νέα γραφικά.

ADVENTURE

Σχεδιασμένη για να αντιμετωπίζει τα πιο απαιτητικά εδάφη, με βαθιές ρίζες στην ιστορία των αγώνων ράλι και συνεχίζοντας να σημειώνει ρεκόρ σε όλο τον κόσμο μέχρι σήμερα, η Ténéré 700 Rally του 2027 αποδίδει φόρο τιμής στη θρυλική κληρονομιά της Yamaha, υιοθετώντας έναν νέο χρωματισμό Heritage White.

Η Ténéré 700 διαθέτει κορυφαία τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου και αναρτήσεις που έχουν σχεδιαστεί για επιδόσεις σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Διατηρώντας το χρώμα Icon Blue και εισάγοντας τη νέα επιλογή Crystal Graphite, συνδυάζει και τους δύο χρωματισμούς με εντυπωσιακά νέα γραφικά που έχουν σχεδιαστεί για να ξεχωρίζουν.

SPORT TOURING

Σχεδιασμένες για να συνδυάζουν άνεση και οδική συμπεριφορά, οι TRACER 9 και TRACER 9 Y-AMT αποκτούν τον εντυπωσιακό νέο χρωματισμό Power Blue, συνδυάζοντας τον με ανανεωμένα γραφικά στην έκδοση Midnight Black.

Οι TRACER 9 GT και TRACER 9 GT Y-AMT διατίθενται σε χρωματισμούς Ceramic Grey και Tech Black, με ανανεωμένα γραφικά που αναδεικνύουν την τεχνολογία αιχμής που διαθέτουν.

Στην κορυφή της σειράς Sport Touring, η TRACER 9 GT+ ξεχωρίζει με δύο νέους χρωματισμούς: τον εντυπωσιακό Galaxy Blue και τον δυναμικό Performance Silver, οι οποίοι ενισχύουν τη χαρακτηριστική της παρουσία σε κάθε διαδρομή

SPORT HERITAGE

Παραμένοντας πιστή στην κληρονομιά της και συνδυάζοντας τους πιο εμβληματικούς σχεδιασμούς με τη σύγχρονη τεχνολογία, η XSR900 GP πλαισιώνει τον χρωματισμό Legend Yellow με τον Legend Blue, ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τον πρώην Γάλλο αναβάτη αγώνων Grand Prix, Christian Sarron.

Η XSR900 αντλεί έμπνευση από την εμβληματική ροζ YZF 750R της δεκαετίας του ’90, προσθέτοντας τον χρωματισμό χρώμα White Neon στον ήδη διαθέσιμο Midnight Black. Συνδυάζοντας το πνεύμα του παρελθόντος με την πιο σύγχρονη τεχνολογία στον κινητήρα, το πλαίσιο και τον σχεδιασμό, αυτή η μοτοσυκλέτα προσφέρει ρετρό στυλ σε συνδυασμό με αξιόπιστες επιδόσεις.

HYPER NAKED

Η γκάμα μοντέλων Hyper Naked της Yamaha έχει εμπνεύσει, καθορίσει και ενθουσιάσει μια ολόκληρη γενιά αναβατών, σηματοδοτώντας ένα επαναστατικό κεφάλαιο στον κόσμο των μοτοσυκλετών Yamaha.

Για το 2027, η κληρονομιά συνεχίζεται με μια τολμηρή νέα εμφάνιση για την MT-125, η οποία αποκτά ανανεωμένο σχεδιασμό που εναρμονίζεται με το επιθετικό στυλ της οικογένειας Hyper Naked.

O ολοκαίνουριος χρωματισμός Redline έρχεται στο προσκήνιο της οικογένειας MT και είναι πλέον διαθέσιμος σε όλα τα μοντέλα εκτός από την MT-09 SP, η οποία δέχεται ανανεωμένο στυλ στον σπορ χρωματισμό Icon Performance.

SUPERSPORT

Η γκάμα Supersport της Yamaha φημίζεται για τον συνδυασμό ιστορίας, εμβληματικών επιδόσεων και χαρακτηριστικού στυλ, έχοντας στον πυρήνα της αγωνιστικό DNA.

Επίσης η R1 RACE αποκτά νέα χρωματική ανανέωση για το 2027.

Off Road Competition

Η θρυλική γκάμα μοντέλων Off Road Competition της Yamaha αποτελεί την επιλογή των αγωνιστικών ομάδων και των καθημερινών αναβατών εδώ και δεκαετίες.

Το YZ250F αποκτά αναβαθμίσεις ισχύος για το 2027 στην κατηγορία motocross, ενώ η WR450F διαθέτει αναθεωρημένο σχεδιασμό πλαισίου, με στόχο την κυριαρχία τους τους αγώνες Enduro.

Σε συνέχεια των γνωστών χρωματικών συνδυασμών, για το 2027 η γκάμα των μοτοσυκλετών Off-Road Competition αποκτά ανανεωμένα γραφικά στην έκδοση Icon Blue, ενώ στα μοντέλα YZ450F, YZ250F, YZ250 και YZ125 προστίθεται και η χρωματική επιλογή Monster Energy Yamaha Racing.

SPORT SCOOTER

Τα Sport Scooter της Yamaha εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στα μοντέλα με τις υψηλότερες πωλήσεις στις κατηγορίες τους, προσφέροντας ως βασικά χαρακτηριστικά την αποδεδειγμένη αξιοπιστία, τη σπορ σχεδίαση και τις κορυφαίες επιδόσεις.

Για το 2027, η γκάμα Tech MAX και Tech MAX+ των μοντέλων XMAX και NMAX ανανεώνεται χρωματικά, εντάσσοντάς στην παλέτα της οικογένειας MAX τον νέο χρωματισμό Avio Blue, ενώ το NMAX 125 Tech MAX στην έκδοση Crystal Graphite αναβαθμίζει την αισθητική του με την προσθήκη μπρονζέ τροχών.