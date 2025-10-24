Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha συνεχίζει να εξελίσσει τη θρυλική Ténéré 700 World Raid, το μοντέλο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την αυθεντική περιπέτεια.

Για το 2026, η νέα Ténéré 700 World Raid έρχεται ανανεωμένη, με premium εξοπλισμό, προηγμένη τεχνολογία και πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση, έτοιμη να οδηγήσει τους λάτρεις της περιπέτειας ακόμη πιο μακριά.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο γνωστός δικύλινδρος κινητήρας CP2 των 690cc προσφέρει πλέον ακόμη πιο γραμμική ροπή, εξασφαλίζοντας βελτιωμένο έλεγχο τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου.

Για να αξιοποιηθεί στο έπακρο η ισχύς του κινητήρα, η Ténéré 700 World Raid εξοπλίζεται με το Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) και προσφέρει δύο προγράμματα ισχύος (Power Modes).

Η νέα μονάδα IMU έξι αξόνων εγγυάται τον απόλυτο έλεγχο, υποστηρίζοντας Traction Control (TCS) και Slide Control (SCS) ευαίσθητα στη γωνία κλίσης, καθώς και ABS/Brake Control με διαφορετικά επίπεδα επέμβασης.

Ο αναβάτης έχει έτσι τη δυνατότητα να επιλέξει τον βαθμό υποστήριξης που επιθυμεί, διαμορφώνοντας την απόδοση σύμφωνα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

ΦΤΙΑΓΜΕΝΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Τα δύο, πλευρικά τοποθετημένα αλουμινένια ντεπόζιτα έχουν ανασχεδιαστεί, είναι πλέον ελαφρύτερα και προσφέρουν αυτονομία περίπου 500 χλμ, περιορίζοντας τις κινήσεις του καυσίμου μέσα στο ντεπόζιτο και βελτιώνοντας τη σταθερότητα και τον χειρισμό.

Η νέα έκδοση εξοπλίζεται επίσης με Cruise Control και Speed Limiter, για ακόμη πιο άνετη οδήγηση στις μεγάλες αποστάσεις.

Η νέα ζελατίνα, οι αφαιρούμενοι πλευρικοί αεραγωγοί, τα μεγάλα μαρσπιέ και η μονάδα φωτισμού LED συμβάλλουν στη βελτιωμένη προστασία και απόλαυση του ταξιδιού, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες.

ΝΕΑ PREMIUM ΑΝΑΡΤΗΣΗ KYB

Η Ténéré 700 World Raid 2026 προσφέρει κορυφαίο έλεγχο και άνεση σε κάθε είδους έδαφος, χάρη στο νέο πλήρως ρυθμιζόμενο πακέτο αναρτήσεων KYB.

Το ανεστραμμένο πιρούνι διαθέτει πλέον καλάμια διαμέτρου 46mm (από 43mm προηγουμένως), χωρίς αύξηση του συνολικού βάρους.

Η πίσω ανάρτηση, KYB Monocross, επίσης πλήρως ρυθμιζόμενη, έχει δεχτεί σημαντικές αναβαθμίσεις, με αυξημένη διαδρομή αμορτισέρ και ειδικά σχεδιασμένο συνδετικό μηχανισμό (linkage system), προσφέροντας πιο προοδευτική και αποδοτική λειτουργία ακόμη και στις πιο απαιτητικές off-road συνθήκες.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

– Δύο μεγάλης χωρητικότητας αλουμινένια ντεπόζιτα

– IMU έξι αξόνων για απόλυτο έλεγχο

– Traction Control, Slide Control και ABS/Brake Control με λειτουργία Cornering

– Πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι KYB 46mm και πίσω ανάρτηση υψηλών προδιαγραφών KYB

– Ηλεκτρονικό γκάζι YCC-T με power modes

– Cruise Control και Speed Limiter

– Αυξημένη άνεση και προστασία για μεγάλες αποστάσεις

– Νέο, ρυθμιζόμενο σταμπιλιζατέρ

– Έγχρωμη TFT οθόνη 6,3 ιντσών με συνδεσιμότητα και πλοήγηση

– Ανασχεδιασμένο σώμα και μονάδα προβολέα

– Νέος κινητήρας CP2 690cc προδιαγραφών Euro 5+

Η νέα Yamaha Ténéré 700 World Raid 2026 είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει την έννοια της περιπέτειας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένα ηλεκτρονικά και ασυναγώνιστη αυτονομία — όλα με τη σφραγίδα αξιοπιστίας και εμπειρίας της Yamaha.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Οι επιλογές χρωμάτων για την Ténéré 700 World Raid του 2026 είναι οι Redline White και Midnight Black.