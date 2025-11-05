του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Tmax γίνεται 25 ετών και η Yamaha το γιορτάζει με μια ειδική έκδοση εμπνευσμένη από το θρυλικό Black Max 2006.

Νέα γραφικά, πολλές λεπτομέρειες και όλη η τεχνολογία της τελευταίας γενιάς για ένα scooter που παραμένει διαχρονικό σύμβολο της αστικής κινητικότητας — και όχι μόνο.

Διαθέσιμο αποκλειστικά για το 2026.

25 χρόνια και δεν τα δείχνει

Όταν το πρώτο Tmax κυκλοφόρησε το 2001, κανείς δεν φανταζόταν ότι ένα scooter θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο πάθος και αντιπαράθεση μεταξύ των μοτοσυκλετιστών και, ταυτόχρονα, να κατακτήσει χιλιάδες χρήστες, δημιουργώντας μια πραγματική φυλή πάνω σε δύο τροχούς.

Έκτοτε, πάνω από 340,000 Tmax έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Ευρώπης, μεταμορφώνοντας την αστική μετακίνηση και δημιουργώντας ουσιαστικά την κατηγορία των sport scooters. Όχι απλώς ένα «γρήγορο scooter», αλλά ένα όχημα σχεδιασμένο για οδήγηση, πλάγιασμα, επιτάχυνση — για να ζεις την πόλη με οδήγηση μοτοσυκλέτας.

Για το 2026, η Yamaha γιορτάζει αυτή την πορεία με το Tmax 25th Anniversary, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που αναβιώνει τον θρυλικό Black Max 2006. Η συνταγή φαίνεται απλή: αποκλειστικό στυλ, ιδιαίτερες λεπτομέρειες και όλη η τεχνολογία της 9ης γενιάς. Το αποτέλεσμα είναι ένας φόρος τιμής σε ένα εμβληματικό μοντέλο, σχεδιασμένο για όσους θεωρούν το Tmax όχι απλώς όχημα, αλλά προέκταση του τρόπου ζωής τους.

Γιατί για κάποιους, το «Max» δεν είναι επιλογή — είναι ταυτότητα.

Ξεχωριστή εμφάνιση, ψυχή πρωταθλητή

Η αναφορά στο Black Max 2006 είναι εμφανής με την πρώτη ματιά.

Βασικό χρώμα Dark Gray Metallic, ορισμένα τμήματα σε Light Gray Metallic, ματ αντιθέσεις, μαύρες ζάντες κατεργασμένες και, φυσικά, κόκκινη σέλα με ανάγλυφες ραφές και επετειακό λογότυπο. Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που κάνουν το Tmax να είναι επετειακό.

Τρισδιάστατα λογότυπα, κόκκινες πινελιές και εξαρτήματα φινιρισμένα σαν κοσμήματα επιβεβαιώνουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Το 25th Anniversary δεν θέλει απλώς να κυκλοφορεί, θέλει να το παρατηρούν, να το αναγνωρίζουν, να το γιορτάζουν.

Δεν προκαλεί έκπληξη που το μοντέλο αυτό απευθύνεται στο συναισθηματικό κομμάτι μιας κοινότητας από τις πιο πιστές στον κόσμο των scooter. Και όπως πάντα, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά: το Tmax διατηρεί τον αιχμηρό σχεδιασμό, τη σπορ γεωμετρία, την αίσθηση πολυτέλειας και την άνεση, αλλά χωρίς να χάνει τις επιδόσεις του.

Πραγματική σπορτίφ συμπεριφορά σε συνδυασμό με άνεση

25 χρόνια εξέλιξης δεν περνούν απαρατήρητα.

Το αλουμινένιο πλαίσιο, το ανεστραμμένο πιρούνι και το ψαλίδι πίσω, παραμένουν τα βασικά στοιχεία που μετέτρεψαν ένα scooter σε εργαλείο απόλαυσης.

Οι διπλοί εμπρός δίσκοι και ο πίσω δίσκος συνθέτουν επιβράδυνση που αντέχει υψηλούς ρυθμούς, ενώ το ABS με σύστημα Brake Control κρατά τα πάντα υπό έλεγχο ακόμη και σε δύσκολες επιφάνειες.

Ο δικύλινδρος κινητήρας Euro5+ των 560 κ.εκ., με 35 kW (47.5 hp) παρέχει επιτάχυνση που δεν έχει να ζηλέψει πολλές μοτοσυκλέτες.

Οι λειτουργίες Sport και Touring, το CVT κιβώτιο και η ομαλή απόκριση επιβεβαιώνουν τη χαρακτηριστική ευελιξία του: αυτοκινητόδρομος, πόλη ή επαρχιακοί δρόμοι – το Tmax παραμένει το απόλυτο όχημα που καταπίνει χιλιόμετρα χωρίς άγχος.

Προστίθεται και νέο ηλεκτρονικό πακέτο με TFT οθόνη 7 ιντσών, πλήρης συνδεσιμότητα, ενσωματωμένη πλοήγηση Garmin Motorize και μια μεγάλη λίστα δεδομένων διαθέσιμων μέσω της εφαρμογής MyRide.

Διατηρώντας την ίδια ταυτότητα

Υπάρχει ένα στοιχείο που χαρακτήρισε πάντα το Tmax: η ισορροπία ανάμεσα στη σπορ συμπεριφορά και την άνεση.

Η έκδοση 25th Anniversary διατηρεί μια εργονομία μελετημένη ώστε να φιλοξενεί αναβάτες κάθε σωματότυπου, ρυθμιζόμενη πλάτη και φέρινγκ που προστατεύει αποτελεσματικά χωρίς να κάνει το scooter να φαίνεται υπερβολικό.

Κάτω από την κόκκινη σέλα υπάρχει χώρος για ένα κράνος full-face ή δύο τύπου jet, ανάλογα με το μέγεθος. Και φυσικά, δεν λείπει το Smart Key, γιατί όποιος αγοράζει ένα επετειακό Tmax δεν σκοπεύει να ψάχνει κλειδιά στις τσέπες του.

Αυτό το Tmax είναι η απόδειξη ότι η Yamaha κατάφερε να διατηρήσει ζωντανή την αρχική του ουσία, εξελίσσοντάς την με σύγχρονο και έξυπνο τρόπο όπως ακριβώς κάνουν και οι οδηγοί του. Διατηρεί τον σπορ δυναμικό χαρακτήρα χωρίς θυσία στην άνεση και χωρίς απώλεια κομψότητας για να κινείται στην πόλη με βλέμμα πολύ πέρα από το επόμενο φανάρι.

Το Tmax 25th Anniversary θα είναι διαθέσιμο μόνο για το 2026!