Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι TRACER 7 και TRACER 7 GT της Yamaha προσφέρουν έναν πολύ καλό συνδυασμό σπορ χαρακτηριστικών και άνεσης στα ταξίδια.

Ο σύγχρονος δικύλινδρος παράλληλος κινητήρας CP2, το εξαιρετικό πλαίσιο και η τεχνολογία αιχμής δημιουργούν ένα πακέτο που προσφέρει συγκινήσεις και σιγουριά.

Για το 2026, η σειρά TRACER 7, αποκτά το επαναστατικό αυτόματο σύστημα αλλαγής ταχυτήτων Y-AMT της Yamaha που συνδυάζεται με αυτόματο συμπλέκτη.

Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τη χειροκίνητη αλλαγή ταχυτήτων μέσω ενός διακόπτη που λειτουργεί με το δάχτυλο ή την επιλογή πλήρως αυτόματης μετάδοσης, δημιουργώντας μια εντελώς νέα εμπειρία οδήγησης.

Το Y-AMT, που ήταν ήδη διαθέσιμο στις TRACER 9, TRACER 9 GT και TRACER 9 GT+, σύντομα θα είναι διαθέσιμο σαν επιλογή, και για τις TRACER 7 & TRACER 7 GT.

Σε τέλεια αρμονία με τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του συστήματος Yamaha Ride Control (YRC), το σύστημα Y-AMT προσφέρει τη δυναμική οδήγηση με νέα επίπεδα άνεσης και πρακτικότητας.

Ανεξάρτητα από τη χρήση της μοτοσυκλέτας, καθημερινές σπορ διαδρομές, δύσκολες καθημερινές μετακινήσεις ή ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, το Y-AMT προσφέρει ένα εντελώς νέο επίπεδο ευχρηστίας και απόλαυσης στην οδήγηση.

Χρώματα, Διαθεσιμότητα και Τιμές

Οι νέες TRACER 7 GT και TRACER 7 GT Y-AMT, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων των 35kW, θα είναι διαθέσιμες στις ίδιες επιλογές χρωμάτων με τα στάνταρ μοντέλα που διαθέτουν 6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Η TRACER 7 θα προσφέρεται σε Redline και Midnight Black, ενώ η TRACER 7 GT θα είναι διαθέσιμη σε Icon Performance και Tech Black.

Οι νέες TRACER 7 και TRACER 7 GT με το Y-AMT θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά, οι τιμές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.