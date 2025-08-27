Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha δίνει τη δυνατότητα στους λάτρεις των θαλάσσιων σπορ να γνωρίσουν και να οδηγήσουν στη θάλασσα την γκάμα των WaveRunners.

Η εκδήλωση Yamaha WaveRunner Sea Trial θα γίνει στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρες 10:00-17:00 στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης.

Εκεί το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά και όσοι επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία της οδήγησης των κορυφαίων jet της Yamaha.

Στο ειδικά διαμορφωμένο σημείο, οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν στη θάλασσα (Sea Trial) τα:

• Yamaha JetBlaster DLX– το πιο ”παιχνιδιάρικο” μοντέλο της γκάμας, με εντυπωσιακή ευελιξία.

• Yamaha FX Cruiser SVHO – η απόλυτη πρόταση πολυτέλειας και δύναμης, ιδανικό για μεγάλες αποστάσεις με άνεση.

• Yamaha GP HO– σχεδιασμένο για κορυφαίες επιδόσεις και απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης, με αγωνιστικό DNA.

Η είσοδος στον χώρο της εκδήλωσης είναι ελεύθερη.

Για τη δοκιμή των Yamaha WaveRunner είναι απαραίτητη η κατοχή Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους τουλάχιστον 5 έτη.

Έχοντας ως πρωταρχικό μέλημα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, κρίνεται θεμιτός ο εξοπλισμός αναβάτη jet: Στολή/φόρμα νεοπρέν και Σωσίβιο/Γιλέκο.

Η διοργανώτρια εταιρεία, με γνώμονα την ασφάλεια, διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για την πραγματοποίηση της δοκιμαστικής οδήγησης.

Για δωρεάν εγγραφή στο Sea Trial ακολουθήστε το σύνδεσμο: https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/news/yamaha-waverunner-seatrial