του Νεκτάριου Διατσίδη

Με ισχύ 10 ίππων, αυτονομία 108 χιλιομέτρων και τροχούς 16 ιντσών, το νέο ηλεκτρικό σκούτερ της Yamaha δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, την άνεση και την ευκολία χρήσης στην πόλη.

Η Yamaha παρουσιάζει το νέο XENTER E, ένα ηλεκτρικό scooter ισοδύναμο με μοντέλο 125 κ.εκ., σχεδιασμένο για τις καθημερινές μετακινήσεις στο αστικό περιβάλλον. Αποτελεί μία από τις δύο νέες ηλεκτρικές προτάσεις της εταιρείας για το 2027, μαζί με το NMAX E, και σηματοδοτεί την επιστροφή της Yamaha στην κατηγορία των σκούτερ με μεγάλους τροχούς, αυτή τη φορά με αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία.

Η φιλοσοφία του XENTER E βασίζεται στην ευκολία μετακίνησης, την άνεση και τη χρηστικότητα. Η σχεδίασή του συνδυάζει μεγάλους τροχούς 16 ιντσών, επίπεδο πάτωμα και όρθια θέση οδήγησης, χαρακτηριστικά που εξυπηρετούν ιδιαίτερα τις ανάγκες της καθημερινής κυκλοφορίας. Παράλληλα, η Yamaha έχει δώσει έμφαση στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και στην ευκολία χειρισμού, ώστε το σκούτερ να ανταποκρίνεται στις συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις που χαρακτηρίζουν την αστική μετακίνηση.

Ηλεκτρικό σύστημα eAxle και αυτονομία 108 χιλιομέτρων

Το XENTER E χρησιμοποιεί τη νέα ηλεκτρική μονάδα κίνησης eAxle της Yamaha, με μέγιστη ισχύ 7.5 kW (10 ίππους) στις 3,500 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 33.3 Nm στις 500 σ.α.λ. Η μετάδοση γίνεται με ιμάντα, με στόχο την αθόρυβη λειτουργία και την ομαλή, γραμμική απόδοση της ισχύος.

Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 3.5 kWh, η οποία είναι σταθερά τοποθετημένη στο πλαίσιο και δεν αφαιρείται για φόρτιση. Η θέση της στο κεντρικό τμήμα του σκούτερ συμβάλλει στη συγκέντρωση των μαζών και στη διατήρηση χαμηλού κέντρου βάρους, με θετική επίδραση στην ευελιξία και τη σταθερότητα.

Η ανακοινωμένη αυτονομία φτάνει τα 108 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο WMTC Class 1, ενώ η Yamaha διαθέτει τρία προγράμματα οδήγησης, S, T και E, ώστε ο αναβάτης να προσαρμόζει την απόδοση στις συνθήκες κυκλοφορίας και στις ανάγκες του. Στο πρόγραμμα Eco δίνεται προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας, με ενισχυμένη ανάκτηση κατά την επιβράδυνση.

Η φόρτιση πραγματοποιείται μέσω ενσωματωμένου φορτιστή 800 W, είτε από οικιακή πρίζα 220V είτε από δημόσιο σταθμό AC Type 2. Για πλήρη φόρτιση από 0 έως 100% απαιτούνται περίπου 5.5 ώρες, χρόνος που επιτρέπει την επαναφόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πλαίσιο και αναρτήσεις με έμφαση στην άνεση

Το νέο πλαίσιο τύπου underbone έχει σχεδιαστεί ειδικά για το XENTER E, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος με την απαραίτητη ακαμψία. Το μεταξόνιο είναι 1,485 mm και το ύψος της σέλας 790 mm, ενώ η επίπεδη και ευρύχωρη πλατφόρμα προσφέρει ελευθερία στην τοποθέτηση των ποδιών και διευκολύνει την επιβίβαση και αποβίβαση.

Οι τροχοί των 16 ιντσών εμπρός και πίσω αποτελούν βασικό στοιχείο της κατασκευής, καθώς συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην καλύτερη αντιμετώπιση των ανωμαλιών του οδοστρώματος. Οι αναρτήσεις αποτελούνται από τηλεσκοπικό πιρούνι με διαδρομή 100 mm και δύο πίσω αμορτισέρ με διαδρομή 97 mm, με στόχο την άνεση σε δρόμους με κακοτεχνίες.

Το σύστημα πέδησης διαθέτει δίσκους 245 mm και στους δύο τροχούς, με ABS, ενώ υπάρχει και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS για μεγαλύτερη ασφάλεια σε ολισθηρές επιφάνειες.

Εξοπλισμός και πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών με ειδικές ενδείξεις για την ηλεκτρική λειτουργία, την κατάσταση της μπαταρίας και την απόδοση του συστήματος. Μέσω της εφαρμογής Yamaha Motor On, ο αναβάτης μπορεί να συνδέσει το smartphone του και να χρησιμοποιήσει πλοήγηση με οδηγίες στροφή προς στροφή, καθώς και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τις διαδρομές και την κατάσταση του σκούτερ.

Η πρακτικότητα ενισχύεται από τον αποθηκευτικό χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει ένα κράνος full-face, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα του. Υπάρχει επίσης επίπεδο πάτωμα, αναδιπλούμενος γάντζος για τσάντες, θύρα φόρτισης USB Type-C και σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η λειτουργία όπισθεν, η οποία διευκολύνει τους ελιγμούς σε στενούς χώρους στάθμευσης ή σε σημεία με κλίση. Πρόκειται για μια πρακτική προσθήκη σε ένα σκούτερ που προορίζεται να χρησιμοποιείται καθημερινά και όχι μόνο σε εύκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

Ηλεκτρική κινητικότητα με γνώμονα την καθημερινή χρήση

Με το XENTER E, η Yamaha διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα με ένα μοντέλο που δίνει προτεραιότητα στην άνεση, την ευκολία και την πρακτικότητα. Η επιλογή των μεγάλων τροχών, του επίπεδου πατώματος, της κεντρικά τοποθετημένης μπαταρίας και του πλούσιου εξοπλισμού δείχνει ότι η εξέλιξή του επικεντρώθηκε στις πραγματικές ανάγκες των αστικών μετακινήσεων.

Το XENTER E παρουσιάστηκε μαζί με το NMAX E στην EICMA 2026, ως μέρος της νέας ηλεκτρικής στρατηγικής της Yamaha για την κατηγορία των 125 κ.εκ. Η εμπορική του διάθεση, οι τιμές και οι επιμέρους λεπτομέρειες ανά αγορά θα καθορίσουν το επόμενο βήμα για το νέο ηλεκτρικό σκούτερ.