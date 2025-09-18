Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Tο Yamaha XMAX 300 Tech MAX, το πιο εμβληματικό sport scooter της κατηγορίας, τώρα προσφέρεται με δώρο ένα πλήρες σετ σχάρα – βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920!

XMAX 300 Tech MAX: MAX και στην Πρακτικότητα!

Με κομψή, σχεδίαση και σπορ χαρακτήρα, το XMAX 300 Tech MAX συνδυάζει επιδόσεις, άνεση και λειτουργικότητα, στοιχεία που το τοποθετούν στην κορυφή των Sport Scooter μεσαίου κυβισμού.

Η συνδεσιμότητα smartphone, η πλοήγηση Garmin μέσω της TFT οθόνης 4,2 ιντσών και η κορυφαία ποιότητα κατασκευής ενισχύουν την premium αίσθηση σε κάθε διαδρομή εντός ή εκτός πόλης.

Με δώρο, το πλήρες σετ σχάρα και βαλίτσα 45 λίτρων μαζί με τον μηχανισμό Keyless, συνολικής αξίας €920 – το XMAX 300 Tech MAX ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη στην κατηγορία του, προσφέροντας ακόμα περισσότερη πρακτικότητα και χώρους στον ιδιοκτήτη του.

Κύρια χαρακτηριστικά του XMAX 300 Tech MAX

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

Έγχρωμη, πολλαπλών θεμάτων οθόνη infotainment TFT 4,2 ιντσών και 2,8 LCD

Συνδεσιμότητα με smartphone

Σύστημα πλοήγησης Garmin

Αποκλειστικοί νέοι προβολείς LED σχήματος X και πίσω φως LED σχήματος X

Επένδυση σέλας και καλύμματα καπακιού από υψηλής ποιότητας δερματίνη

Ισχυρός και οικονομικός κινητήρας Blue Core 300 κ.εκ. προδιαγραφών EURO5

Πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης

Σύστημα ανάφλεξης χωρίς κλειδί (Smart Key)

Χώρος αποθήκευσης κάτω από τη σέλα για 2 κράνη full-face**

Φώτα θέσης και φλας LED

Ρυθμιζόμενο τιμόνι

Πρίζα 12V

Μπροστινός τροχός 15 ιντσών, πίσω τροχός 14 ιντσών

Δισκόφρενα εμπρός και πίσω

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.