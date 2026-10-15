Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι Sport Heritage εκδόσεις XSR900 και XSR900 GP της Yamaha θα είναι σύντομα διαθέσιμες σε δυο νέους χρωματικούς συνδυασμούς για το 2027

H Yamaha εδώ και πάνω απο 70 χρόνια έχει οικοδομήσει τη φήμη της συνδυάζοντας την καινοτομία, τις επιδόσεις και τον εμβληματικό σχεδιασμό τόσο στο δρόμο όσο και στην πίστα δημιουργώντας μοτοσυκλέτες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους.

Αυτό το πνεύμα αναβιώνει η γκάμα μοντέλων Sport Heritage, με σχεδιασμό που αντλεί έμπνευση από τις θρυλικές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της δεκαετίας του 1980 σε συνδυασμό με σύγχρονη τεχνολογία.

Στον πυρήνα της σειράς Sport Heritage βρίσκεται η XSR900, μια μοτοσυκλέτα που συνδυάζει τις σύγχρονες επιδόσεις με τον κλασικό χαρακτήρα.

Για το 2027, η XSR900 συνεχίζει να συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία με τη διαχρονική σχεδίαση, αντλώντας έμπνευση από τη θρυλική ροζ YZF 750R των μέσων της δεκαετίας του 1990.

Το νέο ασημί πλαίσιο συνδυάζεται με το λευκό σαν βάση και τις εντυπωσιακές ροζ πινελιές, οι οποίες συμπληρώνονται από μπλε λεπτομέρειες στο ρεζερβουάρ και στα πλαϊνά καπάκια, χαρίζοντας στη μοτοσυκλέτα μια εμβληματική σχεδίαση που πραγματικά ξεχωρίζει.

Η XSR900 GP θα είναι διαθέσιμη στο εντυπωσιακό νέο χρώμα Neon White, καθώς και στο ήδη υπάρχον Midnight Black.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς Sport Heritage είναι η XSR900 GP, η οποία για το 2027 αποτίει φόρο τιμής σε έναν από τους πιο γνωστούς αγωνιζόμενους Grand Prix της δεκαετίας του 1980, τον Γάλλο Christian Sarron, με έναν νέο χρωματικό συνδυασμό «Legend Blue» που θυμίζει τη νικηφόρα Sonauto Yamaha που οδηγούσε τότε.

Ο εμβληματικός μπλε χρωματισμός συμπληρώνεται από ανοιχτόχρωμα μπλε μοτίβα «speedblock» στα πλευρικά τμήματα του φέρινγκ και το ρεζερβουάρ, τα οποία πλαισιώνονται από κίτρινες λωρίδες.

Οι αγωνιστικού στυλ κίτρινες πινακίδες, τόσο στο εμπρός μέρος όσο και στο κάλυμμα της θέσης του συνεπιβάτη, ολοκληρώνουν την εμφάνιση αυτής της εμβληματικής μοτοσυκλέτας.

Η XSR900 GP θα είναι διαθέσιμη στο εντυπωσιακό νέο χρώμα Legend Blue, καθώς και στο ήδη υπάρχον Legend Yellow.

Οι ημερομηνίες παράδοσης στους Επίσημους Συνεργάτες της Yamaha στην Ελλάδα και οι τιμές για τις εκδόσεις 2027 δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.