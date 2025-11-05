Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Yamaha Motor παρουσίασε το YE-01 Racing Concept, μια ηλεκτρική αγωνιστική motocross μοτοσυκλέτα που αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον στρατηγικό εταίρο Electric Motion (EM) και συνδυάζει προηγμένες τεχνολογίες και των δυο εταιριών.

Το YE-01 Racing Concept είναι ένα λειτουργικό project που θα αναπτυχθεί περαιτέρω με στόχο τη συμμετοχή στη νέα κατηγορία ηλεκτρικών motocross, MXEP, η οποία θα αποτελέσει μέρος του ημερολογίου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Motocross στο μέλλον.

Αυτή η κατηγορία MXEP θα παρουσιάσει πρωτότυπες ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες σε διάφορους γύρους στην Ευρώπη, που θα διεξάγονται παράλληλα με διοργανώσεις MXGP.

Για να διασφαλιστεί ότι προσφέρει την γνώριμη αίσθηση οδήγησης Yamaha — μια αίσθηση ελέγχου και σταθερότητας — το YE-01 Racing Concept επωφελείται από ένα πλαίσιο τελευταίας τεχνολογίας, που μοιράζεται με την YZ450F του 2026.

Η πλήρως ρυθμιζόμενη μπροστινή ανάρτηση της KYB και το πίσω αμορτισέρ είναι επίσης τα ίδια με αυτά της YZ450F και παρέχουν εξαιρετική επαφή και απόσβεση επιτρέποντας στον αναβάτη να παραμένει σχετικά ξεκούραστος για περισσότερο χρόνο, φέρνοντας την εμπειρία οδήγησης όσο το δυνατόν πιο κοντά στις θερμικές μοτοσυκλέτες παραγωγής MX της Yamaha.

Εν τω μεταξύ, λαμβάνοντας περαιτέρω σχεδιαστικά στοιχεία από την τελευταία YZ450F, το συμπαγές, λεπτό και χωρίς προεξοχές σετ πλαστικών και η επίπεδη σέλα επιτρέπουν στον αναβάτη να κινείται άνετα επάνω στη μοτοσυκλέτα.

Το YE-01 Racing Concept, που αναπτύχθηκε ειδικά για τους αγώνες motocross, διαθέτει ένα υγρόψυκτο ηλεκτρικό κινητήρα, ικανό να προσφέρει επίπεδα ισχύος κατάλληλα για τους αγώνες MXGP.

Για να φέρει την παροχή ηλεκτρικής ισχύος όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αίσθηση οδήγησης της Yamaha, ο κινητήρας συνδυάζεται με υδραυλικό συμπλέκτη, ενώ η θέση της μπαταρίας εξασφαλίζει ένα βελτιστοποιημένο κέντρο βάρους, όπως ακριβώς και η διάταξη του κινητήρα με αντίστροφη κεφαλή στην YZ450F.

Ακολουθώντας το παράδειγμα των μοτοσυκλετών παραγωγής της Yamaha, περαιτέρω βελτιώσεις στην οδήγηση είναι διαθέσιμες μέσω λειτουργιών ισχύος και ηλεκτρονικών βοηθημάτων, όπως ο έλεγχος πρόσφυσης, για να επιτραπεί η ιδανική ρύθμιση για οποιεσδήποτε συνθήκες αγώνων και να επιτευχθεί μέγιστη ισχύς, πρόσφυση και αίσθηση σε κάθε περίπτωση.

Η ανάπτυξη του YE-01 Racing Concept θα συνεχιστεί και διάφορες δοκιμές θα πραγματοποιηθούν με τους Αναβάτες Δοκιμών της Yamaha καθώς η εξέλιξη του Project συνεχίζεται ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος MXEP.

Στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας, η Yamaha Motor έχει δεσμευτεί να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος — συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων — έως το 2050.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία θα συνεχίσει να προωθεί την έρευνα και την ανάπτυξη διαφόρων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροκίνησης, και να επιδιώκει την ουδετερότητα άνθρακα μέσω μιας προσέγγισης πολλαπλών διαδρομών.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, και με την αγορά των PTW να εξελίσσεται συνεχώς, η Yamaha παρακολουθεί συνεχώς την αποδοχή της αγοράς και την τεχνολογική πρόοδο των λύσεων EV.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 70χρονης ιστορίας της, η Yamaha χρησιμοποιούσε πάντα τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως εργαστήριο δοκιμών για την αξιολόγηση και την ωρίμανση τεχνολογιών — μια στρατηγική που έχει οδηγήσει σε πολυάριθμες τεχνικές ανακαλύψεις και καινοτομίες.

Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή στην κατηγορία EV του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIM Trial με το ηλεκτρικό πρωτότυπο TY-E, καθώς και τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα Formula E, η Yamaha είναι πλέον έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα για να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία από το πρωτάθλημα ηλεκτρικού motocross MXEP με το YE-01 Racing Concept.

Ο στόχος των αγώνων με το YE-01 Racing Concept στο MXEP είναι η ενίσχυση και η εμβάθυνση της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της Yamaha, καθώς και της εμπειρίας του αναβάτη, και η παροχή πολύτιμων δεδομένων, γνώσεων και κατανόησης για το μέλλον.

Για την ανάπτυξη του YE-01 Racing Concept για αυτήν τη δραστηριότητα, η Yamaha Motor συνεργάζεται με την Electric Motion (EM), τον στρατηγικό συνεργάτη της Yamaha από τον Νοέμβριο του 2024, μετά την επένδυση της Yamaha Motor στην EM.

Στην καρδιά της, η συνεργασία στοχεύει στη σύνδεση της αντίστοιχης εμπειρογνωμοσύνης και των δυνατοτήτων της Yamaha και της EM για την περαιτέρω διερεύνηση τεχνολογιών που βασίζονται σε EV.

Από την ίδρυσή της το 2009, η EM με έδρα τη Γαλλία έχει αυξήσει την παρουσία της στον κόσμο των offroad με μια σειρά από ηλεκτρικά μοντέλα offroad και trial.

Τα προϊόντα της EM έχουν επιτύχει θεαματικά αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Trial, στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIM E-Xplorer — την κορυφαία σειρά αγώνων ηλεκτρικών μοτοσικλετών εκτός δρόμου στον κόσμο — και σε άλλες διοργανώσεις.