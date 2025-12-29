του Νεκτάριου Διατσίδη

Η σειρά R της Yamaha θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία των σπορ μοτοσυκλετών. Μετά τη διακοπή της θρυλικής R6, η Yamaha προσπάθησε να καλύψει το κενό με την R7, βασισμένο στην MT-07. Αν και δεν αποτελεί άμεσο αντικαταστάτη της R6, ήταν μια σημαντική προσθήκη στην οικογένεια R. Ωστόσο, το κενό παραμένει αρκετά μεγάλο, γεγονός που είχε οδηγήσει σε φήμες για νέα μοντέλα όπως τα R9 και R2. και η R9 τελικά κυκλοφόρησε το 2025.

Σύμφωνα με πρόσφατες καταθέσεις εμπορικών σημάτων, η Yamaha έχει κατοχυρώσει το όνομα YZF-R2 σε αγορές όπως η Ινδία, η Ευρώπη, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και οι Φιλιππίνες. Αν και οι καταχωρίσεις των ονομάτων δεν εγγυώνται πάντα την κυκλοφορία ενός μοντέλου, οι συγκεκριμένες κινήσεις δείχνουν ότι η Yamaha εξετάζει σοβαρά την επέκταση της οικογένειας R προς τα κάτω.

Φαίνεται ότι η Yamaha κατέθεσε αυτά τα έγγραφα για μια νέα προσθήκη στη μακροχρόνια οικογένεια YZF-R. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι οι πατέντες και τα εμπορικά σήματα είναι η αρχική διαδικασία που κάνουν συχνά οι εταιρείες και καταθέτουν αιτήσεις για να προστατεύσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία, είτε τελικά υλοποιήσουν αυτά τα προϊόντα είτε όχι.

Έτσι, παρότι η Yamaha όντως έχει καταθέσει έγγραφα για την YZF-R2 στην Ινδία, αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα εγγύηση ότι θα δούμε αυτή τη μοτοσυκλέτα να παρουσιάζεται στο άμεσο μέλλον (ή ακόμα και ποτέ). Μπορεί να τη δούμε, αλλά μπορεί και όχι. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της αγοράς στην οποία απευθύνεται, οποιοδήποτε YZF-R2 τελικά εμφανιστεί είναι πολύ πιθανό να έχει περισσότερα κοινά με τα μοντέλα R25 ή R15. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πιο πιθανό να πρόκειται για μία sportbike μικρού κυβισμού, πιθανότατα γύρω στα 200 κ.εκ.

Τι μπορούμε να περιμένουμε;

Αν ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή γκάμα της Yamaha, δεν διαθέτει κινητήρα 200 κ.εκ. στο χαρτοφυλάκιό της και, με βάση την ονομασία, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η φημολογούμενη R2 θα είναι προφανώς ένα μοντέλο 200 κ.εκ. Για να δημιουργήσει μία R2, η Yamaha θα πρέπει είτε να εξελίξει έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα από το μηδέν είτε να πάρει τον καταξιωμένο κινητήρα της R15 και να αυξήσει τον κυβισμό ώστε να ταιριάζει στην R2. Μια άλλη πιθανή λύση θα ήταν να εξελίξει τον νέο κινητήρα πάνω στο μπλοκ του δικύλινδρου εν σειρά κινητήρα 321 κ.εκ. της R3, αλλά αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς θα την καθιστούσε σημαντικά πιο ακριβή από την πρώτη επιλογή.

Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε να προκύψουν περισσότερες πληροφορίες πριν επιβεβαιώσουμε οτιδήποτε. Αν όμως υποθέσουμε ότι η Yamaha έχει προχωρήσει στην παραγωγή της R2, τότε αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την επερχόμενη νέας γενιάς KTM RC 200 και την Bajaj Pulsar RS 200. Μπορούμε να περιμένουμε από την Yamaha να αποσπάσει περισσότερη ισχύ από την R2 σε σύγκριση με την R15, λόγω του μεγαλύτερου κινητήρα. Η R15 κινείται από έναν υγρόψυκτο, μονοκύλινδρο κινητήρα SOHC 155 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 18.6 ίππους στις 10,000 σ.α.λ. και 14.1 Nm ροπής στις 8,500 σ.α.λ. Συνδυάζεται με κιβώτιο 6 σχέσεων με λειτουργία υποβοήθησης και ολίσθησης (slipper & assist clutch). Αν η R2 παρουσιαστεί τελικά επίσημα και όλα τα παραπάνω δεν είναι μόνο εικασίες, αυτοί οι αριθμοί θα αυξηθούν σημαντικά και αναμένουμε για νέα στοιχεία.