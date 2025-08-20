Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (12-14/9/2025) η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας διοργανώνει την 31η Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας – 25ο Melody Pipes στην Παλαιά Επίδαυρο.

Στην εκδήλωση ορόσημο για τη Λέσχης Κλασικής Μοτοσικλέτας συμμετέχουν και μέλη του DUCATI CLUB HELLAS καθώς και κάθε μοτοσυκλετιστής λάτρης των κλασικών μοτοσυκλετών.

Ημερομηνία της εκδήλωσης είναι όπως πάντα το 2ο σαββατοκύριακο 12 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Η φετινή Συγκέντρωση Κλασικής Μοτοσικλέτας θα γίνει στο Camping Nicolas I στη μαγευτική Παλαιά Επίδαυρο.

Στον χώρο του Camping πέρα από τη διανυκτέρευση σε σκηνές θα γίνουν και οι εκδηλώσεις όπως, μοτοπαιχνίδια, καλλιστεία μοτό και άλλες εκδηλώσεις.

Όπως κάθε χρονιά θα υπάρχει και ζωντανή μουσική με τους Vanila Swing στις 13/9.

