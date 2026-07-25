του Νεκτάριου Διατσίδη

Οι μοτοσυκλέτες κατασκευάζονται στην Κίνα, η μάρκα Zairon είναι Ισπανική και η ουσία αρχίζει εκεί που τελειώνει το μάρκετινγκ.

Μια νέα Ισπανική εταιρεία μοτοσυκλετών με την ονομασία Zairon κάνει την εμφάνισή της με μεγάλες φιλοδοξίες, συνεργάτες παραγωγής στην Κίνα και μια σύγκριση με την Zara που σηκώνει αρκετό επικοινωνιακό βάρος. Η πρότασή της είναι απλή: να προσφέρει οικονομικές μοτοσυκλέτες με Ευρωπαϊκή ταυτότητα, σύγχρονα χαρακτηριστικά και αρκετή «λάμψη» στις εκθέσεις, ώστε να κάνουν τους αναβάτες που προσέχουν το κόστος να σταματήσουν – έστω και για λίγο – να ψάχνουν μεταχειρισμένες μοτοσυκλέτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας RideApart, η Zairon ιδρύθηκε από τον Javier Rodriguez, βετεράνο της αυτοκινητοβιομηχανίας με προϋπηρεσία στις Piaggio, Fiat, Lancia και Alfa Romeo. Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει στην αγορά σκούτερ και μοτοσυκλέτες από 125 κ.εκ. έως περίπου 500 κ.εκ., ενώ στο μέλλον αναμένονται και ηλεκτρικά μοντέλα. Οι τιμές υπολογίζεται ότι θα κυμαίνονται μεταξύ περίπου 2,000 και 5,000 €, ανάλογα με το μοντέλο και την αγορά.

Το ενδιαφέρον, όμως, βρίσκεται αλλού. Οι μοτοσυκλέτες θα κατασκευάζονται στην Κίνα, ενώ η Zairon θα αναλαμβάνει από την Ισπανία το branding, τον σχεδιασμό των προϊόντων, την έγκριση τύπου (homologation), τη διανομή και την υποστήριξη του δικτύου αντιπροσώπων. Το σημείο αυτό παρουσιάζεται από το μάρκετινγκ με αρκετή επιτήδευση, όμως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο. Πολλές προσιτές Ευρωπαϊκές μάρκες, όπως οι Lexmoto, Mash και Brixton, ακολουθούν το ίδιο μοντέλο, με διαφορετικό βαθμό συμμετοχής στο σχεδιασμό, την επιλογή εξαρτημάτων και τον ποιοτικό έλεγχο.

Η σύγκριση με την Zara, την οποία έκανε ο ίδιος ο Rodriguez, βασίζεται στην ιδέα του συνδυασμού προσιτών τιμών, γρήγορης ανάπτυξης προϊόντων, εξωτερικής παραγωγής και επιθετικής εμπορικής επέκτασης. Ως επιχειρηματική αναλογία έχει τη λογική της. Παρ’ όλα αυτά, ακούγεται πολύ πιο εντυπωσιακή από το να πει κανείς απλά: «Λανσάρουμε ανταγωνιστικά τιμολογημένες μοτοσυκλέτες Κινεζικής κατασκευής με Ισπανικό σήμα» – μια φράση που μάλλον δεν θα συγκέντρωνε τους ίδιους τίτλους στα μέσα ενημέρωσης.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει αυτόματα ότι οι μοτοσυκλέτες της Zairon είναι κακές. Η Κίνα παράγει από φθηνά προϊόντα χαμηλής ποιότητας μέχρι πραγματικά εξαιρετικές μοτοσυκλέτες και το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρεία που καθορίζει τις προδιαγραφές και ελέγχει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Μια σωστά διαχειριζόμενη παραγωγή μπορεί να προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής. Μια κακώς οργανωμένη, αντίθετα, μπορεί να μετατρέψει τη μοτοσυκλέτα σε ένα καλαίσθητο διακοσμητικό του γκαράζ, ενώ ο ιδιοκτήτης περιμένει τρεις μήνες για έναν καινούργιο αισθητήρα.

Στην κορυφή της γκάμας της Zairon βρίσκεται το ZS11, ένα maxi-scooter 369 κ.εκ. με ισχύ 30 ίππων και ροπή 35.3Nm. Διαθέτει ψεκασμό καυσίμου Bosch, ABS, σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, σύστημα εκκίνησης χωρίς κλειδί, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών και έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με ενσωματωμένη πλοήγηση GPS. Στην ιστοσελίδα της εταιρείας περιγράφεται ως ένα «GTX maxi-scooter που προσφέρει μια ασυναγώνιστη εμπειρία οδήγησης» – μια διατύπωση που θυμίζει έντονα κείμενο μάρκετινγκ μεταφρασμένο μέσω του Google Translate. Παρ’ όλα αυτά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δείχνουν ανταγωνιστικά και το ZS11 φαίνεται πως στοχεύει να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό καθημερινό σκούτερ.

Ωστόσο, η Zairon δηλώνει ότι τα σχέδιά της δεν περιορίζονται στην προσαρμογή Kινεζικών μοντέλων για την Eυρωπαϊκή αγορά. Στόχος της είναι, μελλοντικά, να αναπτύσσει περισσότερα δικά της προϊόντα, σχεδιασμένα εξαρχής σύμφωνα με τις Eυρωπαϊκές απαιτήσεις. Εκεί είναι που τα πράγματα αποκτούν πραγματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στην επιλογή μοντέλων από τον κατάλογο ενός εργοστασίου και την απλή αλλαγή εξοπλισμού ή εμφάνισης, σε σύγκριση με τον σχεδιασμό μιας μοτοσυκλέτας με άμεσο έλεγχο της γεωμετρίας, των ηλεκτρονικών συστημάτων, της χαρτογράφησης του κινητήρα και της επιλογής των εξαρτημάτων.

Προς το παρόν, όμως, η Zairon είναι απλώς μια νέα Ευρωπαϊκή μάρκα που χρησιμοποιεί Κινεζική παραγωγή για να εισέλθει στην οικονομική κατηγορία της αγοράς. Δεν πρόκειται για κάτι επαναστατικό, παραπλανητικό ή ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Οι αγοραστές απλώς πρέπει να γνωρίζουν τι ακριβώς αγοράζουν και να μην παρασύρονται από τις εντυπωσιακές συγκρίσεις με τον κόσμο της μόδας.

Η πραγματική δοκιμασία δεν θα είναι η σύγκριση με την Zara. Θα είναι η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η υποστήριξη της εγγύησης, η επάρκεια του δικτύου αντιπροσώπων, η αξία μεταπώλησης και, κυρίως, το αν η Zairon θα εξακολουθεί να υποστηρίζει τους πελάτες της και να υπάρχει στην αγορά ύστερα από αρκετά χρόνια. Αν τα καταφέρει σε αυτούς τους τομείς, ελάχιστους θα απασχολεί πού βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής.