Ζελατίνα Ermax για Vespa GTS 300 2008-2024 σε δυο εκδόσεις,  Piccolo με συνολικό ύψος 30cm και Sportivo με συνολικό ύψος 45cm.

Διατίθεται κυρίως σε χρώμα σκούρο φιμέ ή καθαρή, επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής διαφορετικών χρωμάτων.

Ermax

H κορυφαία Γαλλική Ermax διαθέτει την μεγαλύτερη ποικιλία μοντέλων, διαστάσεων, σχεδίων και χρωμάτων σε ζελατίνες για μοτοσυκλέτες και scooter.

Η Εrmax έχει διαθέσιμες ζελατίνες για όλα τα μοντέλα παραγωγής, για την πλειοψηφία των μοτοσυκλετών που κυκλοφορούν στους δρόμους, για αγωνιστικές μοτοσυκλέτες αλλά και για αρκετά σπάνια ή κλασικά μοντέλα μοτοσυκλετών.

Επίσης η Γαλλική εταιρεία παράγει μια σειρά πρόσθετων αξεσουάρ, όπως εσωτερικά φτερά, καλύμματα αλυσίδας, μπροστινά φτερά, καθρέπτες, βάσεις πινακίδας, φέρινγ και πολλά άλλα για όλες τις σύγχρονες μοτοσυκλέτες.

 

 

