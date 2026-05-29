του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Zero Motorcycles παρουσίασε στην EICMA 2025 το Lompico Concept, δίνοντας μια πρώτη εικόνα για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της. Τώρα, σχέδια κατοχυρωμένα στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας δείχνουν ότι το πρωτότυπο προορίζεται να περάσει στην παραγωγή.

Όταν η Zero αποκάλυψε το Lompico Concept τον Νοέμβριο του 2025 στην EICMA στο Μιλάνο, ο CEO Pierre-Martin Bos μίλησε για μια νέα εποχή για την Αμερικανική εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Περίπου έξι μήνες αργότερα, οι ενδείξεις ότι το πρωτότυπο θα γίνει μοντέλο παραγωγής πληθαίνουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Motorcycles News, στις 30 Απριλίου 2026, η Zero κατέθεσε αίτηση για πατέντα στο EUIPO, η οποία εγκρίθηκε στις 7 Μαΐου. Ως υπεύθυνοι σχεδιαστές αναφέρονται οι Kenyon Kluge και Matthew Bentley.

Τι είναι το Zero Lompico Concept;

Το Lompico Concept είναι ένα πρωτότυπο σχεδίασης που η Zero παρουσιάζει ως τεχνολογική βάση για μελλοντικά μοντέλα παραγωγής. Παρουσιάστηκε στην EICMA 2025 στο Μιλάνο μαζί με το νέο ηλεκτρικό scooter LS1 και τη σειρά μοντέλων του 2026.

Και τα δύο νέα μοντέλα αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας “All-Access”, με την οποία η Zero θέλει να δημιουργήσει μια γκάμα ηλεκτρικών μοτοσυκλετών κάτω από τα 9,200 ευρώ.

Σχεδιαστικά, το Lompico απομακρύνεται από τη λειτουργική αισθητική που χαρακτήριζε μέχρι σήμερα την Zero. Οι γωνιώδεις επιφάνειες, η «αιωρούμενη» ουρά και η χαρακτηριστική LED φωτιστική υπογραφή του χαρίζουν πιο φουτουριστική εμφάνιση. Από πλευράς διαστάσεων, κινείται στη μεσαία κατηγορία γυμνών μοτοσυκλετών, παρόμοια με μοντέλα 400–500 κ.εκ. με κινητήρα εσωτερικής καύσης, όπως οι Aprilia Tuono 457 και Yamaha MT-03.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά;

Το μοντέλο διαθέτει μπαταρία 8.8 kWh, σχεδιασμένη για υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και καλή αυτονομία. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει περίπου 30 kW (41 ίππους), τοποθετώντας το μοντέλο στην κατηγορία διπλώματος A2 — ιδανικό τόσο για νέους όσο και για πιο έμπειρους αναβάτες.

Η Zero αναφέρει ότι η μπαταρία μπορεί να φορτίζει από 0 έως 80% σε λιγότερο από μία ώρα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για αστική χρήση και σύντομες διαδρομές, καθώς ο χρόνος φόρτισης παραμένει βασικό επιχείρημα κατά των ηλεκτρικών μοτοσυκλετών.

Στο πλαίσιο, η εταιρεία χρησιμοποιεί ελαφρύ σωληνωτό χωροδικτύωμα, ποιοτικές αναρτήσεις και προηγμένο σύστημα traction control. Το ABS και το traction control θα είναι στάνταρ, ενώ θα υπάρχουν και δυνατότητες απομακρυσμένης διάγνωσης και ενσωματωμένο αντικλεπτικό σύστημα.

Τι προσφέρει το νέο λειτουργικό Cypher 4;

Στο επίκεντρο του Lompico βρίσκεται το νέο λειτουργικό σύστημα Cypher 4, το οποίο η Zero εξελίσσει ως βάση για τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της.

Το Cypher 4 θα προσφέρει:

βελτιωμένη συνδεσιμότητα

προσαρμοζόμενες ρυθμίσεις απόδοσης

προγνωστική διάγνωση

εξελιγμένες λειτουργίες ασφαλείας

Το σύστημα θα συνεργάζεται τόσο με την οθόνη TFT της μοτοσυκλέτας όσο και με εφαρμογή smartphone. Μέσω της εφαρμογής, οι αναβάτες θα μπορούν να παρακολουθούν τη φόρτιση, να αλλάζουν προγράμματα οδήγησης και να βλέπουν δεδομένα του οχήματος από απόσταση.

Το θέμα του λογισμικού παραμένει ευαίσθητο για την Zero, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί κριτική για λειτουργίες επί πληρωμή μέσω συνδρομής. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν το Cypher 4 θα ακολουθήσει διαφορετική πολιτική.

Τι αποκαλύπτουν τα σχέδια της πατέντας;

Τα σχέδια που καταχωρήθηκαν στο EUIPO δείχνουν αρκετές αλλαγές σε σχέση με το concept της EICMA, υποδεικνύοντας μοντέλο κοντά στην τελική παραγωγή.

Οι πιο εμφανείς αλλαγές είναι:

προσθήκη καθρεφτών

νέα βάση πινακίδας κοντά στον πίσω τροχό

ανασχεδιασμένο μπροστινό φτερό

καλύτερα ενσωματωμένος προβολέας

Η θέση οδήγησης φαίνεται να παραμένει ίδια: σχετικά όρθια με ελαφριά κάμψη στα γόνατα. Το προστατευτικό της μπαταρίας ενισχύθηκε, ενώ το σωληνωτό πλαίσιο μοιάζει σχεδόν ίδιο με εκείνο του concept.

Το εμπρός μέρος έχει επίσης επανασχεδιαστεί ώστε ο προβολέας να φαίνεται σχεδιαστικά πιο ταιριαστός με τα πλαϊνά φώτα θέσης, δημιουργώντας μια συνεχόμενη φωτεινή γραμμή. Η TFT οθόνη διαθέτει νέα βάση με διαφορετική γωνία τοποθέτησης.

Θα ονομάζεται τελικά Zero SF;

Θεωρείται απίθανο το μοντέλο παραγωγής να διατηρήσει το όνομα “Lompico”. Ήδη από τον Ιούνιο του 2025, η Zero είχε καταθέσει αίτηση κατοχύρωσης για την ονομασία “Zero SF” στις ΗΠΑ.

Σε ένα στιγμιότυπο από το βίντεο παρουσίασης του concept διακρίνονταν επίσης τα γράμματα “SF” κάτω από τη σέλα συνεπιβάτη. Το όνομα SF ταιριάζει με τη σημερινή ονοματολογία της εταιρείας, όπως στα μοντέλα Zero SR/F, Zero SR/S, Zero DSR/X και Zero FXE.

Τι σημαίνει το Lompico για τη στρατηγική της Zero;

Η Zero Motorcycles γιόρτασε το 2025 τα 20 χρόνια παρουσίας της ως πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά δίκυκλα. Με το Lompico Concept και το ηλεκτρικό scooter LS1, η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα ότι θέλει να μετακινηθεί από τα ακριβά μοντέλα προς πιο προσιτές και μαζικές λύσεις.

Η πρωτοβουλία “All-Access” στοχεύει να διατηρήσει όλα τα νέα μοντέλα κάτω από τα 10,000 δολάρια (9,200€).

Ο CEO Pierre-Martin Bos δήλωσε:

«Το Lompico είναι η πρόσκλησή μας να ξανασκεφτούμε τι μπορεί να είναι μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα νέο προϊόν — προωθούμε τα όρια της καινοτομίας».

Η χρονική συγκυρία είναι σημαντική, καθώς η αγορά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα υψηλού κόστους και περιορισμένης αποδοχής από το ευρύ κοινό.

Παράλληλα, η Zero αναβάθμισε και τη σειρά μοντέλων 2026. Τα μοντέλα S και DS απέκτησαν φορτιστή 3.3 kW και αναβαθμισμένη μπαταρία 15.6 kWh αντί για 14.4 kWh. Το μοντέλο SR/F έλαβε μικρές αεροδυναμικές βελτιώσεις και νέο κάλυμμα κινητήρα, εμπνευσμένο από τη μοτοσυκλέτα αγώνων που συμμετείχε στο Pikes Peak International Hill Climb το 2019.

Η επίσημη παρουσίαση της έκδοσης παραγωγής αναμένεται στην EICMA 2026 τον Νοέμβριο στο Μιλάνο.