του Νεκτάριου Διατσίδη

Στα αυτοκίνητα η υποβοηθούμενη διεύθυνση είναι στάνταρ εδώ και δεκαετίες, ενώ στις μοτοσυκλέτες δεν υπήρχε μέχρι σήμερα. Η Zongshen κατέθεσε σχετικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σε συνδυασμό με διεύθυνση μέσω της πλήμνης του τροχού.

Είτε ηλεκτροϋδραυλική είτε πλήρως ηλεκτρική, τα νέα – και ολοένα βαρύτερα – αυτοκίνητα δεν υπάρχουν πλέον χωρίς υποβοηθούμενη διεύθυνση. Πρόκειται για μία από τις λίγες περιπτώσεις όπου η τεχνολογική πρόοδος δεν μεταφέρθηκε, όπως συνήθως, από τα αυτοκίνητα στις μοτοσυκλέτες με κάποια χρονική καθυστέρηση. Μοτοσυκλέτες με υποβοηθούμενη διεύθυνση δεν υπήρχαν – μέχρι τώρα.

Πρώτη υποβοηθούμενη διεύθυνση μοτοσυκλέτας από τη Zongshen της Κίνας

Στις αρχές του 2026 εμφανίστηκε μια αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας της κινεζικής Zongshen. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας Motorrad, η Zongshen, που πλέον αποκαλείται και Zonsen, είναι ένας από τους μεγάλους Κινέζους κατασκευαστές μοτοσυκλετών, μακροχρόνιος συνεργάτης της Piaggio και πρόσφατα παρούσα στην Ευρώπη με τη δική της μάρκα Cyclone.

Ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα

Στην αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η Zongshen περιγράφει λεπτομερώς την υποβοηθούμενη διεύθυνση της μοτοσυκλέτας: κάτω από το τιμόνι τοποθετούνται δύο έμβολα, πιθανότατα με αισθητήρες που μεταφέρουν τις εντολές στροφής προς τα αριστερά ή δεξιά στο ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα. Κεντρικό και ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της υποβοηθούμενης διεύθυνσης της Zongshen είναι η ηλεκτροϋδραυλική μονάδα αντλίας. Από εκεί ξεκινούν δύο υδραυλικές γραμμές που κατεβαίνουν προς τον εμπρός τροχό, όπου ένας εμφανής κύλινδρος ενεργοποίησης μετατρέπει απευθείας τις επιθυμητές κινήσεις διεύθυνσης στην πλήμνη του τροχού.

Βάση για σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης

Σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα, όπου η υποβοηθούμενη διεύθυνση εξυπηρετεί κυρίως τη διευκόλυνση του στριψίματος, στην περίπτωση της πατέντας της Zongshen για σχετικά ελαφριές μοτοσυκλέτες φαίνεται να κυριαρχούν άλλα κίνητρα: μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη υποβοηθούμενη διεύθυνση διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων υποβοήθησης.

Σταθεροποιητικές παρεμβάσεις και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

Από σταθεροποιητικές παρεμβάσεις στη διεύθυνση – προσαρμοσμένες στην ταχύτητα – μέχρι αποτελεσματική συνεργασία με ABS και έλεγχο πρόσφυσης, καθώς και συστήματα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας και προειδοποίησης εμπρόσθιας σύγκρουσης, είναι εφικτές πολλές παρεμβάσεις σχετικές με την ασφάλεια.

Έρευνα και από BMW, Honda και Yamaha

Για τους ίδιους λόγους, και άλλοι κατασκευαστές μοτοσυκλετών ερευνούν εδώ και αρκετά χρόνια υποβοηθούμενες διευθύνσεις. Εντυπωσιακά παραδείγματα έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, από την BMW, την Honda και την Yamaha.

Διεύθυνση μέσω πλήμνης τροχού από την Zongshen

Βασικό στοιχείο της πατέντας υποβοηθούμενης διεύθυνσης της Zongshen είναι η διεύθυνση μέσω πλήμνης τροχού, η οποία εδώ υλοποιείται με αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι και δύο αμορτισέρ. Στον σχετικά φαρδύ εμπρός τροχό που προκύπτει, το φρένο είναι τοποθετημένο εσωτερικά: ένας μονός δίσκος με δύο αντικριστές δαγκάνες. Φυσικά με ABS.

Η σημαντική μείωση της βύθισης κατά το φρενάρισμα είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της εναλλακτικής ανάρτησης εμπρός τροχού. Η διεύθυνση είναι απομονωμένη τόσο από το φρενάρισμα όσο και από την ανάρτηση και την απόσβεση. Ωστόσο, έτσι – δηλαδή απομονωμένες – έδιναν και την αίσθησή τους κατά την οδήγηση οι μέχρι σήμερα σπάνιες μοτοσυκλέτες με διεύθυνση μέσω πλήμνης. Μεταξύ άλλων και γι’ αυτόν τον λόγο, το σύστημα αυτό δεν κατάφερε να επικρατήσει έναντι των απλών τηλεσκοπικών πιρουνιών. Επιβαρυντικοί παράγοντες είναι επίσης το μεγαλύτερο βάρος, η αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητα και το αντίστοιχα υψηλότερο κόστος.

Θα περάσει στην παραγωγή η υποβοηθούμενη διεύθυνση μοτοσικλέτας;

Η πατέντα της Zongshen δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι στα προαναφερθέντα μειονεκτήματα. Αντιθέτως, με την πρόσθετη υποβοηθούμενη διεύθυνση, η διεύθυνση μέσω πλήμνης γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκη και συνολικά βαρύτερη. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό η Zongshen να καταφέρει να φέρει την πρώτη υποβοηθούμενη διεύθυνση μοτοσυκλέτας σε παραγωγή. Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν αποδείξει επανειλημμένα το θάρρος τους, εκπλήσσοντας τους καθιερωμένους κατασκευαστές από την Ιαπωνία και την Ευρώπη με διάφορα ασυνήθιστα και μοναδικά χαρακτηριστικά.

Cyclone RA 1000 – η πρώτη μοτοσυκλέτα με υποβοηθούμενη διεύθυνση;

Το σύνθετο πλαίσιο από χαλύβδινο χωροδικτύωμα και αλουμινένια στοιχεία που απεικονίζεται στην πατέντα της Zongshen αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό – με εξαίρεση τις προσαρμογές που αφορούν τη διεύθυνση μέσω πλήμνης – σε εκείνο της Cyclone RA 1000. Αυτή η γυμνή μοτοσυκλέτα, μαζί με τον V2 κινητήρα της, βασίζεται τεχνικά στη συνεργασία με την Piaggio και προέρχεται από την Aprilia Shiver 900. Στο πίσω μέρος, η Cyclone RA 1000 διαθέτει ήδη μονόμπρατσο ψαλίδι και θα μπορούσε να ακολουθήσει μια νέα έκδοση και με μονόμπρατσο ψαλίδι εμπρός.

Η Zongshen, ένας από τους μεγάλους Κινέζους κατασκευαστές και συνεργάτης της Piaggio, έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα που συνδυάζεται με αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι και δύο αμορτισέρ. Πιθανά πλεονεκτήματα μιας μοτοσυκλέτας με υποβοηθούμενη διεύθυνση αφορούν κυρίως τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, τα οποία θα μπορούσαν να παρεμβαίνουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση, αρκεί να μην εφαρμόζουν μεγάλες δυνάμεις και φυσικά να έχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας. Το αν και πότε η Zongshen θα φέρει μια τέτοια διάταξη εμπρός τροχού σε μαζική παραγωγή παραμένει προς το παρόν άγνωστο.