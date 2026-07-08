Η νέα ταξιδιωτική αποστολή του Κωνσταντίνου Μητσάκη ονομάζεται ZONTES ATHENS 2 SHANGHAI 2026 και αφορά ένα απαιτητικό διηπειρωτικό ταξίδι με μοτοσυκλέτα ZONTES 703F, πάνω στον μυθικό Δρόμο του Μεταξιού.

Με αφετηρία την Αθήνα και τελικό προορισμό τη Σαγκάη, το ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 50 ημέρες, καλύπτοντας συνολικά 14.000 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή του ZONTES ATHENS 2 SHANGHAI 2026 θα περάσει από την Τουρκία, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν και την Κίνα, ακολουθώντας τα ίχνη της ιστορικής εμπορικής οδού που συνέδεσε για αιώνες την Ανατολή με τη Δύση.

Ο Δρόμος του Μεταξιού δεν υπήρξε μόνο μια εμπορική αρτηρία.

Για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια αποτέλεσε γέφυρα πολιτισμών, μέσω της οποίας ταξίδεψαν εμπορεύματα, θρησκείες, γλώσσες, παραδόσεις, έθιμα και ανακαλύψεις.

Στο ZONTES ATHENS 2 SHANGHAI 2026, η adventure ZONTES 703F αναλαμβάνει τον ρόλο της σύγχρονης ταξιδιωτικής συντρόφου του Έλληνα αναβάτη, σε μια διαδρομή που θα τον οδηγήσει στα βάθη της πολυπολιτισμικής Ασίας.

Η επιλογή της ZONTES 703F δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για την ίδια μοτοσυκλέτα με την οποία ο Κωνσταντίνος Μητσάκης πραγματοποίησε το 2025 το ZONTES ICELAND TOUR, ένα απαιτητικό ταξίδι 6.300 χλμ. έως την Ισλανδία και πίσω.

Μετά τη δοκιμασία της Βόρειας Ευρώπης, η ίδια 703F ετοιμάζεται πλέον για μια ακόμη μεγαλύτερη αποστολή: 14.000 χλμ. από την Αθήνα έως τη Σαγκάη, πάνω στον μυθικό Δρόμο του Μεταξιού.

Οι μυθικές πολιτείες της ερήμου Τακλαμακάν, οι απέραντες στέπες του Καζακστάν, οι νομαδικές φυλές της Κεντρικής Ασίας, η επιβλητική οροσειρά του Καυκάσου και το μνημειώδες Σινικό Τείχος θα αποτελέσουν μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα αυτής της μοναδικής ταξιδιωτικής αποστολής.

Παρόλο που τα γραφικά καραβάνια του παρελθόντος έχουν χαθεί οριστικά μέσα στον χρόνο και τον σύγχρονο πολιτισμό, ο Κωνσταντίνος Μητσάκης θα επιχειρήσει να καταγράψει το σημερινό πρόσωπο του Δρόμου του Μεταξιού.

Η διαδρομή του ZONTES ATHENS 2 SHANGHAI 2026 θα ακολουθήσει τα μισοσβησμένα ίχνη δρόμων που συνδέθηκαν με θρυλικούς ταξιδευτές όπως ο Marco Polo και ο πρωτοπόρος Έλληνας εξερευνητής Παναγιώτης Ποταγός.

Εκεί όπου η ιστορία, το ταξίδι και η μοτοσυκλέτα συναντιούνται, η ZONTES 703F ξεκινά τη δική της σύγχρονη διαδρομή από την Αθήνα έως τη Σαγκάη.