Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Το Zontes Athens 2 Shanghai 2026 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον Κωνσταντίνο Μητσάκη και τη ZONTES 703F να έχουν ολοκληρώσει τα πρώτα σημαντικά χιλιόμετρα της διαδρομής από την Αθήνα προς τη Σαγκάη.

Στις πρώτες ανταποκρίσεις του, ο Έλληνας αναβάτης μάς μεταφέρει εικόνες, στιγμές και εμπειρίες από την Τουρκία, τη Γεωργία και τη Ρωσία, ακολουθώντας τον μυθικό Δρόμο του Μεταξιού με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

Ακολουθεί κείμενό του Κωνσταντίνο Μητσάκη από την πρώτη ανταπόκριση για το Zontes Athens 2 Shanghai 2026.

Zontes Athens 2 Shanghai 2026 – Τουρκία (άρωμα ανατολής)

Η πρωινή απόβασή μου στα μικρασιατικά παράλια (Cesme) σήμαινε και τυπικά την απαρχή του διηπειρωτικού οδοιπορικού από την Αθήνα στη μακρινή Σαγκάη! Ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη φορά που θα έβαζα ρόδα στην Κίνα. Το μακρινό 1997, με μια πράσινη BMW F-650 και συνεπιβάτη την Όλγα, είχαμε διασχίσει τον Δρόμο του Μεταξιού, ενώνοντας τότε το Πεκίνο με τη Θεσσαλονίκη! Πριν από σχεδόν 30 χρόνια είχαμε αφήσει ανεξίτηλο το ταξιδιωτικό ίχνος μας στην καυτή άμμο της ερήμου Τακλαμακάν και στα οροπέδια των Ιμαλαΐων. Ρομαντική λεπτομέρεια: εκείνος ο Δρόμος του Μεταξιού ήταν το γαμήλιο ταξίδι μας…

Τούτες οι αλησμόνητες προσωπικές εμπειρίες και αναμνήσεις ταλάνιζαν το μυαλό μου καθώς ο δρόμος και ο χρόνος μ’ έσπρωχναν και πάλι ανατολικά, εκεί όπου με καρτερούσε η θάλασσα, ο Ειρηνικός Ωκεανός! Για αρχή, η Τουρκία θα μου “δάνειζε” τους δρόμους της για περίπου 1.650 χλμ. (Cesme – Ankara – Amasya – Samsun – Trabzon – Hopa), ενώ την οδική σκυτάλη του Zontes Athens 2 Shanghai 2026 θα παραλάμβανε κατόπιν η Γεωργία, μετά η Ρωσία, ύστερα το Καζακστάν και τέλος η αχανής Κίνα. Ο τρικύλινδρος κινητήρας της μαύρης ZONTES 703F είχε μια ομολογουμένως δύσκολη και απαιτητική αποστολή 14.000 χιλιομέτρων να φέρει εις πέρας…

Κάθε φορά που περιηγούμαι στην τιμημένη μικρασιατική γη, συνηθίζω να επισκέπτομαι έναν από τους αμέτρητους αρχαιολογικούς χώρους της. Αυτή την φορά επέλεξα τις «χρυσοφόρες» Σάρδεις του βασιλιά Κροίσου, που αποτελούσαν από τον 7ο π.Χ. αιώνα μια μεγάλη δύναμη στην περιοχή της Λυδίας χάρη στα κοιτάσματα χρυσού του Πακτωλού ποταμού. Από τα πάμπολλα μνημεία των αρχαίων Σάρδεων αναμφίβολα μ’ εντυπωσίασε ο ιωνικός ναός της Αρτέμιδος, ένας από τους επτά μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου ελληνικού κόσμου…

Καθ’ οδόν για την Άγκυρα, μοιραία ξεκίνησε το ιδιότυπο παιχνίδι κρυφτού με την τουρκική τροχαία! Οδηγώντας στους δρόμους της Τουρκίας χρειάζεται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση για να μείνεις “αλώβητος” από τα δεκάδες ραντάρ ταχύτητας που υπάρχουν σ’ όλο το οδικό δίκτυο. Σε περίπτωση που υποπέσεις σε τροχαία παράβαση, στα σύνορα πρέπει να ανοίξεις το πορτοφόλι και να πληρώσεις αμέσως, ειδάλλως δεν ανοίγει η μπάρα…

Η Άγκυρα μού επιφύλαξε μεγάλη ταλαιπωρία λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ – αποκλεισμένοι δρόμοι, τρελό μποτιλιάρισμα, αστυνομικά μπλόκα και εξονυχιστικοί έλεγχοι! Μάταια προσπαθούσα για δύο ώρες να προσεγγίσω το ξενοδοχείο μου στο κέντρο της τουρκικής πρωτεύουσας. Εντέλει, μίλησε η εμπειρία του παλιού: “επιστράτευσα” έναν σβέλτο ντελιβερά, ο οποίος με οδήγησε μέσα από έναν λαβύρινθο στενών δρόμων, αποφεύγοντας έτσι τα μπλόκα και τις απαγορεύσεις. Ο σύντροχος φυσικά εισέπραξε ένα γενναίο φιλοδώρημα – το άξιζε με το παραπάνω άλλωστε…

Παρά τις πολυδαίδαλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που επικρατούσαν, κατάφερα την επομένη να μεταβώ στο κατάστημα της MIKEL COFFEE – ANKARA, κάπου στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας. Εδώ, σ’ ένα από τα 4 καταστήματα MIKEL COFFEE που λειτουργούν στην Άγκυρα, συναντήθηκα με τον ευγενέστατο ιδιοκτήτη και απόλαυσα έναν δυνατό φραπέ που τόσο είχα επιθυμήσει…

Μετά την Άγκυρα, η μαύρη ZONTES 703F κατευθύνθηκε βορειοανατολικά, με προορισμό το γεωγραφικό διαμέρισμα του Πόντου. Οικοδέσποινά μου η γοητευτική Αμάσεια (Amasya), η πατρίδα του γεωγράφου Στράβωνα, που είχε διατελέσει πρωτεύουσα του βασιλείου του Πόντου (των Μιθριδατών Βασιλέων). Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ζούσαν στην Αμάσεια 155.000 Έλληνες, αλλά μέσα σε δύο μόλις χρόνια (1921-1923) οι Νεότουρκοι φρόντισαν ώστε ο τοπικός ποντιακός ελληνισμός να ξεριζωθεί για πάντα. Από τις πιο ατμοσφαιρικές πόλεις της Ανατολίας, η Αμάσεια μού διηγήθηκε την αρχαία ιστορία της χάρη στους υποβλητικούς λαξευτούς τάφους των Μιθριδατών Βασιλέων (333 π.Χ. – 44 π.Χ.), τους οποίους θαύμασα από κοντά…

Ο Εύξεινος Πόντος αντιπροσώπευε για τους πρωτοπόρους αρχαίους Έλληνες θαλασσοπόρους μια δύσκολη και αφιλόξενη θάλασσα, γνωστή ως Άξενος Πόντος. Το γαλάζιο του σεντόνι έκανε την εμφάνισή του το επόμενο μεσημέρι όταν προσέγγιζα τα πρώτα σπίτια της Σαμψούντας (Samsun), όπου και διανυκτέρευσα. Ο βραδινός περίπατος στο πολυσύχναστο παραθαλάσσιο πάρκο της πόλης αποδείχθηκε άκρως χαλαρωτικός, ενώ η παρουσία μου στο κατάστημα της MIKEL COFFEE – SAMSUN ήταν η δεύτερη επίσκεψη που πραγματοποιούσα σε καταστήματα της αλυσίδας MIKEL COFFEE στην Τουρκία …

Ανατολικά της Σαμψούντας, ένας καλοσχεδιασμένος αυτοκινητόδρομος ανέλαβε την οδική αποστολή της ZONTES 703F κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Αφού προσπέρασα δίχως στάση τη χιλιοτραγουδισμένη Τραπεζούντα, μετά από περίπου 210 χλμ. προσέγγισα την συνοριακή γραμμή της Γεωργίας.

Zontes Athens 2 Shanghai 2026 – Γεωργία και Ρωσία

Μετά τις σύντομες συνοριακές διατυπώσεις, η Γεωργία ανέλαβε να φιλοξενήσει τους τροχούς της ZONTES 703F για τα επόμενα 580 χλμ. του Zontes Athens 2 Shanghai 2026. Η πανέμορφη χώρα του Καυκάσου θα μού συστηνόταν με την παραθαλάσσια πόλη Μπατούμι (την αρχαία Κολχίδα της Μήδειας και των Αργοναυτών) και την γοητευτική πρωτεύουσα Τιφλίδα…

Η οικονομική και τουριστική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει το Μπατούμι τα τελευταία χρόνια είναι εκπληκτική. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βαθύσκιωτα πάρκα και σύγχρονες αρχιτεκτονικές κατασκευές συνυπάρχουν με καλοσυντηρημένα νεοκλασικά αρχοντικά, υπαίθρια ατμοσφαιρικά καφέ και παλιές γειτονιές με ξύλινα κουρασμένα σπίτια, δημιουργώντας έτσι έναν ελκυστικό προορισμό που προσέδωσε χαρά και αισιοδοξία στο βλέμμα μου. Και φυσικά, δεν παρέλειψα να φωτογραφηθώ μπροστά στο πανύψηλο μνημείο της Μήδειας, η οποία κρατά στα χέρια της το χρυσόμαλλο δέρας των Αργοναυτών…

Με προορισμό την Τιφλίδα (390 χλμ. ανατολικά), μια γόνιμη πεδιάδα φιλοξένησε την πορεία μου προς τη γεωργιανή πρωτεύουσα. Οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες που ανέκαθεν επικρατούσαν εδώ ευνόησαν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης Υπερκαυκάσιας περιοχής, η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν φημισμένη για τον πλούτο και τον πολιτισμό της. Καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι το χρυσόμαλλο δέρας του αργοναυτικού μύθου βρισκόταν σ’ αυτήν εδώ την περιοχή του Εύξεινου Πόντου…

Καθ΄οδόν για την Τιφλίδα, η μαύρη ZONTES 703F έκανε μια στάση στην κωμόπολη Gori (την γενέτειρα του Ιωσήφ Βησσαρίονοβιτς Στάλιν) και παρκάρισε στο Μουσείο–Κατοικία του άλλοτε ισχυρού ηγέτη της Ε.Σ.Σ.Δ. Εδώ είχα την ευκαιρία να πάρω ένα σπάνιο μάθημα Ιστορίας για τον άντρα που σημάδεψε καθοριστικά τις τύχες της ΕΣΣΔ, και όχι μόνο…

Κτισμένη στη στενή κοιλάδα του ποταμού Mtkvari, στο σταυροδρόμι της Ευρώπης με την Ασία, η κομψή Τιφλίδα με την όμορφη ευρω-ασιατική αρχιτεκτονική της και τις εκκλησίες γεωργιανού ρυθμού είναι μια ανεξάντλητη και ζωντανή πολιτεία, με ελκυστικές παραστάσεις και κατοίκους παθιασμένους με τις χαρές της ζωής. Τα πάμπολλα αξιοθέατα της πανέμορφης Υπερκαυκάσιας καλλονής με κράτησαν στην αστική της αγκαλιά για δύο ημέρες, ενώ επιβεβλημένη ήταν η επίσκεψή μου στο πρώτο κατάστημα της αλυσίδας MIKEL COFFEE – TBILISI στη Γεωργία, όπου συνάντησα την ευγενέστατη ιδιοκτήτρια και απόλαυσα έναν αναζωογονητικό καφέ…

Η διαδρομή του Στρατιωτικού Δρόμου (Military Road) σκαρφαλώνει στην ορεινή κορμοστασιά του Καυκάσου και αποτελεί τον ομφάλιο λώρο που ενώνει οδικά τη Γεωργία με τη Ρωσία (160 χλμ.). Αν και την διέσχισα με εκνευριστικό ψιλόβροχο και ομίχλη, ήταν μια ορεσείβια διαδρομή–αποκάλυψη η οποία κορυφώθηκε στο πέρασμα Kazbegi (2.395 m) και κατέληξε κατόπιν στα σύνορα της Ρωσίας.

Χρειάστηκα 4 ώρες για να ολοκληρώσω τις συνοριακές διαδικασίες και να βάλω ρόδα στο ρωσικό έδαφος. Απρόβλεπτο αγκάθι αποδείχτηκε η ουκρανική σφραγίδα εισόδου που είχα στο διαβατήριο, καθότι είχα επισκεφθεί την Ουκρανία δύο μήνες νωρίτερα! Αφού υποβλήθηκα σε κάποιες τυπικές ερωτήσεις, μου επέτρεψαν να ολοκληρώσω τις διαδικασίες εισόδου στην μεγαλύτερη χώρα του κόσμου…

Οι πόλεις Grozny και Astrakhan παρεμβάλλονταν στη διαδρομή των 700 ρωσικών χιλιομέτρων του Zontes Athens 2 Shanghai 2026. Στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας Grozny πραγματοποίησα την πρώτη διανυκτέρευση του Zontes Athens 2 Shanghai 2026 επί ρωσικού εδάφους, μερίμνησα για την αγορά συναλλάγματος από την κρατική τράπεζα (οι πιστωτικές κάρτες δεν λειτουργούν εξαιτίας των δυτικών κυρώσεων) και ανεφοδιάστηκα σε καύσιμα αφού οι ελλείψεις σε βενζίνη ήταν μια απτή πραγματικότητα. Το 20% των πρατηρίων ήταν κλειστά, ενώ στα υπόλοιπα η τιμή του λίτρου είχε εκτοξευτεί μέχρι και 40%! Σε μια περίπτωση (καθ’ οδόν για Astrakhan) χρειάστηκα να “ψωνίσω” καύσιμα από την μαύρη αγορά, αφού για 200 χλμ. δεν υπήρχε πρατήριο με βενζίνη (μόνο ντίζελ ή υγραέριο)…

Η Astrakhan απλώνεται στις εκβολές του Βόλγα και “βλέπει” στην Κασπία Θάλασσα. Η απογευματινή περιήγηση στο κέντρο της πόλης με οδήγησε στο μνημειακό συγκρότημα Astrakhan Kremlin, ενώ η γνωριμία μου με την Astrakhan έκλεισε μ’ ένα βραδινό σουλάτσο στον παρόχθιο πεζόδρομο δίπλα στα νερά του Βόλγα. Αύριο άλλη μέρα, άλλη χώρα! Καζακστάν, σού έρχομαι…