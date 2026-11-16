Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Για να ”ασπρίσει” την Black Friday η ΖONTES προσφέρει το Best Seller adventure scooter ZONTES G368 ETC αλλά και νέο premium scooter το V125.

Από σήμερα και έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, τα δύο μοντέλα διατίθενται σε ειδική τιμή, δίνοντάς έναν ακόμη λόγο στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν τώρα ένα scooter ZONTES.

G368 ETC

Η εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνει την επιτυχία των scooter της ΖONTES.

Υψηλό επίπεδο τεχνολογίας

Ολοκληρωμένος εξοπλισμός

Ανταγωνιστική τιμή

V125

Το V125 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στα premium scooter 125 κ.εκ.

Κορυφαίες επιδόσεις,

Ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου για ευελιξία στην πόλη

Τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός

Χώρος κάτω από τη σέλα για δύο κράνη full face

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα στο δίκτυο συνεργατών