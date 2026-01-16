Η διάθεση του ανανεωμένου ZONTES G368 ETC προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει και έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Το G368 ETC ενσωματώνει ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε τεχνολογία και εξοπλισμό και θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία του.

Κύριες Αναβαθμίσεις:

Ηλεκτρονικά: Ηλεκτρικό γκάζι (ETC) και Cruise Control.

Οθόνη: Νέο hardware TFT οθόνης με ισχυρότερο και ταχύτερο επεξεργαστή.

Άνεση: Θερμαινόμενες σέλες εμπρός/πίσω με ανεξάρτητη ρύθμιση για οδηγό και συνεπιβάτη.

Μηχανικά: Προσθήκη ψυγείου λαδιού και νέα ρύθμιση μετάδοσης.

Περιφερειακά: Νέοι διακόπτες, νέα μικρότερη και ελαφρύτερη εξάτμιση.

Το ZONTES G368 ETC θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερα χρώματα: MAT BROWN | LIGHT GREY | GREEN |BLACK

Τιμή Αρχικής διάθεσης: 6.195€