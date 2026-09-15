Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο Όμιλος Σφακιανάκη ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τη ZXMOTO, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Αποκλειστικού Εισαγωγέα της μάρκας για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Η ZXMOTO αποτελεί μία από τις πιο δυναμικές και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες στον χώρο της μοτοσυκλέτας, με έδρα την Κίνα άλλα με διεθνή προσανατολισμό και όραμα για το μέλλον.

Ο Όμιλος Σφακιανάκη με περισσότερα από 65 χρόνια παρουσίας στην Ελληνική αγορά, δραστηριότητα σε 14 χώρες και μια διαδρομή που έχει συνδεθεί με την αξιοπιστία και τη διαρκή εξέλιξη, συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που διαμορφώνουν το μέλλον της μετακίνησης.

Η πορεία της ZXMOTO χαρακτηρίζεται από την εξέλιξη, τη διάθεση για διαρκή πρόοδο και την προσήλωση στη δημιουργία μοτοσυκλετών που εκφράζουν τους σύγχρονους αναβάτες.

Με έδρα την Chongqing της Κίνας, μία από τις σημαντικότερες μητροπόλεις της παγκόσμιας βιομηχανίας μοτοσυκλέτας, η ZXMOTO εξελίσσεται με σταθερά βήματα και ξεκάθαρη κατεύθυνση.

Το αγωνιστικό πνεύμα βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της ZXMOTΟ

Το 2026, η ZXMOTO πέτυχε ένα ιστορικό ορόσημο για την Κινεζική μοτοσυκλέτα, κατακτώντας τις πρώτες της νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM World Supersport (WorldSSP) και γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Κινεζική μάρκα που κατακτά νίκη στον θεσμό.

Η ZXMOTO φέρνει τη δυναμική, τη φιλοδοξία και το αγωνιστικό πνεύμα μιας νέας γενιάς κατασκευαστών και ο Όμιλος Σφακιανάκη προσθέτει την εμπειρία, την αξιοπιστία και τη βαθιά γνώση της Ελληνικής αγοράς που έχει αποκτήσει μέσα από δεκαετίες παρουσίας στον χώρο.

Στόχος του Ομίλου Σφακιανάκη είναι να δημιουργήσει τις ιδανικές προϋποθέσεις ώστε η ZXMOTΟ να αναπτυχθεί στην Ελλάδα με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των Ελλήνων μοτοσυκλετιστών.