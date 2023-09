Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ελληνική αντιπροσωπεία της MINI μόλις ανακοίνωσε το νέο της τιμοκατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει νέες τιμές για αρκετά μοντέλα της γκάμας. Δείτε πόσο κοστίζουν πλέον τα πιο γουστόζικα, premium και fun to drive μοντέλα της αγοράς τα οποία έρχονται και με βενζίνη και με πετρέλαιο αλλά και με τις κορυφαίες ηλεκτρικές εκδόσεις.

Αρχικά υπάρχει το κλασικό 3θυρο MINI Cooper που στην βασική του έκδοση με τον 1.500άρη κινητήρα απόδοσης 136 ίππων έρχεται με τιμή στα 22.350 ευρώ. Φυσικά υπάρχει και η κορυφαία έκδοση John Cooper Works με 231 άλογα και τιμή στα 40.680 ευρώ, ενώ όσοι επιθυμούν να κινούνται εξίσου γρήγορα αλλά εντελώς αθόρυβα, υπάρχει η SE ηλεκτρική έκδοση με 184 ίππους και τιμή στα 38.650 ευρώ.

Για όσους αναζητούν παραπάνω χώρο αλλά και γκάζι για απόλυτη απόλαυση, υπάρχει η έκδοση MINI Clubman John Cooper WORKS ALL4, η οποία προσφέρει το απόλυτο πακέτο με 306 άλογα και τιμή στα 60.790 ευρώ.

Εάν θέλετε να απολαμβάνετε τον ελληνικό ουρανό, παράγοντας παράλληλα μηδενικούς ρύπους, η ηλεκτρική Cabrio έκδοση SE με τους 184 ίππους, θα σας κοστίσει από 62.500 ευρώ.

Φυσικά υπάρχει και η all around επιλογή του MINI Countryman το οποίο προσφέρεται τόσο ως δικίνητο, όσο και ως τετρακίνητο, και με βενζίνη και με πετρέλαιο. Ενδεικτικά, η έκδοση One D με τα 116 πετρελαιοκίνητα άλογα κοστίζει από 33.500 ευρώ.