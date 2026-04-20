Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο Rally Sudamericano στο Mina Clavero της Αργεντινής, όταν ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του σε μία Ε.Δ. και κατέληξε πάνω σε συγκεντρωμένους θεατές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας νεαρός άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη δύο άτομα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το Volkswagen Polo GTI R5 του πληρώματος Didier Arias – Héctor Núñez φέρεται να έχασε την πρόσφυση σε γρήγορο σημείο της διαδρομής. Το αυτοκίνητο χτύπησε σε ανάχωμα, απογειώθηκε και βγήκε εκτός ελέγχου, καταλήγοντας σε περιοχή όπου βρίσκονταν θεατές, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν κανείς στο σημείο (ήταν εκτός των προδιαγεγραμένων σημείων που ορίζονται σε όλους τους αγώνες για την ασφαλή παρακολούθηση του).

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 25χρονου θεατή, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα σε κοντινό νοσοκομείο. Οι δύο αγωνιζόμενοι δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο το πλήρωμα βρέθηκε σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.

Η FIA προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό συμβάν και επιβεβαιώνοντας τον θάνατο του θεατή, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις τοπικές αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος. Ο αγώνας διακόπηκε άμεσα και στη συνέχεια ακυρώθηκε, με τους διοργανωτές να ενεργοποιούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Following today’s tragic incident during Round 2 of the FIA CODASUR Rally Championship at Rally Sudamericano Mina Clavero, the FIA would like to share the following statement. pic.twitter.com/enjSK34ejy — FIA (@fia) April 19, 2026



Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του motorsport, καθώς επαναφέρει στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα της ασφάλειας των θεατών σε αγώνες ράλι, όπου η φύση των ειδικών διαδρομών καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον απόλυτο έλεγχο του περιβάλλοντος. Οι αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν αν υπήρξε αστοχία στον σχεδιασμό της διαδρομής, στην τήρηση των ζωνών αποκλεισμού ή στη συνολική διαχείριση της ασφάλειας του αγώνα.