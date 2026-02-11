Η Mototrend SA ανακοίνωσε το νέο τιμοκατάλογο της Voge για το 2026 με μειώσεις τιμών έως και 600€ σε σημαντικά μοντέλα.

H γκάμα της Voge περιλαμβάνει 10 μοτοσυκλέτες, 8 scooter και 1 ATV, που σύντομα θα συμπληρωθούν με τα νέα μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του Μιλάνου.

Πιο αναλυτικά, οι νέες μειωμένες τιμές αφορούν στα εξής μοντέλα:

R125 – 2.695€ (από 2.845€, μείωση 150€)

300 Rally – 4.295€ (από 4.395€, μείωση 100€)

DS525Χ – 5.795€ (από 6.245€, μείωση 450€)

DS625X – 6.795€ (από 6.895€, μείωση 200€)

DS900X – 9.995€ (από 10.495€, μείωση 500€)

SR4 Μax Smart – 5.995€ (από 6.495€, μείωση 500€)

X-Wolf 300 – 4.695€ (από 5.295€, μείωση 600€)

O νέος τιμοκατάλογος έχει άμεση ισχύ.