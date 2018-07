Ένα Ford GT σε θέση στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

O Jason Watt με υπερηφάνεια παρουσιάζει το Ford GT του, ως το ταχύτερο αυτοκίνητο που παρκάρει σε θέση στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες

Δεν πρέπει να βιαστούμε να βγάλουμε γρήγορα συμπεράσματα αφού ο λόγος δεν γίνεται για ένανακόμη αλαζόνα που δεν σέβεται τίποτα και κανέναν και παρκάρει το αυτοκίνητό του όπου βρει.Το συγκεκριμένο Ford GT που δικαίως παρκάρει σε θέσεις στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες ανήκει στον Jason Watt που κατάγεται από την Δανία και είναι πρώην επαγγελματίας οδηγός αγώνων.



Σε ατύχημα που είχε το 1999, ο Jason έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος από το στέρνο και κάτω, όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε το όνειρο του να ξανατρέξει. Το 2000 επέστρεψε στους αγώνες με ειδικά τροποποιημένα οχήματα σε όλη την Ευρώπη και συνέχισε να τρέχει έως το 2012.









Από... Ford σε Ford



Ανέκαθεν η Ford κατείχε ένα ξεχωριστό κομμάτι στην καρδιά του και το πρώτο του αυτοκίνητο ήταν ένα Transit για να μπορεί να μεταφέρει το go-kart του. Έχει τρέξει στην Formula Ford ενώ έχει συμμετάσχει To πρώτο αυτοκίνητο του Jason Watt ήταν ένα Ford GT... και σε πολλούς φιλανθρωπικούς αγώνες στο τιμόνι ενός 2005 Ford GT.



Πρόσφατα όμως ένα από τα μεγάλα όνειρα του έγινε πραγματικότητα, καθώς ήταν από τους πρώτους υποψήφιους που το αίτημά του έγινε δεκτό για την αγορά του νέου 2018 Ford GT και στη συνέχεια, ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη που το απέκτησε.

Eν όψει του φετινού Le Mans ο Jason άδραξε την ευκαιρία και ταξίδεψε ως εκεί με το ολοκαίνουργιο του Ford GT, έχοντας μάλιστα το αναπηρικό του αμαξίδιο στην οροφή, προκαλώντας τον θαυμασμό όλων.





Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ford GT πατήστε ΕΔΩ

To track IMPRESSIONS use the following: