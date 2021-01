Μετακόμιση με ένα Honda Accord

Τελικά έχουν δίκιο όταν λένε ότι στην Αμερική όλα είναι πιο... μεγάλα. Αυτό μάλλον είχε στο μυαλό του και ο Don't try this at home!οδηγός αυτού του Honda Accord όταν το φόρτωνε με όλα του τα υπάρχοντα.

Πίστεψε πως η οροφή του αυτοκινήτου του είναι αρκετά... μεγάλη ώστε να χωρέσει ένα σπίτι και αποφάσισε να τα βάλει όλα πάνω.

Μάλιστα ο αχόρταγος οδηγός είχε φτιάξει μια ειδική κατασκευή στο εμπρός μέρος για να ισορροπήσει άψογα τα πράγματα, ενώ έχει πάρει και μέτρα ασφάλειας με την τοποθέτηση ενός πυροσβεστήρα στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου.

Το άμοιρο Accord πραγματικά έχει πιάσει πάτο από το βάρος και είναι απορίας άξιο πώς μπορεί και κινείται με τόσο βάρος. Πάντως, όπως και να έχει, πρέπει να πιστώσουμε στον οδηγό από το Τέξας ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες στο φόρτωμα...

Προφανώς μην προσπαθήσετε να κάνετε κάτι παρόμοιο, καθώς είναι άκρως επικίνδυνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μόνο υβριδικό το νέο Honda HR-V

Ετοιμάζει νέο S2000 η Honda;