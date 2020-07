Ο Andreas Sieben θα είναι ο νέος πρόεδρος της BMW Hellas - Αναλαμβάνει από 1η Σεπτεμβρίου

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Με προσωπική του επιστολή, ο σημερινός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BMW Hellas Α.Ε. Karim Christian Haririan ευχαρίστησε τους συνεργάτες του και ενημέρωσε επίσημα ποιος θα αναλάβει την Την 1η Σεπτεμβρίου 2020 θα αλλάξει ο Πρόεδρος της BMW Hellas...υψηλόβαθμη θέση στην εισαγωγική εταιρεία BMW και MINI, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zougla.gr, ο Andreas Sieben μετακομίζει από το BMW Group Αυστρίας (C2-CS-A) στην Ελλάδα και αναλαμβάνει την πρώτη μέρα μετά το καλοκαίρι, τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή after sales στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο με τον γερμανικό κολοσσό συνεργάζεται από το 2000 και έχει εργαστεί σε πολλές θέσεις του BMW Group όπως, logistics, στρατηγική ανάπτυξης after sales, MINI after sales στη Γερμανία κ.ά. (δείτε αναλυτικά το βιογραφικό του Andreas Sieben πατώντας ΕΔΩ).

Αντίστοιχα ο Christian Haririan μετακομίζει στην Πολωνία και συνεχίζει να προσφέρει στο BMW Group.

Ενημέρωσε επίσημα ο ίδιος ο Πρόεδρος

Να σημειώσουμε πως με την ανακοίνωση (εσωτερική) αυτή, που φέρει την υπογραφή του σημερινού Τελικά τη θέση δεν θα αναλάβει γυναίκα όπως ακουγόταν τον τελευταίο καιρό...Προέδρου Karim Christian Haririan, τα σενάρια για πιθανή εσωτερική μετακίνηση γυναίκας που σήμερα καταλαμβάνει εξίσου μεγάλη θέση στη BMW Hellas, δεν θα ισχύσει.

Την είδηση που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο κλάδος του αυτοκινήτου στην Ελλάδα, ίσως να ανακοινώσει επίσημα, ακόμα και σήμερα, η εισαγωγική εταιρεία. Επίσης αναμένουμε να μάθουμε, αν τελικά θα υπάρξουν και άλλες εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές στην εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων BMW και MINI.