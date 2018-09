Τα νέα της πιάτσας, 164...

Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους και όπως έχετε καταλάβει το καλοκαίρι μας αποχαιρετά.



Καθυστερήσεις στις παραδόσεις



Αρκετοί θα αργήσουν να παραλάβουν το καινούργιο του αυτοκίνητο λόγω... WLTP Και το λέω αυτό, διότι οι αλλαγές που αφορούν στις αλλαγές του κύκλου δοκιμών των αυτοκινήτων (το λεγόμενο WLTP) και ταυτόχρονα οι αλλαγές σε καταναλώσεις και CO2 δημιουργούν θέματα στις παραδόσεις πολλών καινούργιων μοντέλων.



Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί αγοραστές περιμένουν και αναμένουν το νέο τους αυτοκίνητο, το οποίο αργεί να έρθει γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ούτε καν οι ίδιες εταιρείες δεν ξέρουν το πότε... Υπομονή και όλα θα γίνουν!







Αναμένουμε αλλαγές



Στα της πιάτσας τώρα, η σκόνη δε λέει να κάτσει με τίποτα και όπως μαθαίνουμε θα υπάρξουν αλλαγές σε πολλούς τομείς. Όλοι αναζητούν το κατάλληλο σχήμα αλλά και την ομάδα εκείνη που θα επιταχύνει και θα ανταποκριθεί στη ζήτηση των αυτοκινήτων που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Το σίγουρο είναι πως οι σοβαροί παίκτες επενδύουν έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για όλα!



Καλή ανάγνωση!











----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------





To Ποίημα της Εβδομάδας*





Όσες καλημέρες και να μοιράσει...

η πιάτσα από τέτοια «γαλλικά»

δεν πρόκειται να χαμπαριάσει..



* από αναγνώστη

----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------





Η Ατάκα της Εβδομάδας

Επιστροφή στα πάτρια εδάφη...



----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------







QUIZ:







Yπάρχουν παράνομα ζευγάρια στην... πιάτσα ή όσα ακούγονται είναι φήμες;

Κοντά στις 2.500 έφτασαν οι ταξινομήσεις των καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα με στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους "Τα νέα της Πιάτσας" μέχρι και την Παρασκευή 21/9. Το νούμερο αυτό είναι χαμηλό διότι από τις αρχές του μήνα, όλα τα αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ευρώπη θα πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Euro 6c, το οποίο συμπίπτει με την καθιέρωση του κύκλου δοκιμών Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Αυτό δημιουργεί θέματα στις ταξινομήσεις αλλά και στην εισαγωγή των αυτοκινήτων.

Δείτε παρακάτω το ΤΟΡ 15 σε πωλήσεις:

Toyota 455 Opel 200 Suzuki 196 Ford 179 BMW 151 Peugeot 144 Nissan 133 Hyundai 131 VW 128 Citroen 110 Renault 98 Mercedes 88 Volvo 68 Kia 60 Honda 50

*μέχρι και 21/9

----------------------------------------------------------------------------------------------



Πολύς κόσμος έχει παρελάσει τελευταία από μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που αναζητά στέλεχος και όπως μαθαίνουμε δεν επιθυμεί να προέρχεται από το χώρο του αυτοκινήτου..

----------------------------------------------------------------------------------------------



Είκοσι χρόνια συμπληρώνει φέτος στην τηλεόραση η εκπομπή Traction του Κώστα Στεφανή και είναι αναμενόμενο να περιμένουμε πολύ... καυτά θέματα αυτή τη σεζόν! Η αρχή θα γίνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου και το ταξίδι της ιστορικής εκπομπής θα διαρκέσει μέχρι τον Μάιο του 2019...

----------------------------------------------------------------------------------------------

Σε πίστα του εξωτερικού πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα η παρουσίαση του νέου Honda NSX...

----------------------------------------------------------------------------------------------



Σε συζητήσεις με εισαγωγική που έχει έδρα στα Βόρεια Προάστια βρίσκεται γνωστό στέλεχος της... πιάτσας!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Με 8 δημοσιογράφους από την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η αποστολή της Suzuki για το νέο Jimny στην Γερμανία. Μαζί τους και ο Γενικός Διευθυντής της ιαπωνικής φίρμας στη χώρα μας, Παναγιώτης Τορνάρος.







----------------------------------------------------------------------------------------------

Εκδήλωση με κεντρικό θέμα τη νέα X4 πραγματοποίησε η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων BMW. Όπως διαπιστώσαμε στην παρουσίαση έδωσε το παρών όλη η ομάδα, ακόμα και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group Hellas, Karim-Christian Haririan, γεγονός που δείχνει και τον σεβασμό απέναντι στους δημοσιογράφους και προσκεκλημένους.







----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Bentley Athens ήταν χορηγός των μετακινήσεων του Bryan Ferry, o οποίος βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στη χώρα μας για δύο συναυλίες σε Ηρώδειο (Αθήνα) και θέατρο Δάσους (Θεσσαλονίκη). Ο διάσημος τραγουδιστής μετακινήθηκε με την επιβλητική Bentley Bentayga.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Στην πίστα των Μεγάρων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου η παρουσίαση του νέου Kia Ceed και συγκεκριμένα στο δίκτυο των πωλητών της μάρκας. Την επομένη έγινε αντίστοιχη παρουσίαση στο δίκτυο, στον πύργο Πετρέζα στην Κάντζα.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Το 1ο Off Road Adventure Festival, αποδείχτηκε πως ήταν μία διαφορετική εκδήλωση για το αυτοκίνητο και τη φύση που τίμησαν με την παρουσία τους σχεδόν 4.000 επισκέπτες.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Σε συνέδριο της Honda για το after sales που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Γερμανία βρέθηκε ο τεχνικός προϊστάμενος της εισαγωγικής εταιρείας Κώστας Στέφας.







---------------------------------------------------------------------------------------------

Η εταιρεία του Άρη Στοιβαχτάρη, Promauto, θα διοργανώσει την δημοσιογραφική αποστολή και παρουσίαση του Honda CR-V στη Βυτίνα, στις αρχές Οκτωβρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Η Ιωάννα Τζώρτζη έχει αναλάβει το τιμόνι τις εταιρείας Τζώρτζης Α.Ε. (Jaguar Land Rover) τα τελευταία έξι χρόνια. Οι νέες ιδέες, ο διαφορετικός τρόπος σκέψης και η όρεξη για δουλειά έχουν φέρει και στην πράξη σημαντικά αποτελέσματα. Με λίγα λόγια συνεχίζει με τον καλύτερο τρόπο αυτό που ξεκίνησε πριν από 30 περίπου χρόνια ο... μετρ της βρετανικής φίρμας, Γιώργος Τζώρτζης.





----------------------------------------------------------------------------------------------





Εκδήλωση ετοιμάζει μέσα στον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στην πίστα των Σερρών η εισαγωγική εταιρεία των ελαστικών Michelin.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει η SEAT Μακρής τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος που έχει έδρα στη λεωφόρο Κηφισίας στο Χαλάνδρι.



----------------------------------------------------------------------------------------------



Άλλη μία πολύ πετυχημένη εκδήλωση από το SpeedSector που ξέρειε να διοργανώνει event υψηλού επιπέδου. Για όσους αναρωτιούνται η φωτογραφία δεν είναι από το εξωτερικό από τη... Ρόδο με ελληνικά super car!







----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός μετακινήσεων στο Athens Flying Week ήταν η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Ford που παραχώρησε τα μοντέλα, Ranger, Focus και Transit Tourneo για τις ανάγκες της εκδήλωσης.







----------------------------------------------------------------------------------------------

Με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ο Κώστας Μποϊδάνης (αρχισυντάκτης του περιοδικού CAR) έπεσε πάνω στον Γάλλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αντονί Μουνιέ. Φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του καθότι γνωστός στην πιάτσα για τα Παναθηναϊκά του αισθήματα!







----------------------------------------------------------------------------------------------

Δυναμικά συνεχίζουν κάθε Σαββατοκύριακο (9:00-11:00) στο Libero 107.4 της Θεσσαλονίκης το δίδυμο Τάσος Κοτσάνης και Μάνος Αναγνωστόπουλος.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Κυκλοφορεί ήδη από το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου το τεύχος Νο93 του MotoGP World.







----------------------------------------------------------------------------------------------

Στο Sofitel Athens Airport θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου τα αποκαλυπτήρια της Jaguar I-PACE.



----------------------------------------------------------------------------------------------

Με περισσότερα θέματα εμπλουτίζει το F1 Vlog του ο Πάνος Σειτανίδης, καθώς περιλαμβάνει εκτός από σχόλια για αγώνες της Formula 1, ακόμα και συνεντεύξεις όπως πρόσφατα είδαμε του Sebastien Ogier (WRC) που μιλάει για τη Formula 1! Έτσι όπως το πάει είναι ικανός να βάλει και τον Πρωθυπουργό να του κάνει ανάλυση... αγώνα!





----------------------------------------------------------------------------------------------

Διαγωνισμό με τίτλο “Road to London: The Power of Brands”, «τρέχει» η εταιρεία ελαστικών Continental σε συνεργασία με την Mercedes. Δύο τυχεροί θα ταξιδέψουν τον Μάιο του 2019, για 3 μέρες, στο Λονδίνο για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία οδήγησης στις πίστες του “Mercedes – Benz – World”.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ο Αλέξανδρος Κεσίδης θα συνεργαστεί με την Kia για την δημοσιογραφική παρουσίαση του νέου Ceed την Τρίτη και Τετάρτη...

----------------------------------------------------------------------------------------------





----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ταξίδια

Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις







25-26 Σεπτεμβρίου

Kia Ceed στη Νεμέα

10 Οκτωβρίου

Mercedes (ηλεκτρικά) στη Γερμανία

18-19 Οκτωβρίου

Nissan Qashqai 1.3 turbo στην Ισπανία

23-26 Οκτωβρίου

Volvo S60 στην Αμερική

31 Οκτ.-1 Νοεμβρίου

SEAT Ateca Cupra στην Ισπανία

Νοέμβριος

BMW Series 3 στην Πορτογαλία



----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------





ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**







Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.zougla.gr 5

2. www.in.gr 10

3. www.gazzetta.gr 20

4. www.protothema.gr 21

5. www.sport24.gr 23

6. www.newsit.gr 26

7. www.newsbomb.gr 34

8. www.sdna.gr 35

9. www.sport-fm.gr 36

10. www.newsbeast.gr 50

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)



Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο (TOP10)*

1. www.newsauto.gr 76

2. www.drive.gr 227

3. www.autotriti.gr 228

4. www.caranddriver.gr 233

5. www.gocar.gr 262

6. www.motori.gr 300

7. www.autogreeknews.gr 424

8. www.4troxoi.gr 728

9. www.autoblog.gr 796

10. www.automoto.com.gr 1.376

Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 25

2. www.ix.gr 1.613

3. www.carwall.gr 5.071



* η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 24/9/2018 (19:00)





----------------------------------------------------------------------------------------------



Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



Μπορεί η Dodge να έχει σταματήσει από την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη αυτό όμως δεν σημαίνει πως ξεχνάμε έτσι την αμερικανική μάρκα....