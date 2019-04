Τα νέα της πιάτσας, 194...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Η Ατάκα της Εβδομάδας

Η πιάτσα παραμένει άρρωστη...

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα η ΦΙΛΠΑ (Φίλοι Παλαιού Αυτοκίνητου) στα πολύ φιλόξενα γραφεία της, επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο Έλληνας σχεδιαστής της Alfa Romeo, Αλέξανδρος Λιώκης. Ο συμπατριώτης μας είναι αυτός που σχεδίασε την πρωτότυπη Tonale (SUV) που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην έκθεση της Γενεύης.

Ξαφνική αποχώρηση της διευθύντριας Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Jaguar Land Rover, Αγγέλας Μπιτσάνη. Η συνεργασία της με την εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος κράτησε 11 μήνες και κατά γενική ομολογία αλλά και όπως απέδειξε με τη δουλειά της άλλαξε πολύ την εικόνα της βρετανικής φίρμας στην Ελλάδα.

Ο Σπύρος Πανόπουλος είναι ιδιοκτήτης του βελτιωτικού οίκου Extreme Tuners και αυτός που μας κάνει υπερήφανους. Την περασμένη εβδομάδα οδηγώντας το ειδικά διαμορφωμένο Mitsubishi EVO κατάφερε να πετύχει νέο παγκόσμιο ρεκόρ στην πίστα Yas Marina στο Άμπου Ντάμπι.

Κίνηση ματ από γνώριμο της...Πιάτσας. Ο Λεωνίδας Δαβουλάρης ανέλαβε πριν λίγες εβδομάδες της θέση του "Director of Sales & Marketing Operations in Europe" στην εταιρεία "Wuzheng Hellas Ltd". Η συγκεκριμένη έχει έδρα την Αθήνα κα αποτελεί τα Κεντρικά Γραφεία (Headquarters) της μητρικής εταιρείας στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αποκλειστική του λακωνική και σύντομη δήλωση στο zougla.gr "Πρωταρχικός στόχος της Wuzheng Hellas είναι η είσοδος του ηλεκτρικού τρίκυκλου "3ΜΧ" στις μεγαλύτερες αγορές τις Ευρώπης. Θα ακολουθήσουν και άλλα μοντέλα άλλων κατηγοριών της εταιρείας. Ενδέχεται ακόμα και η μελλοντική διαθεσιμότητα αυτοκινήτων σχεδιασμένων από Έλληνες". Είναι πολύ σημαντικό που πολυεθνικές εταιρείες επιλέγουν την Ελλάδα ως κέντρο των δραστηριοτήτων τους στην Ευρώπη και που εμπιστεύονται στελέχη μας στην ανάπτυξη αυτών.

Αλλαγή σκυτάλης σε επίπεδο Marketing για μεγάλη εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων. Εσωτερικά έχει ήδη γίνει γνωστό αλλά η αλλαγή θα ανακοινωθεί επίσημα τέλη Μαΐου.

Έρευνα στην Ελλάδα πραγματοποιούν οι Γάλλοι, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να διοργανωθεί ακόμα μία ευρωπαϊκή παρουσίαση αυτοκινήτου. Να θυμίσουμε πως πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η παγκόσμια παρουσίαση της Porsche 911 cabrio αλλά και του Range Rover Evoque.

Ήρθαν τα Legend Cars στην Ελλάδα και πήραμε μία πρώτη γεύση στο αυτοκινητοδρόμιο της πόλης των Μεγάρων. Η Fanny Flutters Racing Team εισάγει (μέσω της Legend Cars Italia by Castelleto Motodromo) και διανέμει τα εντυπωσιακά οχήματα και όπως καταλάβαμε ετοιμάζεται για νέα κόλπα και... μοναδικές συγκινήσεις σε όσους θέλουν να ζήσουν το κάτι διαφορετικό. Σύντομα θα δείτε και video.

Στην Κίνα βρίσκεται ο γενικός διευθυντής της JLR Νίκος Μπέλος.

Δύο δημοσιογράφοι, Χρήστος Αποστολόπουλος (4 Τροχοί) και Κώστας Χαριάτης (CAR) πραγματοποίησαν δοκιμές στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου με την χωμάτινη φόρμουλα Speedcar...

Νέα αντιπροσωπεία αυτοκινήτων ετοιμάζει η FMS...

Η Mercedes-Benz Ελλάς κατάφερε να διακριθεί στο θεσμό «Sales Excellence Awards», αποσπώντας δύο βραβεία: το Βραβείο Gold στην Κατηγορία «Τμήμα Πωλήσεων της Χρονιάς» για το Τμήμα Πωλήσεων Επιβατηγών Αυτοκινήτων και το Βραβείο Bronze για το Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας, για την Digital Kαμπάνια Επικοινωνίας Επιβατικών Αυτοκινήτων «It’s Time».

Η LeasePlan Hellas διακρίθηκε σε δύο επίπεδα στα Sales Excellence Awards 2019, μία διοργάνωση που αναδεικνύει και επιβραβεύει τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων όλων των επιχειρηματικών κλάδων στην Ελλάδα. Η εταιρεία απέσπασε ένα Gold και ένα Silver βραβείο.

Πολύ νεανικός ο αέρας στην εισαγωγική εταιρεία FCA (Fiat, Alfa Romeo κ.λπ.). Φρέσκιες ιδέες και μέσο όρο ηλικίας πολύ χαμηλό, κάτι που άλλωστε συμβαδίζει και με την φιλοσοφία της ιταλικής φίρμας.

Το ολοκαίνουργιο Peugeot 508 έκανε την εμφάνισή του στην ανάβαση Μοσχοκαρυάς στα χρώματα της τοπικής αντιπροσωπείας Peugeot - Καρέλλης.

Η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Ford ετοιμάζει αποστολή στο εξωτερικό για το Ranger Raptor...

Εκδήλωση με ενημέρωση και οδήγηση που αφορά στην ολοκαίνουργια 911 992 ετοιμάζει η Porsche στην Αθήνα...

H Σφακιανάκης ΑΕΒΕ πρωταγωνίστησε στην διαδικασία των βραβεύσεων της TEOREN Motors καθώς απέσπασε 2 βραβεία. Το πρώτο αφορά την πρώτη θέση στην κατηγορία των πωλήσεων επιβατικών αυτοκινήτων στις μεγάλες αγορές και το δεύτερο την πρώτη θέση σε πωλήσεις ανταλλακτικών.

Στελέχη της Bardahl Europe βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Ελλάδα και συναντήθηκαν με τους ιδιοκτήτες της εισαγωγικής εταιρείας Δημήτρη και Μίλτο Κύρκο.

To διάστημα 6-9 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη από την promevent το Auto Festival και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ.

Με μια ακόμη πρωτοπόρα δράση, ο Δήμος Τρικκαίων συμμετέχει στην παγκόσμια προσπάθεια για αλλαγή στην κινητικότητα εντός πόλεων. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELVITEN από την Τετάρτη 17 Απριλίου 2018 προσφέρει μέσω του Δήμου Τρικκαίων, 5 οχήματα για περιήγηση, βόλτα και καθημερινές απλές δουλειές στην πόλη! Τα τρία οχήματα βρίσκονται στο Κέντρο Πληροφόρησης (InfoPoint) στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και τα άλλα δύο σύντομα στον Μύλο Ματσόπουλου.

Μεγάλη πτώση για το motori.gr. Από τη θέση 272 στην Ελλάδα (πριν από λίγες εβδομάδες) έπεσε στην 3.432.

Όσοι δεν προλάβατε να δείτε το τηλεοπτικό Traction την Κυριακή 21 Απριλίου μπορείτε να το παρακολουθήσετε παρακάτω:

Κωνσταντίνος και Γιώργος Μητσάκης (πατέρας και γιος) ξεκίνησαν με μία Honda Africa Twin CRF 1000 ADV Sport από το ελληνικό ακρωτήριο Ταίναρο, το (δεύτερο) νοτιότερο χερσαίο ακρωτήριο της Ευρώπης, με προορισμό το ακρωτήριο Nordkapp της Νορβηγίας, το βορειότερο χερσαίο ακρωτήριο της Ευρώπης. Την προσπάθειά τους στηρίζει η εταιρεία Αδερφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ αλλά και το zougla.gr



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**





Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.zougla.gr 6

3. www.protothema.gr 16

4. www.gazzetta.gr 19

5. www.iefimerida.gr 25

6. www.sport24.gr 27

7. www.newsit.gr 28

8. www.tanea.gr 30

9. www.tanea.gr 34

9. www.newsbomb.gr 46

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)



Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 57

2. www.caranddriver.gr 215

4. www.drive.gr 219

3. www.autotriti.gr 222

5. www.gocar.gr 240

6. www.autogreeknews.gr 452

7. www.4troxoi.gr 789

8. www.autoblog.gr 917

*όσα βρίσκονται κάτω από τη θέση 1.000



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 29

2. www.ix.gr 5.536

3. www.carwall.gr 5.672

* η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 22/4/2019 (22:00)



----------------------------------------------------------------------------------------------



Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Εντυπωσιακά super cars στους ελληνικούς αγώνες. Lamborghini Huracan και Ferrari 458...