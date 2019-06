Τα νέα της πιάτσας, 199...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Φίλες και φίλοι καλησπέρα. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και τα θερμόμετρα έχουν χτυπήσει κόκκινο! Ήδη το μυαλό μας έχει αρχίσει να ταξιδεύει στις παραλίες και το ερχόμενο τριήμερο θα είναι μία πρόβα για το τι θα ακολουθήσει το καλοκαίρι.

Αν δεν το έχετε καταλάβει η πληρότητα στους τουριστικούς προορισμούς είναι πολύ μεγάλη και για να βρείτε κατάλυμα θα πρέπει να βάλετε... βύσμα. Το ίδιο ισχύει και για τα πλοία με την πληρότητά τους να αγγίζει το 100%, οπότε αν θέλετε να προγραμματίσετε διακοπές, το γοργόν και... χάριν έχει!

Πάμε για 200

Στα δικά μας τώρα, μπορεί να ακούγεται απίστευτο αλλά ήδη «Τα Νέα της Πιάτσας» πλησιάζουν τα... 200! Σκοπός μας είναι η σωστή ενημέρωση και όχι τα κλικς...Βρισκόμαστε στο Νο199 και για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα αυτή την επιτυχία και απήχηση όταν ξεκίνησε πριν από μερικά... χρόνια! Είναι πολύ σημαντικό που κάθε εβδομάδα χιλιάδες αναγνώστες, διαβάζουν, ενημερώνονται και μαθαίνουν τα της... πιάτσας του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν το κάνει. Το σίγουρο είναι πως όλες οι ειδήσεις είναι διασταυρωμένες και... εγγυημένες με σκοπό πάντα την ενημέρωση και όχι τα κλικς.

Δεν θα σας κουράσω αλλά θα σας αφήσω να διαβάσετε όλα όσα έγιναν και είναι να γίνουν το ερχόμενο διάστημα! Στα παιδιά που γράφουν εξετάσεις καλή επιτυχία και στα παιδιά που τελειώνουν το σχολείο καλές διακοπές!

Πού θα στείλετε τα νέα

Για όσους τώρα θέλουν να μας ενημερώσουν για όσα γίνονται και δεν τα παίρνουμε... είδηση, μπορούν να το κάνουν στέλνοντας e mail με την ένδειξη «Για τα Νέα της Πιάτσας» στο saribal@otenet.gr ή με μήνυμα στο Facebook (Vasilios Saribalidis).

Για να διαβάσετε προηγούμενα «Νέα της Πιάτσας» πατήστε ΕΔΩ



Καλή ανάγνωση!



Μπορεί μερικοί να μην το πιστεύουμε αλλά η Ελλάδα βρίσκεται στον παγκόσμιο χάρτη σε πολλά πράγματα που αφορούν στο αυτοκίνητο. Εκτός από τις παρουσιάσεις μοντέλων και το Gumball 3000, ένα θεσμός που γίνεται με super και hyper cars με τιμή συμμετοχής τα 50.000 ευρώ, κάνει πέρασμα από τη χώρα μας ή καλύτερα εκκίνηση από τη Μύκονο. Πριν από λίγες ημέρες το κομβόι με τα αυτοκίνητα και τους οδηγούς - συνοδηγούς πήραν εκκίνηση από το νησί των ανέμων και ξεκίνησαν το ταξίδι των 3.000 μιλίων με τελικό προορισμό την Ibiza.

Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική θα επισκεφτούν τις επόμενες ημέρες ξένοι δημοσιογράφοι για να οδηγήσουν την ολοκαίνουργια BMW X7 και την BMW Series 7.

Η ενοποίηση των δύο συνδέσμων, ΕΣΑ (Ένωση συντακτών Αυτοκινήτου) και ΕΣΣΑΜ (Ελληνικός Σύνδεσμος Συντακτών Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας) βρίσκεται προ των πυλών. Λεπτομέρειες θα συζητηθούν σε συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες στην οποία θα δώσουν το παρών μέλη και από τις δύπο πλευρές. Από την ΕΣΑ οι:

Μανώλης Σαλούρος (Αντιπρόεδρος)

Βασίλης Σαρημπαλίδης (Γενικός Γραμματέας)

Κώστα Φούζας (Μέλος)

...και από την πλευρά της ΕΣΣΑΜ οι:

Νίκος Τσάδαρης (Πρόεδρος)

Αντώνης Κόλλιας (Ειδικός Γραμματέας)

Γιώργος Βαρίνος (Ταμίας)

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος Mazda στην Ελλάδα. Ο Πρέσβης της Ιαπωνίας Yasuhiro Shimizu έδωσε το παρών στην εκδήλωση όπως και ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου κ.ά. Αξιοσημείωτο το γεγονός πως όλα τα μοντέλα της έκθεσης ήταν στο ίδιο χρώμα!

Το διάστημα 12-13 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Σπανός στη λεωφόρο Συγγρού, θα στηθεί από την εξειδικευμένη ομάδα του "Attart Off Road Park" μία σειρά... εμποδίων προκειμένου οι φίλοι των Land Rover και Jaguar να μπορούν να τα δοκιμάσουν σε ειδικές συνθήκες. Η εκδήλωση θα λάβει μέρος τις ώρες 17:00-20:00.

Θεωρητική εκπαίδευση διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Jeep και αφορούσε στους συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα το πρόγραμμα περιλάμβανε πρακτική εξάσκηση στην πίστα Attart Off Road Park.

Μπορεί η είδηση να μην είναι ελληνική αλλά το γεγονός ότι η SEAT μείωσε τα απόβλητά της κατά 34% και αναμένει περαιτέρω μείωση κατά 60% μέχρι το 2025 είναι πολύ σημαντική!

Την περασμένη Παρασκευή έγινε τα εγκαίνια της νέας κάθετης μονάδας Peugeot στην Σύρο. Οι οικοδεσπότες Γεώργιος και Ελευθέριος Φουάσης υποδέχτηκαν τους καλεσμένους που πλέον έχουν κάθε λόγο να τους επισκεφτούν και να πάρουν... λύσεις για οτιδήποτε έχει να κάνει με το αυτοκίνητο.

Τα προϊόντα της Castrol Classic Oils είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και αφορά σε γκάμα

λιπαντικών για οχήματα κατασκευασμένα από το 1900 - 1980. Επίσης η εταιρεία που τα εισάγει διαθέτει και προϊόντα, όπως βαλβολίνες, πρόσθετο μολύβδου, γράσο, πάντα με βάση τις ανάγκες ενός κλασσικού - ιστορικού οχήματος.

Αφιέρωμα και προτάσεις για ταξιδιωτικά με SUV ετοιμάζει ο Άρης Γαλανόπουλος στο περιοδικό "Ταξίδια" της εφημερίδας Καθημερινή το οποίο θα κυκλοφορήσει την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Το δεύτερο οδοιπορικό της BMW με τη νέα X7 και την ανανεωμένη Series 7 βρίσκεται σε εξέλιξη. Έξι Έλληνες δημοσιογράφοι θα ταξιδέψουν (σήμερα) από Ρουμανία προς Βουλγαρία και θα ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. Ένα ακόμα ξεχωριστό ταξίδι της γερμανικής φίρμας.

Εντός Αττικής παρουσιάζεται την Τρίτη 11 Ιουνίου το νέο DS3 Crossback ενώ την Τετάρτη η εισαγωγική εταιρεία διοργανώνει και πάρτι!

Σε πολύ ψαγμένες αλλά και σκληρές διαδρομές θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου Ford Ranger Raptor στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το μέρος αλλά σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον για ένα όχημα που παίζει χωρίς ανταγωνισμό.

Στην ανάβαση της Ριτσώνας έκανε την εμφάνισή του το Hyundai i30N και μαζί με τα αγωνιστικά που συμμετείχαν έκλεψε την παράσταση!

Το Auto Moto Festival διεξάγεται το διάστημα 13-16 Ιουνίου στη Λαμία.

Η Interamerican συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα «Έρευνα στην Οδική Ασφάλεια στην Ψηφιακή Εποχή», που οργανώθηκε από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας στην Πολυτεχνειούπολη του ΕΜΠ. Εκ μέρους της εταιρείας, συνομιλητής στη συζήτηση ήταν ο Πάνος Κούβαλης, διευθυντής της απευθείας ασφάλισης Anytime.

O Μηνάς Μπενής αντιπρόσωπος των Ford και SEAT στη Χαλκίδα συμμετείχε στην ανάβαση της Ριτσώνας καταφέρνοντας μάλιστα να τερματίσει στην 2η θέση της κατηγορίας Ν.

Ο αντιπρόσωπος των, Ford, Suzuki και Volvo στην Πάτρα Ηλίας Λαζανάς συμμετείχε στην ανάβαση της Ριτσώνας με Ford Puma S1600 Kit Car.

Στην τελετή βράβευσης των βραβείων Peak Performance Marketing Awards που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, η Avis βραβεύτηκε και στις δύο κατηγορίες που συμμετείχε. Συγκεκριμένα, κέρδισε: Gold Award στην κατηγορία Best Performance in B2B, για την αποτελεσματική χρήση Performance Marketing προς B2B κοινά της εταιρείας και Silver Award στην κατηγορία Best Lead Generation Campaign, για την υψηλή απόδοση της καμπάνιας για το Avis Leasing η οποία ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής.

Ένα λεωφορείο 17 θέσεων, το οποίο θα εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης των παιδιών του «Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος», παρέδωσε ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Μαΐου 2019, στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ).

Το διάστημα 24 - 25 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το 30ο συνέδριο ηγεσίας της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), στο οποίο η Volvo Car Hellas ήταν χρυσός χορηγός.

Η Fantic επιστρέφει στην Ελλάδα με ένα street πάρτι γνωριμίας των μοντέλων της την Παρασκευή 14 Ιουνίου στις 18:00 στους The Real Intellectuals Παλλάδος 9, Ψυρρή που θα αποτελέσει και το πρώτο σημείο πώλησης. Η επίσημη δημοσιογραφική πρώτη παρουσίαση των μοντέλων, θα πραγματοποιηθεί κατά το Press Day στις Ημέρες Μοτοσυκλέτας την Πέμπτη 20 Ιουνίου.

Η εισαγωγική εταιρεία των μοτοσυκλετών Kawasaki ανακοίνωσε πως επεκτείνει την εργοστασιακή εγγύηση για επιπλέον 2 έτη (σύνολο 4) για όσους αγοράσουν μοτοσυκλέτα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Κυκλοφόρησε διαδικτυακά ο οδηγός για αξεσουάρ μοτοσυκλέτας του BIKEIT με την ονομασία “Rider's Gear Catalog 2019”. Πάνω από 450 προϊόντα επώνυμων εταιριών και καταστημάτων βρίσκονται χωρισμένα σε κατηγορίες, όπως, κράνη, jacket, παντελόνια, μπότες, γάντια, casual αλλά και οff road ένδυση.

Ταξίδια

Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις

9-11 Ιουνίου

BMW X7, Ρουμανία - Βουλγαρία

10 Ιουνίου

BMW Series 1 στην Αθήνα

11 Ιουνίου

DS3 Crossback στην Αθήνα

12 Ιουνίου

FCA Greece στην Αθήνα

12 Ιουνίου

DS Automobiles party... στην Αθήνα

15-17 Ιουνίου

Mercedes GLS στην Αμερική

20 Ιουνίου

Opel Zafira life στη Γερμανία

24-25 Ιουνίου

BMW Next gen στη Γερμανία

24-26 Ιουνίου

Ford Ranger Raptor στην Αττική

26 Ιουνίου

Mitsubishi Outlander PHEV στην Αττική

26 Ιουνίου

KIA x-ceed στη Γερμανία

18 Ιουλίου

BMW Series 3 Hybrid στη Γερμανία





ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**





Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.lifo.gr 6

3. www.zougla.gr 7

4. www.protothema.gr 15

5. www.gazzetta.gr 20

6. www.iefimerida.gr 21

7. www.newsit.gr 25

8. www.sport24.gr 26

9. www.newsbomb.gr 31

10. www.tanea.gr 33

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)



Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 74

2. www.autotriti.gr 209

3. www.drive.gr 201

4. www.gocar.gr 231

5. www.autogreeknews.gr 290

6. www.caranddriver.gr 464

7. www.autoblog.gr 696

8. www.4troxoi.gr 702

*όσα βρίσκονται κάτω από τη θέση 1.000



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 28

2. www.ix.gr 5.894

3. www.carwall.gr 8.331

* η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 3/6/2019 (17:00)





Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πριν από 21 χρόνια η εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης παρέδωσε δύο καινούργια Micra σε τυχερούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού που τα κέρδισαν έπειτα από κλήρωση. Όπως θα δείτε και στο σχετικό δημοσίευμα της εποχής (περιοδικό Motornews) διακρίνονται ο Τάκης Θεοχαράκης και ο Γιάννης Ιακωβίδης (εμπορικός διευθυντής της Nissan).