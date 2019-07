Τα νέα της πιάτσας, 202...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Φίλες και φίλοι καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Πρωτομηνιά σήμερα και με το θερμόμετρο να Η ζέστη χτυπάει κόκκινο!χτυπάει κόκκινο το μυαλό μας γυροφέρνει στις καλοκαιρινές διακοπές.

Προς το παρόν αναμένουμε τις εκλογές της 7ης Ιουλίου για να δούμε τι κάνουμε, πού πάμε αλλά και την στρατηγική που θα ακολουθήσει σε σχέση με το αυτοκίνητο, η κυβέρνηση που θα εκλεγεί. Ευχόμαστε να μη συνεχίσει να βλέπει εχθρικά το καθημερινό μας μεταφορικό μέσο και επιτέλους να το δει ακόμα και ως μέσο ανάπτυξης και δημιουργίας.

Στήριξη του κλάδου...

Για παράδειγμα, θα μπορούσε να στηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και Μακάρι η νέα Κυβέρνηση να καταλάβει τα οφέλη από το χώρο του αυτοκινήτου...κατασκευάζουν ακόμα και αυτοκίνητα (π.χ. RCH Automotive), να μειώσει την φορολογία, να προωθήσει την πράσινη τεχνολογία στα αυτοκίνητα και να δώσει τη δυνατότητα στον Έλληνα να αποκτήσει το όχημα που επιθυμεί και όχι τα οχήματα που θέλουν να ξεφορτωθούν διάφορες χώρες.

Επίσης να δει με άλλο μάτι επενδύσεις που αφορούν σε παρουσιάσεις νέων μοντέλων στη χώρα μας, συνέδρια όπως είχε γίνει παλαιότερα με την VW (και 15.000 προσκεκλημένους!) κ.ά. Λίγο όραμα χρειάζεται και οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις...

Στα της αγοράς τώρα η εικόνα δείχνει πως πάει προς το καλύτερο με την άνοδο του Ιουνίου συγκριτικά με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα να αγγίζει το 5,13%. Συνολικά πουλήθηκαν 13.216 καινούργια αυτοκίνητα έναντι 12.571 του 2018 (Ιούνιος).

Για όσους τώρα θέλουν να μας ενημερώσουν για όσα γίνονται και δεν τα παίρνουμε... είδηση, μπορούν να το κάνουν στέλνοντας e mail με την ένδειξη «Για τα Νέα της Πιάτσας» στο saribal@otenet.gr ή με μήνυμα στο Facebook (Vasilios Saribalidis).

Καλή ανάγνωση!



Η Ατάκα της Εβδομάδας

Όταν παλεύεις με τα... γουρούνια το σίγουρο είναι πως θα λερωθείς και θα τσαντιστείς ενώ τα γουρούνια θα το ευχαριστηθούν!



QUIZ:





Ποιος θα αποχωρήσει σύντομα;



Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούνιος για την αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων με τις συνολικές ταξινομήσεις να αγγίζουν τις 13.216 μονάδες. Πρώτη αναδείχτηκε η Fiat, ακολούθησε η Peugeot και στην τρίτη θέση υποχώρησε η Toyota. Αυτές ήταν και οι 3 μάρκες που ξεπέρασαν τις 1.000 ταξινομήσεις. Δείτε παρακάτω τη λίστα με τις ταξινομήσεις του Ιουνίου 2019.

Ταξινομήσεις Ιούνιος 2019*

Fiat 1.263

Peugeot 1.175

Toyota 1.055

VW 959

Opel 924

Hyundai 908

Nissan 877

Suzuki 8373

Citroen 826

Renault 757

SEAT 587

Skoda 532

Audi 388

Mercedes 328

BMW 323

Ford 317

Kia 296

MINI 207

Dacia 199

Volvo 178

Honda 51

Smart 44

Mitsubishi 41

Jeep 35

Land Rover 34

Jaguar 17

Alfa Romeo 17

Porsche 11

Lexus 10

Mazda 8

Abarth 5

Subaru 3

Daihatsu 2

Chevrolet 1

Rolls Royce 1

*ανεπίσημα στοιχεία

Αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του αυτοκινήτου, πετρελαίου κ.λπ. βρέθηκαν στη σχετική λίστα των ισχυρών της Ελληνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την Direction Business Network. Από τη λίστα με τις 50 πρώτες κερδοφόρες εταιρείες (για το 2017) ξεχώρισαν οι εξής που αφορούν στην... πιάτσα:

Νο2 Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ 482.391.000

Νο3 Μότορ Όιλ ΑΕ 422.310.000

Νο16 Αττική οδός 98.067.000

Νο27 Χιουντάι Ελλάς ΑΕΒΕ 62.766.945

Νο32 Αουτοπόιντ ΑΕ 47.950.767

Νο36 Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ 40.401.945

Νο47 Autohellas ΑΤΕΕ (Hertz) 30.731.298

No50 Energean Oil & Ενεργειακή Αιγαίου ΑΕ 27.493.000

Φέτος η ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Renault, TEOREN του Βασίλη Θεοχαράκη, κλείνει 6 χρόνια ζωής και το γιορτάζει με... πράξεις. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο, η εταιρεία έκανε ρεκόρ ταξινομήσεων (ως Renault και Dacia) με 1.007 πωλήσεις, ενώ η Renault σημείωσε ρεκόρ μεριδίου 15ετίας με 5,73% (πέρυσι το ίδιο διάστημα 3,2%). Καθόλου τυχαία η διάκριση και το βραβείο Greek Business Champion στο πλαίσιο του θεσμού πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας που διοργάνωσε για 5η χρονιά Direction Business Network.

Ο μοναδικός Έλληνας εκπρόσωπος της Ελλάδας στο COTY (Car Of The Year) και διευθυντής του περιοδικού 4 Τροχοί, Στράτης Χατζηπαναγιώτου, μίλησε On camera για τα 200 "τεύχη" της στήλης «Τα Νέα της Πιάτσας»...

Ταχυφορτιστές ρεύματος διαθέτουν πλέον 12 πρατήρια, που βρίσκονται στο εθνικό οδικό δίκτυο, του ομίλου Motor Oil σε συνεργασία με την εταιρεία NRG. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί φορτιστές ABB Terra 54 High Voltage, τάσης μέχρι 900 Volt, που είναι ικανοί να φορτίσουν ένα αυτοκίνητο στο 80% της δυναμικότητάς του μέσα σε 20 λεπτά. Αναλυτικά βρίσκονται στα ακόλουθα σημεία:

AVIN - ΣΕΑ Ευηνοχωρίου και στα 2 ρεύματα

ΣΕΑ Επισκοπικού και στα 2 ρεύματα

Shell - ΣΕΑ Αταλάντης και στα 2 ρεύματα

ΣΕΑ Σοφάδες και στα 2 ρεύματα

ΣΕΑ Αμβρακίας – Αμφιλοχίας και στα 2 ρεύματα

ΣΕΑ Φιλιππιάδας και στα 2 ρεύματα

Επτά οχήματα της Nissan παρέλαβε πρόσφατα σε τελετή που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, στην Αμυγδαλέζα, η Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για τέσσερα Nissan Qashqai diesel 4X4, δύο Navara που προορίζονται για την διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και για ένα Nissan ΝV400 van, που προορίζεται για την μονάδα των ΜΑΤ.

Δεύτερη συνάντηση μεταξύ μελών της ΕΣΑ και της ΕΣΣΑΜ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα, ίσως και αυτή την εβδομάδα. Στόχος η ολοκλήρωση του νέου καταστατικού που θα οδηγήσει στη συγχώνευση των δύο συνδέσμων.

Εκδήλωση για τους συνεργάτες και τα στελέχη της πραγματοποίησε η Ford Motor Hellas, με την ευκαιρία του νέου Ranger Raptor.

Μεγάλη έκπληξη της Skoda και αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα της εισαγωγικής εταιρείας, να προσκαλέσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα τις ημέρες της δημοσιογραφικής παρουσίασης του νέου Scala, τον Δημήτρη Δαρκούδη. Ο Έλληνας σχεδιαστής με τίτλο Interior design project leader ηγείται μία ομάδας σχεδιαστών που ασχολείται με πολλά αυτοκίνητα της μάρκας και είναι αυτός που έχει βάλει το... χεράκι του στην τελική υλοποίηση του νέου project που θα αρχίσουμε να βλέπουμε στα μελλοντικά μοντέλα της Skoda.

Παραμένει κλειστή η πίστα καρτ του Αγίου Κοσμά, όπως γράψαμε σε σχετικό άρθρο. Τρανή απόδειξη η φωτογραφία που τραβήξαμε την περασμένη εβδομάδα. Το αν θα ανοίξει μετά τις... εκλογές θα σας ενημερώσουμε!

Μαγαζάρα... ετοιμάζει ο όμιλος Σαρακάκη και θα αφορά σε Honda - Mitsubishi και συγκεκριμένα στην αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών. Οι κατασκευές συνεχίζουν με γοργούς ρυθμούς και σύντομα θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα.

Πολύ μεγάλη ήταν τελικά η προσέλευση αυτοκινήτων στο «Safety Pit Stop», που δημιούργησαν η Anytime και η Νέα Οδός, για την οδική ασφάλεια των ταξιδιωτών και πραγματοποιήθηκε στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων «Σείριος», στη Μαλακάσα. Το συγκεκριμένο project αφορούσε δωρεάν έλεγχο 7 σημείων και συγκεκριμένα σε, στάθμη νερού, κατάσταση μπαταρίας, υγρά φρένων και τιμονιού, λάδι κινητήρα, πίεση ελαστικών και έλεγχο φώτων.

Εντός Αττικής πραγματοποίησε την δημοσιογραφική παρουσίαση του Outlander PHEV, το μοντέλου που συνδυάζει βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, η Mitsubishi...

Την κορυφαία έκδοση της νέας γενιάς BMW M135i έφερε και είχε την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις της η BMW Σφακιανάκης. Οι φίλοι της μάρκας την απόλαυσαν στο κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι (λεωφόρος Κηφισίας 53). Να σημειώσουμε πως η νέα Σειρά 1 θα ξεκινήσει να διατίθεται στην Ελλάδα μετά το καλοκαίρι.

Συνεχίζει να στηρίζει τον αθλητή και πρωταθλητή στα SUP Γιώργο Φράγκο η VW..

Χορηγός γι' ακόμα μία χρονιά στο θεσμό Oceanman που διεξάγεται στο Λιμένι Μάνης ήταν η Skoda Κοιλάκος...

Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές η Κορίνα Πατέλη που μέχρι πριν από ένα χρόνο κατείχε τη θέση της διευθύντριας επικοινωνίας στην FCA (Alfa Romeo, Fiat κ.λπ) πήγε αρκετά καλά σε ψήφους. Συγκεκριμένα έλαβε 881 σταυρούς, ήταν 20η στο σύνολο των 51 υποψηφίων και 9η στη Βάρη. Συμμετείχε με την παράταξη «Πόλη για να Ζεις» του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου ο οποίος εξελέγη με 72,07% ποσοστό!

Η νέα ιστοσελίδα της Mitsubishi βρίσκεται ήδη στον αέρα. Για να την επισκεφτείτε πατήστε ΕΔΩ

Στον διαδικτυακό αέρα βρίσκεται το νέο τεύχος του περιοδικού αυτοκινήτου GOCAR Magazine 67 με εξώφυλλο το DS 3 Crossback.

Τον εκκεντρικό και πάντα ανατρεπτικό Τάσο Μαρκουίζο «Ιαβέρη» φιλοξενεί στην εκπομπή του ο Στράτος Φωτεινέλης με θέμα συζήτησης τη μάστιγα της εποχής, τα τροχαία ατυχήματα. Την εκπομπή μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Attica TV το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 18:00.

Για 8η συνεχή χρονιά θα διεξαχθεί το Athens Flying Week και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 21-25 Σεπτεμβρίου. Το μοναδικό σόου αεροπλάνων - ελικοπτέρων θα διεξαχθεί στην αεροπορική βάση Τανάγρας την οποία αναμένεται να επισκεφτούν δεκάδες χιλιάδες θεατές!



Ταξίδια

Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις

18 Ιουλίου

BMW Series 3 Hybrid στη Γερμανία





ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**





Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.lifo.gr 6

3. www.zougla.gr 7

4. www.protothema.gr 15

5. www.iefimerida.gr 19

6. www.gazzetta.gr 20

7. www.newsit.gr 23

8. www.sport24.gr 27

9. www.tanea.gr 29

10. www.newsbomb.gr 32

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)



Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 80

2. www.autotriti.gr 207

3. www.drive.gr 209

4. www.gocar.gr 237

5. www.autogreeknews.gr 288

6. www.caranddriver.gr 533

7. www.4troxoi.gr 701

8. www.autoblog.gr 733

*όσα βρίσκονται κάτω από τη θέση 1.000



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 28

2. www.ix.gr 4.710

3. www.carwall.gr 6.666

* η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 14/6/2019 (17:00)





Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



Έτσι είναι οι μπαταρίες σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο...