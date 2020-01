Τα νέα της πιάτσας, 228...

Του Βασίλη Σαρημπαλίδη





Σκέψεις με τα ηλεκτρικά

Στα δικά μας τώρα, διαπιστώνουμε πως η αγορά πάει καλύτερα, τουλάχιστον όσον αφορά τις πωλήσεις. Σε Τα ηλεκτρικά ήρθαν και θα παραμείνουν...κάθε περίπτωση οι εισαγωγικές ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα καθώς θα δούμε πολλά από αυτά τη φετινή περίοδο αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Ο κόσμος από την πλευρά του είναι προβληματισμένος και είναι λογικό καθώς δεν γνωρίζει την ηλεκτροκίνηση από πρώτο χέρι. Είναι κάτι που χρειάζεται εκπαίδευση, δουλειά και φυσικά... καλές τιμές για να μπορέσει το προϊόν αυτό να γίνει ελκυστικό.

Για να διαβάσετε προηγούμενα «Νέα της Πιάτσας» πατήστε ΕΔΩ



Η Ατάκα της Εβδομάδας

Θα μπούμε όλοι στην... πρίζα

H Skoda γιορτάζει φέτος τα 125 χρόνια λειτουργίας και θέλει να γιορτάσει τη σημαντική αυτή επέτειο με την παρουσίαση του ηλεκτρικού SUV με την ονομασία Vision iV που είχαμε δει στην περυσινή έκθεση της Γενεύης. Όπως μαθαίνουμε σχεδιάζεται μία μεγάλη εκδήλωση στις 12 Μαΐου που θα πραγματοποιηθεί σε Γερμανία ή Δανία...

Μέχρι το καλοκαίρι θα μετακομίσει στο Μαρούσι (κοντά στο Avenue) μεγάλος Όμιλος που δραστηριοποιείται στην... πιάτσα. Όπως μαθαίνουμε θα εγκατασταθούν στα Βόρεια Προάστια οι διοικητικές υπηρεσίες όλων των εταιρειών.

Από την περασμένη εβδομάδα η εταιρεία Sarmed που διαχειρίζεται πολλά logistics εταιρειών αυτοκινήτου έχει αναλάβει την διαχείριση των οχημάτων της Kosmocar. Συγκεκριμένα θα προετοιμάζει τα αυτοκίνητα των (θα κάνει το λεγόμενο PDI) εταιρειών Audi, Skoda και VW.

H Citroen ακολουθεί της τάση του... ρεύματος και με την μετάβαση του εξηλεκτρισμού της γκάμας λανσάρει και τη νέα εταιρική της υπογραφή. Το INSPIRËD BY YOU ALL θα εμφανίζεται στις διαφημίσεις και προωθητικά video που θα αφορούν τα ηλεκτρικά και επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα της Citroën.

Αυτές τις ημέρες διεξάγεται στην Ελλάδα η πανευρωπαϊκή παρουσίαση του νέου Mazda 2. Στην εκδήλωση που θα παρευρεθούν δημοσιογράφοι θα δώσει το παρών για πρώτη φορά ως... αντιπρόσωπος της μάρκας ο επιχειρηματίας Μιχάλης Γιαννίρης από τη Θεσσαλονίκη που θα εκπροσωπήσει τον Όμιλο Γιαννίρη. Να σημειώσουμε πως το νέο κατάστημα Mazda στη Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο μέσα στον Φεβρουάριο.

Στην Τσεχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Hyundai στην Τσεχία στο οποίο παρευρέθησαν και στελέχη της ελληνικής εισαγωγικής εταιρείας.

Λίγο πιο πίσω πήγε η στρατηγική σχεδίαση και τα πλάνα της εισαγωγικής εταιρείας των αυτοκινήτων Opel, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό έχει περάσει στον Όμιλο Συγγελίδη. Αρχικά το νέο restart ήταν προγραμματισμένο για τον περασμένο Δεκέμβριο αλλά όπως φαίνεται θα γίνει τον Μάρτιο.

Πάρτι με πολλούς καλεσμένους έκανε η Opel την περασμένη εβδομάδα. Όπως φάνηκε η τύχη ήταν με το μέρος μας καθώς με έπεσε και το φλουρί!

Στο ξενοδοχείο Dolce Athens Attica Riviera στη Βραυρώνα Αττικής πραγματοποιήθηκε η διήμερη πανελλαδική εκπαίδευση συμβούλων πωλήσεων Nissan με βασικό θέμα το νέο Juke. Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης ήταν εστιασμένο στην άριστη γνώση του προϊόντος, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα Nissan Connected Services. Παράλληλα, έγιναν πολλά workshops, διαγωνισμοί ενώ απονεμήθηκαν βραβεία στην ομάδα που δημιούργησε το καλύτερο video με κύριο στόχο την άριστη εξυπηρέτηση των υποψηφίων πελατών νέου Juke.

Το διήμερο 28-29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η στατική παρουσίαση της νέας γενιάς SEAT Leon και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν 3 δημοσιογράφοι. Όσον αφορά την πανευρωπαϊκή παρουσίαση που θα περιλαμβάνει και οδηγικό κομμάτι θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 16 Μαρτίου έως 3 Απριλίου.

Επί ελληνικού εδάφους βρίσκεται ήδη η νέα γενιά του Mitsubishi Space Star.

Tην καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν την περασμένη εβδομάδα στη Νικ. Ι. Θεοχαράκης...

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της αντιπροσωπείας αυτοκινήτου του Ηλία Καμμένου, γιου του προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνου Καμμένου. Η συγκεκριμένη βρίσκεται στη λεωφόρο Συγγρού, στο κτήριο όπου στεγάζονταν τα γραφεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων.

Πριν από λίγες ημέρες ο Στέφανος Καμιτσάκης βρέθηκε στην Ισπανία για να οδηγήσει την αγωνιστική Mercedes GT3. Όπως μαθαίνουμε ετοιμάζεται να την φέρει για να τρέξει και σε αγώνα στην Ελλάδα!

Τριακόσια ευρώ bonus έδωσε το Auto Τρίτη τους συνεργάτες του την περασμένη εβδομάδα...

O Νίκος Παυλίδης ήταν ο μοναδικός Έλληνας που συμμετείχε στο φετινό ράλι Μόντε Κάρλο. Ο οδηγός από τη Θεσσαλονίκη που είχε δίπλα του τον Βρετανό Allan Harryman συμμετείχε με ένα Peugeot 208 R2 και κατάφερε να τερματίσει στην πέμπτη θέση της κατηγορίας του.

Φήμες θέλουν να μειώνεται ο αριθμός αντιπροσώπων συγκεκριμένης φίρμας στη Θεσσαλονίκη...

To αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Leaf παρέλαβε η Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος EnerNETMob.

Μία συνέντευξη... βόμβα για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό ετοιμάζει αυτήν την εβδομάδα ο Στράτος Φωτεινέλης που έχει καλεσμένο στην τηλεοπτική του εκπομπή τον Επαμεινώνδα Φατούρο. Το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της ΟΜΑΕ (Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος) αποκαλύπτει την κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη διοίκηση των ελληνικών αγώνων αυτοκινήτου. Την εκπομπή «Πάνω από τα Όρια» μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Attica TV το Σάββατο στις 18:00.

Τα μέλη του Σωματείου Ιδιοκτητών Ιστορικών Οχημάτων Ελλάδος ΣΙΣΟΕ θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου.

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και πλέον το νέο ΔΣ έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Λάνδρου

Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Κυρίτσης

Ταμίας: Δημήτρης Μούκας

Γραμματέας: Πέτρος Τσιρβούλης

Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Πέππας

Μέλος: Αθανάσιος Παπουτσής Αθανάσιος

Μέλος: Γιώργος Τσαλαματάς

Την Κυριακή 26 Ιανουαρίου μεταδόθηκε από το STAR Channel το νέο επεισόδιο του τηλεοπτικού Traction. Όσοι δεν το προλάβατε μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

Όπως δείχνουν τα πράγματα η φετινή έκθεση μοτοσυκλέτας που ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Απριλίου δεν θα πραγματοποιηθεί....

Διπλή αποχώρηση θα γίνει γνωστή τις επόμενες ημέρες από μεγάλη εισαγωγική εταιρεία μοτοσυκλετών.

Στην πίστα Motocross στο Άργος βρέθηκαν την περασμένη εβδομάδα οι δημοσιογράφοι αυτοκινήτου ια να οδηγήσουν τα νέα Subaru Forester και XV.

Νέο επεισόδιο για το Moto & Bike TV. Δείτε το παρακάτω.

Ταξίδια

Παρουσιάσεις

Εκδηλώσεις

28-29 Ιανουαρίου

SEAT Leon στην Ισπανία

30 Ιανουαρίου

Mazda 2 στην Αθήνα (Πανευρωπαϊκή παρουσίαση)

30-31 Ιανουαρίου

Opel Grandland στην Ελβετία

2-3 Φεβρουαρίου

Honda - e στην Ισπανία

20 Φεβρουαρίου

Renault (ηλεκτρικά) στο Παρίσι

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**



ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ alexa.com**

Σελίδες γενικού περιεχομένου με ενότητα αυτοκινήτου (TOP 10)*

1. www.in.gr 5

2. www.lifo.gr 6

3. www.zougla.gr 9

4. www.protothema.gr 18

5. www.gazzetta.gr 21

6. www.iefimerida.gr 25

7. www.sport24.gr 27

8. www.newsit.gr 29

9. www.tanea.gr 35

10. www.newsbeast.gr 39

* οι αριθμοί αφορούν τη θέση του Μέσου στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται, Facebook, Google κ.λ.π)

Σελίδες αμιγώς με αυτοκινητιστικό περιεχόμενο*

1. www.newsauto.gr 89

2. www.autogreeknews.gr 121

3. www.traction.gr 165

4. www.gocar.gr 215

5. www.autotriti.gr 295

6. www.drive.gr 399

7. www.autoagora.gr 419

8. www.4troxoi.gr 487

9. www.autoblog.gr 650

10. www.caranddriver.gr 693

11. www.caroto.gr 817

*όσα βρίσκονται κάτω από τη θέση 1.000 στην Ελλάδα



Σελίδες με αγγελίες αυτοκινήτων

1.www.car.gr 30

2. www.ix.gr 3.045

3. www.carwall.gr 6.742

* η μέτρηση αφορά στην ημερομηνία 27/1/2020 (10:00π.μ.)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ YOUTUBE

Βασίλης Σαρημπαλίδης: 67.200 Drive: 16.600 Trcoff: 16.600 Traction: 5.600 Caroto: 4.510 4 Τροχοί: 2.360 CarGuysGr: 2140 Newsauto: 1.960 Gocar: 1.930 Auto Τρίτη: 992 Πάνος Σειτανίδης: 866 Γιώργος Σαργιαννίδης: 508 Auto Greek News: 317 Car & Driver: 146

*μέτρηση στις 27/1/2020 (11:00π.μ)

