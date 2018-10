Το εντυπωσιακό κατάστημα της Pirelli στο Μονακό

Στο επιβλητικό Μονακό και λίγα μόλις μέτρα από τη στροφή Portier από την οποία τα μονοθέσια της Formula 1 περνούν με 80χ.α.ω. και 1σχέση στο κιβώτιο, πριν ξεχυθούν στο διάσημο τούνελ, η Pirelli εγκαινίασε το νέο της κατάστημα P Zero World.



Το τρίτο κατάστημα



Πρόκειται για μία μπουτίκ ελαστικών που παίρνει το όνομά της από την ομώνυμη γκάμα προϊόντων

Το επόμενο κατάστημα της Pirelli θα ανοίξει προσεχώς στο Ντουμπάι... υπερυψηλών επιδόσεων της Pirelli (UHP).



Ελαστικά που προορίζονται για τα πιο επιθυμητά αυτοκίνητα δρόμου αλλά και για τα μονοθέσια της Formula 1 μοιράζονται την ίδια ονομασία, P Zero, υπογραμμίζοντας τη σπορ κληρονομιά της ιταλικής φίρμας



Το νέο κατάστημα του Μόντε Κάρλο είναι το τρίτο κατά σειρά P Zero World και το δεύτερο στην Ευρώπη, μετά τα αντίστοιχα σε Los Angeles και Μόναχο.