Το πιο σύγχρονο οικογενειακό MINI χωρίς φόρους εταιρικής χρήσης

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μία αλλαγή στην τάση της αγοράς των καινούργιων αυτοκίνητων και μάλιστα σε πολλά επίπεδα.

Τα οχήματα ελευθέρου χρόνου (SUV) κερδίζουν μήνα με το μήνα συνεχώς έδαφος, οι κινητήρες ακολουθούν τη λογική του… downsizing και οι ηλεκτροκινητήρες κάνουν την εμφάνισή τους, είτε αυτόνομοι είτε συνδυαστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Κατανάλωση στα... 2 λίτρα

Όλα τα παραπάνω είναι μία τάση που συναντούμε στην αγορά και το διαπιστώνουμε στην πράξη, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αναζητά τη λύση ανάμεσα σε πολλές προτάσεις που υπάρχουν. Το Countryman είναι Μπορεί τα άλογα να είναι 224 ίππους ωστόσο η κατανάλωση είναι πολύ χαμηλή...το όχημα ελευθέρου χρόνου της MINI που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες όλων αυτών που αναζητούν επιπλέον ένα οικογενειακό μοντέλο, που να είναι ιδανικό για εκδρομές και έχει πολύ δυνατή προσωπικότητα.

Το σίγουρο είναι πως όχι μόνο τα καταφέρνει αλλά πηγαίνει ένα βήμα ακόμα πιο μπροστά με την έκδοση plug in hybrid. Βασικά πρόκειται για το μοντέλο που συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης χωρητικότητας 1.5 λίτρων με έναν ηλεκτροκινητήρα και μαζί αποδίδουν 224 ίππους. Η εν λόγω έκδοση έχει τη δυνατότητα φόρτισης των μπαταριών τόσο από την επιβράδυνση όπου γίνεται ανάκτηση ενέργειας όσο και από φόρτιση που επιτυγχάνεται με καλώδιο από μία κοινή πρίζα (ή ταχυφορτιστή). Στην πράξη ο οδηγός θα διαπιστώσει πως η κατανάλωση καυσίμου πέφτει πολύ χαμηλά, καθώς συνδυαστικά με το ρεύμα μπορεί να πετύχει ακόμα και 2 λίτρα στα 100 χλμ.

Κορυφαίες επιδόσεις...

Επιπλέον, οι μπαταρίες ιόντων-λιθίου με χωρητικότητα 10 kWh μπορούν να κινήσουν το Countryman και αμιγώς ηλεκτρικά για αποστάσεις σχεδόν 55 χιλιομέτρων και μάλιστα με μηδενικούς ρύπους. Αξιοσημείωτες Το MINI Countryman Plug-In Hybrid δεν επιβαρύνει με φόρο εταιρικής χρήσης τον εταιρικό χρήστη...είναι οι επιδόσεις καθώς το 0-100 επιτυγχάνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200 χλμ./ώρα.

Το MINI Countryman είναι ένα μοντέλο που απευθύνεται τόσο σε αυτόν που θέλει να αποκτήσει δικό του αυτοκίνητο, όσο και στον εταιρικό χρήστη. Και αυτό διότι θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες προτάσεις για εταιρικό όχημα καθώς δεν επιβαρύνει με φόρους εταιρικής χρήσης τον χρήστη.

Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε πως έχουμε να κάνουμε και με ένα από τα πιο fun to drive αυτοκίνητα, με χώρους, επιδόσεις, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που συνδυάζεται με ηλεκτροκίνηση, τότε είναι σίγουρο πως θα πρέπει να βάλει πολύ κόσμο αλλά και επαγγελματίες σε σκέψεις…

Χωρίς φόρους εταιρικής χρήσης

Για τους εταιρικούς χρήστες η MINI διαθέτει και ένα πολύ premium πακέτο εξοπλισμού με την ονομασία MINI YOURS PLUS. Το MINI Countryman Plug-In Hybrid με το MINI Yours Plus κοστίζει 55.610 ευρώ αλλά δεν επιβαρύνει τον εταιρικό χρήστη με φόρους εταιρικής χρήσης...

Μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο περιλαμβάνει, πακέτο Chili, στοιχεία εξοπλισμού MINI Yours, εξωτερικό σχεδιασμό ΜΙΝΙ ALL4, Driving Assistant, ράγες οροφής, ηχοσύστημα Harman Kardon, γυάλινη οροφή Panorama, σύστημα πλοήγησης ΜΙΝΙ, δερμάτινα θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού & συνοδηγού, πακέτο Υπηρεσίων ΜΙΝΙ Connected, κ.ά.

Η τιμή του MINI Countryman Plug-In-Hybrid με το πακέτο MINI Yours Plus αγγίζει τα 55.610 ευρώ, ωστόσο οι εταιρικοί πελάτες δεν επιβαρύνονται με φόρο εταιρικής χρήσης καθώς η λιανική του τιμή προ φόρων δεν ξεπερνά το όριο των 40.000 ευρώ. (συγκεκριμένα 39.950€)

Το βρετανικό μοντέλο δεν είναι μόνο μοναδικό σε όψη και χαρακτήρα, αλλά διαθέτει εξαιρετικές επιδόσεις και είναι φιλικό στο περιβάλλον καθώς εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους που κυμαίνονται μεταξύ 43-47γρ. CO2 στο χλμ. Θεωρείται ιδανικό για επιλογή εταιρικού οχήματος αφού δεν επιβαρύνει το χρήστη με φόρους εταιρικής χρήσης, ενώ όσοι ιδιώτες το επιλέξουν, μπορούν να το κάνουν δικό τους με τιμή που αγγίζει τα 44.300 ευρώ.

