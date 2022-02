150 Χρόνια PIRELLI- 150 χρόνια ασφάλεια

Επιμέλεια : Αλέξης Σφαέλος

Ένα 3D ελαστικό κατηφορίζει σε μία πλαγιά και σταματά πριν εξαφανιστεί από την οθόνη, με το σλόγκαν «Power is nothing without control». Με αυτό το τρισδιάστατο animation να προβάλλεται ταυτόχρονα στον Πύργο Nasdaq της Times Square στη Νέα Υόρκη, και στο Palazzo Venezia στο Μιλάνο καθώς και με το νέο λογότυπο πάνω στο CITI Tower ύψους 180 m στη Σαγκάη, η Pireli γιορτάζει τα 150 χρόνια από την ίδρυση της.

Το ταξίδι της Pirelli μέσα σ αυτά τα 150 χρόνια παρουσιάστηκε σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση αντάξια της εταιρείας ελαστικών στο Picolo Teatro του Μιλάνου. Μιλώντας για τα 150 χρόνια της Pirelli ο Marco Tronchetti Provera, Executive Vice Chairman και CEO της Pirelli δήλωσε:

«Σήμερα θελήσαμε να ταξιδέψουμε μαζί σας στην ιστορία, αλλά με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον. Η διορατικότητα είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει την Pirelli εδώ και 150 χρόνια, χάρη σε μια στιβαρή εταιρική κουλτούρα αλλά και την ικανότητά της να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις».

Μάθημα επιτυχίας τα στοιχεία που καθόρισαν την εταιρεία: διεθνές προφίλ, εργοστάσια, σχέση με τον πολιτισμό και τους καλλιτέχνες, δημιουργικότητα στην επικοινωνία, παρουσία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και στο κόσμο τον σπορ, συνεχής έρευνα για καινοτομία και τεχνολογία αιχμής.

Το λογότυπο που δημιουργήθηκε για τα 150 χρόνια αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2022 του δημιουργού Bryan Adams. Στο Montecarlo Rally, κοσμούσε το αυτοκίνητο που έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα, αλλά και τα γιλέκα των αγωνιζόμενων στο World Ski Cup στην Cortina και το San Siro στον αγώνα Inter-Venezia.

Η σκηνή του Piccolo Teatro γύρισε τον χρόνο πίσω στο 1872 όταν ο Giovanni Battista Pirelli, στην ηλικία των 23 ετών αποφάσισε να στοιχηματίσει σε κάτι εντελώς νέο: το καουτσούκ. Στην αρχή, η εταιρεία κατασκεύαζε μονωτές για τηλεγραφόξυλα και καλώδια που συνέδεαν τα πιο μακρινά σημεία του νεογέννητου Ιταλικού κράτους.

Η εταιρεία αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και παράγει αντικείμενα καθημερινής χρήσης (από σκουφάκια κολύμβησης μέχρι παιχνίδια και αδιάβροχα) και ελαστικά για βαγόνια και ποδήλατα ως απάντηση στις απαιτήσεις αυτών των πρώτων μορφών κινητικότητας. Εστιάζοντας στην καινοτομία από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία προσφέρει προϊόντα που γίνονται ταυτόχρονα σύμβολα της προόδου της χώρας. Όπως ο σύγχρονος πύργος της Pirelli (Pirellone), που αποτέλεσε σύμβολο του Μιλάνου, και μέχρι τη δεκαετία του 1960 στέγαζε τα γραφεία της εταιρείας. Σήμερα βρίσκονται σε μία περιοχή βόρεια της πόλης, γνωστή ως Bicocca, που έχει μεταμορφωθεί σε ένα πραγματικό εταιρικό campus.

Το παγκόσμιο προφίλ ήταν ανέκαθεν ένα από τα χαρακτηριστικά της εταιρείας. Γεννημένη στο Μιλάνο, γρήγορα έγινε πολύ-εθνική, σε σημείο μάλιστα που να θεωρείται Αγγλική στο Ηνωμένο Βασίλειο, Βραζιλιάνικη στη Βραζιλία, Αμερικανική στις ΗΠΑ. Μία τάση που ήταν ήδη εμφανής στα ταξίδια του ιδρυτή όπως και σε εκείνα των γιών του Alberto και Piero, στη συνέχεια. Είναι μία εταιρεία με πολυεθνική ταυτότητα και ισχυρές Ιταλικές ρίζες με κορυφαίες βιομηχανικές σχέσεις, ενώ έχει αναπτύξει μία κουλτούρα εταιρικής ευθύνης με συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτά ήταν ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν με τους Ferruccio De Bortoli, Marco Tronchetti Provera και Paolo Mieli στην εκδήλωση.

Η Pirelli έχει σήμερα 12 ασφαλή και βιώσιμα εργοστάσια σε διάφορες χώρες. Φιλόξενους χώρους για ανθρώπους που εργάζονται με πάθος για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση με προσομοιωτές, τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και ρομπότ όπως το σύστημα MIRS που επινόησε η ίδια η Pirelli. Σήμερα, η εταιρεία λειτουργεί 18 αποδοτικά εργοστάσια συμπεριλαμβανομένου αυτού στο Settimo Torinese που αποτελεί πρότυπο ψηφιακής παραγωγής. Ο σχεδιαστής και δημιουργός αυτού του εξαιρετικά προηγμένου συγκροτήματος, αρχιτέκτονας Renzo Piano,βρέθηκε επίσης στη σκηνή του Piccolo Teatro και εξήγησε πώς μπορεί να συνδυαστεί η λειτουργικότητα με την αισθητική, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα.

Στο ταξίδι της, η Pirelli βρίσκονταν πάντα σε επαφή με καλλιτέχνες και διανοούμενους παρακολουθώντας την εξέλιξη της κοινωνίας και τις αλλαγές των τάσεων. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζει να κάνει μέχρι και σήμερα μέσω καινοτόμων μορφών επικοινωνίας το εμβληματικό λογότυπο της Pirelli, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις αρχές του 20ού αιώνα, με το επιμηκυμένο «P» το οποίο εκτείνεται σαν να είναι ελαστικό. Πρόκειται για μια εταιρεία που πειραματίζεται με νέες γλώσσες, παράγει ελαστικά και συγχρόνως παίρνει συνέντευξη από τον Umberto Eco. Συζητά με συγγραφείς, φιλοσόφους, ποιητές: Την ίδια στιγμή, φιλοξενεί τους Luchino Visconti και John Cage και βάζει τον Carl Lewis να φορά ψηλά τακούνια, συνοδεία του αξέχαστου σλόγκαν «Power is nothing without control».

Το πάθος που κάνει τις καρδιές να χτυπούν στην Pirelli είναι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Ένας τομέας όπου η τεχνολογία αποτελεί θεμελιώδες συστατικό, όπως εξήγησε ο Alberto Pirelli, λάτρης των αγώνων ράλι, και συγχρόνως ένα άθλημα στο οποίο η εταιρεία ενεπλάκη από τη δεκαετία του 1970. Σήμερα, η Pirelli έχει παρουσία σε περισσότερες από 350 αγωνιστικές διοργανώσεις. Ο αγώνας Πεκίνο-Παρίσι του 1907 έχει γράψει ιστορία, με τον Prince Scipione Borghese στο τιμόνι μιας Itala εξοπλισμένης με ελαστικά Pirelli, να καλύπτει 17.000 km μέχρι τον τερματισμό, με διαφορά 20 ημερών από την αντίπαλη ομάδα που βρέθηκε στη 2 η θέση.

Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία που μεταμορφώνει την κινητικότητα σε καινοτομία και θέαμα και τους αγώνες σε υπαίθρια εργαστήρια στις κατηγορίες GT, rally, superbike και στη Formula 1. Στη συζήτηση που έλαβε χώρα στη σκηνή του Μιλάνου για την κορωνίδα του μηχανοκίνητο αθλητισμού συμμετείχε ο Stefano Domenicali, ο οποίος σήμερα ηγείται της Formula 1, λίγο πριν από μία σημαντική αλλαγή: την εισαγωγή ελαστικών 18” σε ένα αγωνιστικό θεσμό, όπου ανάμεσα στις Ιταλικές σημαίες υπάρχει και αυτή της Pirelli. Η Pirelli, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά υποστηρίζει και άλλα σπορ όπως το ποδόσφαιρο, η ποδηλασία, τα χειμερινά σπορ και η ιστιοπλοΐα με την Luna Rossa.

Καινοτομία, έρευνα, προϊόν. Η ιστορία αποκαλύπτει μία εταιρεία που πάντα έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον. «Δείτε το εσωτερικό για να καταλάβετε», για να ανακαλύψετε νέες λύσεις, συνήθιζε να λέει ο κ. Emanueli, ο οποίος υπέγραψε πολλές από τις 6.700 ευρεσιτεχνίες που κατοχύρωσε η Pirelli μέσα σε 150 χρόνια.. Οι συνεργασίες του με κορυφαία πανεπιστήμια (πάνω από 50) είναι επίσης σημαντικές, όπως εξηγεί ο Ferruccio Resta, ο οποίος περιγράφει στην Ilaria D’Amico και τη σχέση αμοιβαίας έμπνευσης που συνδέει τη Pirelli με το Politecnico di Milano.

Σήμερα οι «διάδοχοι του Emanueli» συμμετέχουν στην επιτάχυνση της καινοτομίας, όπως στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, όπου η Pirelli έχει ήδη παρουσία με το Elect - ένα πακέτο εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τη διαχείριση διαφορετικών παραμέτρων που σχετίζονται με το βάρος, την επιτάχυνση και την κατανάλωση συγκριτικά με τα παραδοσιακά οχήματα. Νέα είναι και τα συνδεδεμένα προϊόντα όπως το Cyber Tyre, που διαθέτουν αισθητήρες που παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο στον οδηγό.

Συνεχής καινοτομία στο δρόμο και πέρα από αυτόν καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται και η εικονικοποίηση επιταχύνει τους χρόνους έρευνας και εξέλιξης. Τα ελαστικά επινοούνται και εξελίσσονται στον ψηφιακό κόσμο μέσω της δημιουργίας εικονικών «alter egos» με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων που είναι ασφαλή, αποδοτικά και βιώσιμα, χάρη στη χρήση υλικών που είναι πιο ανανεώσιμα. Στο επίκεντρο, όπως πάντα, βρίσκεται το φυσικό καουτσούκ με το οποίο η Pirelli κατασκεύασε το πρώτο στον κόσμο πιστοποιημένο ελαστικό FSC (Forest Stewardship Council), που καταδεικνύει μία 100% βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού. Η Pirelli συμμετέχει επίσης στο Birdlife project για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ινδονησία. Χάρη στη δέσμευσή της σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, η Pirelli βρίσκεται στην κορυφή των σημαντικότερων δεικτών βιωσιμότητας.

Η Pirelli προσφέρει μία νέα ερμηνεία του ιστορικού σλόγκαν «Power is nothing without control» δίνοντας στον κόσμο τροφή για σκέψη, μέσω μιας οραματικής και μεταφορικής ιστορίας, όπου αναδεικνύονται δύο συμπληρωματικές και αντίθετες φιλοσοφίες.

Χάρη στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καθένας από εμάς διαθέτει τεράστια δύναμη, αλλά μέσα σε μία στιγμή, μπορεί να χαθεί ο έλεγχος - και τότε ακολουθεί το χάος. Περισσότερο από ποτέ, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η δύναμη χρειάζεται έλεγχο, στη ζωή γενικότερα, και όχι μόνο στο δρόμο.

Έχοντας γυριστεί στη Βαρκελώνη, η νέα διαφήμιση είναι προγραμματισμένη να προβάλλεται και σε διεθνή ψηφιακά κανάλια.

Για την ψηφιακή ιστορία των 150 χρόνων δημιουργήθηκε ένας πρωτοποριακός ιστότοπος – www.pirelli.com/150years – που προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία να «ταξιδέψει» στον κόσμο της Pirelli μέσα από τέσσερις εικονικές αίθουσες: τις «Product and Research & Development» (Προϊόν και Έρευνα & Εξέλιξη), «Sustainability» (Βιωσιμότητα), «Sport» (Αθλητισμός), «Art & Culture» (Τέχνη και Πολιτισμός). Πρόκειται για ένα 3D περιβάλλον όπου αναδεικνύονται τα προϊόντα του χθες και του σήμερα, η δέσμευση στη βιωσιμότητα, η εμπλοκή στα σπορ καθώς και οι καλλιτεχνικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ξεκινούν με το Ημερολόγιο της Pirelli.

Τα γενέθλια των 150 χρόνων τιμήθηκαν με ένα ειδικό τεύχος του «World», του περιοδικού της εταιρείας που από το 1994 συνεχίζει την κληρονομιά του «Rivista Pirelli» που κυκλοφόρησε από το 1948 έως το 1972. Το τεύχος προτείνει 26 λέξεις, μία για κάθε γράμμα του αλφαβήτου, που έχουν επιλεγεί για τη σημασία, τη δύναμη και την ικανότητά τους να περιγράψουν την Pirelli.

Για να κάνει ανασκόπηση στην ιστορία της, η Pirelli έχει ανανεώσει το graphic novel της, ένα είδος εταιρικού προφίλ profile 4.0 σε μία συντομευμένη έκδοση διάρκειας περίπου εννέα λεπτών, παρουσιάζει την ιστορία της Pirelli από το 1872, το έτος ίδρυσής της, μέχρι σήμερα, αγγίζοντας τις πιο σημαντικές στιγμές.

Το project υλοποιήθηκε με τη βοήθεια υλικού από τα αρχεία της Fondazione Pirelli και τη λεπτομερή, ιστορική ανασύνθεση από τον Καθηγητή Carlo Bellavite Pellegrini στο βιβλίο του, «Pirelli. Innovazione e passione», που εκδόθηκε από την Il Mulino, και που έχει ενημερωθεί.

Μία νέα συλλογή γραμματοσήμων ετοίμασαν το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών και η State Mint & Printworks η οποία ως μέρος της σειράς «Eccellenza Italiane», θα περιλαμβάνει ένα σετ τριών εορταστικών κερμάτων σε χρυσό και ασήμι, αφιερωμένων στο Pirelli Group.

Επιπλέον, με ημερομηνία ‘28 January 2022’, έχει εκδοθεί ένα νέο γραμματόσημο, επίσης αφιερωμένο στην Pirelli ως μέρος της θεματικής σειράς «Excellence in the economy & Production system» (Αριστεία στην οικονομία και το σύστημα παραγωγής).

Άμεσα ξεκινά μία σειρά πρωτοβουλιών αφιερωμένων στα 150 χρόνια της εταιρείας, με την εμπλοκή των 12 χωρών στις οποίες η Pirelli έχει βιομηχανική παρουσία. Τα projects και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν μέσα στο 2022 με χορηγίες αθλητικών διοργανώσεων, με αρχή τον κόσμο της Formula 1, πολιτιστικές εκδηλώσεις και λανσαρίσματα νέων προϊόντων.

Από τα σημαντικότερα projects είναι η κυκλοφορία, σε επιμέλεια της Fondazione Pirelli, του βιβλίου «Thinking Ahead. Pirelli: 150 Years of Industry, Innovation and Culture» που προγραμματίζεται για την άνοιξη. Το editorial project θα περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα pirellibuildsthefuture.org , που συνδέεται με ένα ειδικό website για τα 150 χρόνια και θα περιλαμβάνει επίσης ένα χρονολόγιο που ανασυνθέτει τα σημαντικότερα γεγονότα της εταιρείας από το 1872 μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων νέων εικονικών περιηγήσεων και μιας ενότητας αφιερωμένης στη νέα προβολή της Fondazione Pirelli «When History Builds the Future».

Θα υπάρχει επίσης μία έκθεση μέσω της οποίας οι επισκέπτες θα μπορούν να κάνουν ανασκόπηση της ιστορίας των 150 χρόνων της Pirelli μέσα από έγγραφα, τεχνικά σχέδια των πρώτων ελαστικών, μέχρι την εικονικοποίησή τους, τονίζοντας παράλληλα τεχνολογικά επιτεύγματα του τμήματος R&D και άλλες σημαντικές καινοτομίες.

Μέσα απ΄ολα αυτά η Pirelli εξηγεί τον κόσμο του ελαστικού, από τη πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν. Ιστορία, καινοτομία και πολιτισμός με το βλέμμα πάντα στο μέλλον. Για εμάς όμως τους Έλληνες θα μείνει αξέχαστη η πρώτη διαφήμιση της Pirelli όταν η ψηφιακή εποχή δεν υπήρχε ούτε καν ως science fiction: «ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙ ΔΕΝ ΞΕΦΟΥΣΚΩΝΕΙ-ΣΗΚΩΝΕΙ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΛΑΤΑΡΕΙ... Η PIRELLI».