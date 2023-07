Η διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδα Julie Mehretu θα δημιουργήσει το 20ο BMW Art Car

Η BMW στο Μουσείο Solomon R. Guggenheim της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη διεθνούς φήμης Νεοϋορκέζα καλλιτέχνιδα Julie Mehretu για τη δημιουργία του 20ού BMW Art Car.

Η Mehretu επιλέχθηκε ομόφωνα από μια διεθνή κριτική επιτροπή διευθυντών και εφόρων μουσείων και θα της δοθεί απόλυτη δημιουργική ελευθερία για να σχεδιάσει το επόμενο μέλος της θρυλικής συλλογής "rolling sculptures" της BMW. Μάλιστα θα της δοθεί απόλυτη δημιουργική ελευθερία για να σχεδιάσει το επόμενο μέλος της θρυλικής συλλογής "rolling sculptures" της BMW. Η BMW θα συμμετάσχει με την BMW M Hybrid V8 Art Car της Mehretu στον 24ωρο αγώνα του Le Mans τον Ιούνιο του 2024 συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση σχεδόν 50 ετών που έχει ενθουσιάσει όχι μόνο τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και όλους όσους ασχολούνται με τον σχεδιασμό ή τις τέχνες, την τεχνολογία και την κινητικότητα.

Από το 1975, καλλιτέχνες όπως οι Alexander Calder, Frank Stella, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Jenny Holzer, Jeff Koons, Cao Fei και John Baldessari, έχουν δημιουργήσει αγωνιστικά αυτοκίνητα για την BMW.

Όταν η Julie Mehretu πληροφορήθηκε την απόφαση της επιτροπής των διευθυντών δήλωσε:

«Αγαπάω τα αυτοκίνητα σχεδόν όλη μου τη ζωή, ως παιχνίδια, ως αντικείμενα, ως δυνατότητες. Και γι’ αυτό είμαι τρομερά ενθουσιασμένη που θα εργαστώ για το επόμενο BMW Art Car. Η συγκίνηση της ταχύτητας, ο 24ωρος αγώνας του Le Mans και οι δυνατότητες που παρέχουν τα υβριδικά και πλήρως ηλεκτρικά οχήματα στην επινόηση μελλοντικών τύπων παιχνιδιών και στην περαιτέρω εξέλιξη του τομέα μεταφορών και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με συναρπάζουν».

H Ilka Horstmeier, Μέλος Δ.Σ. της BMW AG, δήλωσε από την πλευρά της:

«Η BMW Art Car Collection αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παγκόσμιας πολιτιστικής μας δέσμευσης, η οποία υφίσταται εδώ και 50 χρόνια. Ο συνδυασμός της τεχνολογίας και της τέχνης, του σχεδιασμού και του μηχανοκίνητου αθλητισμού πυροδοτεί μια διαχρονική γοητεία. Θαυμάζω το έργο της Julie Mehretu εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η συνεργασία μας θα έχει συνεχή πολιτισμικό αντίκτυπο πέρα από το όχημα που σχεδίασε, ιδιαίτερα στην Αφρική».

Μια καλλιτεχνική ιδέα πέρα από το αυτοκίνητο: Translocal Media Workshop Series το 2025

Η συνεργασία μεταξύ της BMW και της Julie Mehretu δεν θα αφήσει το στίγμα της μόνο στην πίστα του Le Mans. Υπάρχουν ελάχιστοι χώροι στην αφρικανική ήπειρο όπου οι καλλιτέχνες μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν και να πειραματιστούν με τρόπους που προωθούν τη συνεργασία σε διάφορα τοπικά πλαίσια.

Η Julie Mehretu και ο Mehret Mandefro, υποψήφιος για Emmy παραγωγός, συγγραφέας και συνιδρυτής του Ινστιτούτου Realness που έχει ως στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την Αφρική, θα φιλοξενήσουν μια σειρά από συναντήσεις σε οκτώ αφρικανικές πόλεις και σε περίοδο εννέα μηνών για να δώσουν την ευκαιρία σε καλλιτέχνες να συναντηθούν, να ανταλλάξουν και να συνεργαστούν με υπερτοπικούς τρόπους. Αυτά τα workshops έχουν ως μοναδικό σκοπό να ανοίξουν ένα φόρουμ για τους καλλιτέχνες ώστε να εξετάσουν νέους δρόμους για την εφαρμογή ενός κράτους δικαίου για τους πολίτες στις αντίστοιχες τοπικές κοινότητές τους και να αξιοποιήσουν τη δύναμη της υπερτοπικής συλλογικότητας.

Η μεθοδολογία αυτών των workshops βασίζεται στο Exodus Media Workshop (EMW), ένα εργαστήριο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που ξεκίνησε από τον Denniston Hill και εστιάζει στις αλληλοεξαρτώμενες εφευρέσεις της δημιουργίας εικόνας και της αναπαράστασης στα μέσα ενημέρωσης. Το workshop ξεκινά από την κοινή πρόθεση ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε την αυτο-ύπαρξη από τη διαμεσολαβημένη απεικόνισή της και ότι οι ταυτότητές μας μπορούν να επαναπροσδιοριστούν και να αναδιαμορφωθούν με τα δικά μας πρότυπα.

Τα αποτελέσματα των workshops θα παρουσιαστούν μαζί με το 20ό BMW Art Car στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Zeitz της Αφρικής στο Κέιπ Τάουν το 2025.

Λίγα λόγια να γνωρίσετε την Νεοϋορκέζα καλλιτέχνιδα. Η Julie Mehretu γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα, την πρωτεύουσα της Αιθιοπίας, το 1970. Μαζί με την οικογένειά της μετακόμισε στις ΗΠΑ σε ηλικία επτά ετών.

Πήρε το πτυχίο Bachelor of Arts από το Kalamazoo College του Μίσιγκαν, αποφοίτησε από το Rhode Island School of Design με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Καλές Τέχνες το 1997 και πέρασε επίσης ένα χρόνο φοιτώντας στο Πανεπιστήμιο Cheikh Anta Diop στο Ντακάρ της Σενεγάλης. Εξερευνώντας ιστορικά παλίμψηστα, από τον γεωλογικό χρόνο μέχρι μια σύγχρονη κοινωνική φαινομενολογία, οι πίνακες, οι εκτυπώσεις και τα σχέδιά της εμπλέκουν τον θεατή σε μια δυναμική οπτική αντίληψη της σύγχρονης εμπειρίας, μια απεικόνιση της κοινωνικής συμπεριφοράς και της ψυχογεωγραφίας του χώρου.

Η Mehretu διατηρεί στούντιο στη Νέα Υόρκη από το 1999. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία για το έργο της, μεταξύ των οποίων τα MacArthur Award και US Department of State Medal of Arts Award. Αντιπροσωπευτικά έργα της έχουν εκτεθεί στο LACMA (Λος Άντζελες), στο High Museum (Ατλάντα), στο Whitney Museum of American Art (Νέα Υόρκη) και στο Walker Museum of Art (Μινεάπολη) από το 2019 έως το 2023. Το 2021, η Julie Mehretu έγινε μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών και της Εθνικής Ακαδημίας Σχεδιασμού.Η Julie Mehretu εκπροσωπείται παγκοσμίως από την Marian Goodman Gallery, ενώ εκθέτει επίσης στο White Cube (Λονδίνο) και στο Carlier Gebauer (Βερολίνο).

Η BMW M Hybrid V 8.

Ο καμβάς για το 20ό BMW Art Car είναι η BMW M Hybrid V8. Το νέο αγωνιστικό αυτοκίνητο της BMW M GmbH στους αγώνες αντοχής διαθέτει υβριδικό σύστημα κίνησης που αποδίδει περίπου 640 ίππους. Ο V8 κινητήρας των 4.0 λίτρων υποστηρίζεται από έναν ηλεκτροκινητήρα (μέγιστη ταχύτητα: έως 345 km/h/215 mph, ανάλογα με τη χάραξη της πίστας). Όλα αυτά καθιστούν το πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο βάρους μόλις 1.030 kg, τον καθρέπτη των τυπικών επιδόσεων M και της γοητείας των ηλεκτροκίνητων μονάδων κίνησης.

Η BMW M Hybrid V8 συμμετέχει αυτή τη στιγμή με επιτυχία στην κατηγορία GTP (Grand Touring Prototype) της βορειοαμερικανικής σειράς αγώνων αντοχής IMSA. Η BMW M Motorsport θα επιστρέψει επίσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA τη σεζόν 2024. Στους αγώνες για το επίσημο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA, η BMW M Hybrid V8 θα αντιμετωπίσει κορυφαίο ανταγωνισμό στην κατηγορία Hypercars. Αυτό σημαίνει ότι η BMW M Hybrid V8 θα αγωνιστεί επίσης στις 24 Ώρες του Le Mans - το πρώτο πρωτότυπο της BMW M Motorsport από τότε που η BMW V12 LMR κέρδισε τον κλασικό αγώνα το 1999.