Ρεκόρ Guinness για τα 707 MX-5 στην Modena

Επιμέλεια: Αλέξης Σφαέλος



Το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness έσπασαν 707 ΜΧ-5 που παρέλασαν στη διάσημη πίστα της Modena.

O θεσμός MX-5 Rally of Records πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, στο Modena Circuit στη Ιταλία όπου βρέθηκαν μαζί και οι τέσσερις γενιές του εμβληματικού MX-5. Πραγματοποίησαν το γύρω της διάσημης πίστας υπό την επίβλεψη του κριτή του Παγκόσμιου Ρεκόρ Guinness, ο οποίος στις 18:00 επισημοποίησε το ρεκόρ, δίνοντας χαρά σε χιλιάδες οπαδούς του MX-5 από ολόκληρη την Ιταλία και την Ευρώπη.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε σημειωθεί στην Ολλανδία το 2013 με 683 αυτοκίνητα και κράτησε σχεδόν για μια δεκαετία.



Το μοναδικό αυτό ράλι έδωσε στην ομάδα της Mazda Ιταλίας την ευκαιρία να προσθέσει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του roadster με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετέχει σε πολλές ακόμη δραστηριότητες της Mazda, όπως η παρουσίαση «Fun to drive will never die», με τον Iάπωνα μηχανικό Nobuhiro Yamamoto, Διευθυντή Προγράμματος της τρίτης και τέταρτης γενιάς του Mazda MX-5, την Elisa Artioli, λάτρη της αυτοκίνησης και εγγονή του Romano Artioli, πρώην υποστηρικτή της Lotus, καθώς και του Andrea Levy, προέδρου του MI.Mo Milano Monza Motor Show.

Οι συγκεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν ποικίλες ιστορίες για να εξηγήσουν τι πυροδοτεί το πάθος τους για την αυτοκίνηση και την οδηγική απόλαυση, γνωστή στην ιαπωνική εταιρεία ως «Jinba Ittai», δηλαδή η διαισθητική σύνδεση μεταξύ ενός Mazda και του οδηγού του.

Το MX-5, αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο και η απόλυτη έκφραση της οδηγικής απόλαυσης «Jinba Ittai», με το roadster της μάρκας να σημειώνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών!