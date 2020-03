Οι 8 motorsport movies που πρέπει να δεις

Από την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη Formula 1, μέχρι τους ‘down and dirty’ ήρωες του θρυλικού Dakar Rally ή τις επικές δοκιμασίες για ανθρώπους και μηχανές όπως η ανάβαση στο Pikes Peak!

Σου λείπουν τα motorsports τώρα που έχουν πατήσει φρένο η Formula 1, το WRC και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα motorsports; Έχεις βαρεθεί τους απανταχού (wanna-be) celebrities να κατακλύζουν το timeline σου με την ίδια συμβουλή; Challenges όπως το να κάνεις γκελάκια με το χαρτί υγείας (αν σου περισσεύει); Απέτυχε παταγωδώς και η προσπάθειά σου να ενώσεις τη γειτονιά τραγουδώντας φάλτσα από το μπαλκόνι σου;



Μη στεναχωριέσαι, έχουμε τη λύση! Ή καλύτερα 7+1 λύσεις για να καλοπεράσεις αυτές τις ημέρες. Ψάξαμε στο Red Bull TV τις καλύτερες motorsports ταινίες που αφορούν στους τέσσερις τροχούς. Από την ελιτίστικη κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού - το μαγικό κόσμο της Formula 1, μέχρι τους ‘down and dirty’ ήρωες του θρυλικού Dakar Rally ή επικές δοκιμασίες για ανθρώπους και μηχανές όπως η ανάβαση στο Pikes Peak!

Ματιές behind the scenes, σε βάζουν μέσα στο κόλπο, σε κάνουν ένα με τους πρωταγωνιστές, σου επιτρέπουν να δεις τα motorsports με άλλο μάτι. Είσαι έτοιμος για μερικές ώρες μπροστά στην οθόνη; Ready, steady, go!



#1 The History of the Pit Stop

Πόσο χρόνο σου παίρνει να ανοιγοκλείσεις τα βλέφαρά σου; Τι μπορεί να κάνει μία άριστα συγχρονισμένη ομάδα μηχανικών σε λιγότερα από δύο δευτερόλεπτα; Μέσα σε 45 λεπτά, αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ εξηγεί τη χορογραφία ενός pit stop, την τεχνολογία που αξιοποιείται, πως τα pit stops άλλαξαν σε σχέση με το ξεκίνημα του σπορ. Ένα ταξίδι στο χρόνο, με εικόνες αδιανόητες για τη σημερινή επιτομή της τεχνολογίας και μία ανάλυση του πως επιτυγχάνονται πλέον οι εξωπραγματικοί χρόνοι αλλαγής ελαστικών.

