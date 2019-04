Αυτά τα τραγούδια ακούνε περισσότερο οι οδηγοί

Του Λουκά Παπαλάμπρου

Η μουσική είναι μία τέχνη που δημιουργείται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Εκφράζει μία σειρά από ανθρώπινες σκέψεις και συναισθήματα, όπως τον έρωτα, την απογοήτευση, τη χαρά.

Ελάχιστοι είναι αυτοί που μπορούν να φανταστούν μία ημέρα στην καθημερινότητά τους χωρίς τον ήχο ενός τραγουδιού, ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο. Το όχημα έχει ταυτιστεί με τη μουσική. Η πρώτη κίνηση που κάνουμε όλοι μας όταν μπαίνουμε στην καμπίνα είναι να ενεργοποιήσουμε το ηχοσύστημα και να ακούσουμε τον αγαπημένο μας σταθμό ή τη μουσική που μας εκφράζει.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία για λογαριασμό της Seat, το 90% των οδηγών ανέφερε ότι η μουσική κατά την οδήγηση τους προκαλεί ευτυχία.

Επίσης, το 84% υποστήριξε πως στο αυτοκίνητο ακούει συχνότερα τα αγαπημένα του τραγούδια και το 70% των κατόχων αυτοκινήτων της ισπανικής φίρμας χρησιμοποιεί την εφαρμογή Shazam.

Ποια όμως είναι τα πιο δημοφιλή τραγούδια για τους οδηγούς; Αν και ο καθένας έχει διαφορετικά γούστα και επιλέγει τη μουσική ανάλογα τη διάθεση, τα αγαπημένα είδη φαίνεται ότι είναι τα κομμάτια της ροκ και της ποπ.

Για τους Βρετανούς οδηγούς λοιπόν, το πιο δημοφιλές κομμάτι είναι το «Bohemian Rhapsody» των Queen. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Dancing Queen» των Abba και στην τρίτη το «Livin’ on a Prayer» του Bon Jovi.

Δείτε τη λίστα με τα 20 αγαπημένα τραγούδια

1. Bohemian Rhapsody, Queen

2. Dancing Queen, ABBA

3. Livin’ on a Prayer, Bon Jovi

4. I’m Gonna Be (500 miles), The Proclaimers

5. Eye of the Tiger, Survivor

6. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves

7. Wake Me Up Before You Go Go, Wham!

8. Happy, Pharrell

9. Girls Just Wanna Have Fun, Cindy Lauper

10. I Gotta Feeling, Black Eyed Peas

11. Ain’t No Mountain High Enough, Marvin Gaye & Tammi Terrell

12. Don’t Stop Believing, Journey

13. Wonderwall, Oasis

14. This Is Me, The Greatest Showman

15. Roar, Katy Perry

16. Hey Ya!, Outkast

17. I Believe in a Thing Called Love, The Darkness

18. Three Little Birds, Bob Marley

19. One Kiss, Calvin Harris & Dua Lipa

20. Hey Baby!, DJ Otzi