Απίστευτες εκπτώσεις που φθάνουν τα 20.000€ από την BMW

Η BMW Hellas φέρνει τα δώρα νωρίτερα τα εφετινά Χριστούγεννα, προσφέροντας τη δυνατότητα στους αγοραστές να αποκτήσουν ένα πολυτελές αυτοκίνητο στην χαμηλότερη τιμή.





Η προσφορά της εταιρείας αφορά τα μοντέλα X2 και X5, ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για ταξινομήσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Πιο συγκεκριμένα, η BMW X2 sDrive18i με το πακέτο εξοπλισμού Advantage Plus, προσφέρεται με όφελος €7.200 και από €239/μήνα με προνομιακό επιτόκιο 3,9% που ισχύει με το πρόγραμμα χρηματοδότησης ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services. Το όφελος αφορά σε επιδότηση εξοπλισμού του πακέτου Advantage Plus.





Όσον αφορά στην επιβλητική X5, το όφελος φθάνει στην εντυπωσιακή τιμή των 20.000 ευρώ και από €819/μήνα και περιλαμβάνει τις εκδόσεις X5 xDrive 25 d και X5 M 50 d.

Δείτε εδώ όλα τα χαρακτηριστικά των X2 και X5



Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος