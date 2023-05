Άρωμα για εξατμίσεις - Εταιρία κατασκεύασε υλικό για να μυρίζει όμορφα το καυσαέριο των αυτοκινήτων 

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε κανέναν δεν αρέσει η μυρωδιά των καυσαερίων που εκπέμπουν αυτοκίνητα, μηχανές και φορτηγά. Εκτός από βλαβερά έχουν και δυσάρεστη μυρωδιά ενώ ενοχλούν και αρκετούς ανθρώπους στο λαιμό και τα μάτια.

Μία εταιρία με έδρα την Καλιφόρνια, κατασκευάζει και πουλά αρώματα καυσίμων που εξαλείφουν τις οσμές καυσαερίων σε ποικιλία αρωμάτων, όπως μαλλί της γριάς, φρούτα και παιδική πούδρα.

Όταν κάποιος σκέφτεται τις δυσάρεστες οσμές ενός αυτοκινήτου, συνήθως του έρχεται στο μυαλό μία καμπίνα με μυρωδιές από το κάπνισμα ή από φαγητό που έμεινε στο αυτοκίνητο για πολύ ώρα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα πλήθος από αποσμητικά χώρου για αυτοκίνητα. Ωστόσο, τα καυσαέρια του αυτοκινήτου δημιουργούν αντίστοιχα μια ανεπιθύμητη οσμή, ιδιαίτερα όταν βάζετε μπροστά ένα αυτοκίνητο, το αφήνετε στο ρελαντί ή έχετε τα παράθυρα ανοιχτά. Επίσης, όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε γκαράζ, η οσμή από τα καυσαέρια μπορεί να παραμείνει.

Η Power Plus (όπως υποστηρίζει) πουλάει μια σειρά αρωμάτων καυσίμων. Μαζί με τη δημιουργία μιας πιο ευχάριστης μυρωδιάς, τα αρώματα καυσίμων μειώνουν τον ερεθισμό, σύμφωνα με την εταιρεία: "Τα αρώματα καυσίμου Power Plus έχουν σχεδιαστεί για να εξαλείφουν τις δυσάρεστες οσμές καυσαερίων και τους ερεθισμούς των ματιών, της μύτης και του λαιμού που τις συνοδεύουν. Προαναμείξτε το με το καύσιμο ή ρίξτε το απευθείας στο ρεζερβουάρ σας πριν από το γέμισμα. Τα αρώματα καυσίμου Power Plus Lubricants είναι ασφαλή για όλους τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα καρμπυρατέρ, τους αισθητήρες 02 και τους καταλυτικούς μετατροπείς. Δεν αναστέλλουν ούτε ενισχύουν την απόδοση του κινητήρα". Ένα μπουκάλι της εταιρίας κοστίζει από 13.95 δολάρια.