Δείτε πως δημιουργήθηκαν οι ειδικές εκδόσεις του ηλεκτρικού Fiat 500

Ένα ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «One-Shot, το οποίο παρουσιάζει τις διαδικασίες και τους ανθρώπους που δημιούργησαν τις μοναδικές εκδόσεις του νέου αμιγώς ηλεκτροκίνητου 500, έδωσε στη δημοσιότητα η ιταλική φίρμα.

Αφηγητής της ιστορίας είναι ο πρόεδρος της Fiat, Olivier François. Στο φιλμ διάρκειας 15 λεπτών, βλέπουμε πως αναπτύχθηκαν τα ξεχωριστά 500 by Armani, 500 by Bvlgari και 500 by Kartell, από την πρώτη συνάντηση των συντελεστών στο Fiat Centro Stile στο Τορίνο, μέχρι την παρουσίαση των αυτοκινήτων στο Μιλάνο τον περασμένο Μάρτιο.

Ο κύριος François συνοδεύει τον θεατή σε αυτή την πορεία που ξεκινά από την έδρα της Fiat, περνά από τη μαγευτική Ρώμη και τη Bvlgari και καταλήγει στο Μιλάνο, την παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας, χαρακτηρισμό που τον χρωστά σε μεγάλο βαθμό στους εμβληματικού οίκους Armani και Kartell.

Σημείο καμπής στην ιστορία, αποτελούν οι στιγμές έντασης μόλις ανακοινώνεται η ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου της Γενεύης.

Οι κάμερες περνούν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Centro Stile στο Τορίνο, εκεί που βρίσκεται το τμήμα «Color & Material» και το οποίο θυμίζει κάτι μεταξύ κέντρο ερευνών και ατελιέ υψηλής ραπτικής. Τα πλάνα παρακολουθούν κάθε λεπτομέρεια καταγράφοντας τόσο τις δημιουργικές προτάσεις, όσο και τα συναισθήματα της ομάδας.

Η πορεία συνεχίζεται με μια συνέντευξη του Klaus Busse, στην οποία ο διάσημος σχεδιαστής εξηγεί τι κρύβεται κάτω από τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και το ρόλο του 500 στην ιστορία του βιομηχανικού σχεδιασμού.