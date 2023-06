Δείτε τη μοναδική Porsche 911 λιμουζίνα στον κόσμο που κατασκευάστηκε για αγώνες και όχι για ανέσεις

Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ποιο θα ήταν το τελευταίο όχημα που θα σκεφτόσασταν να μετατρέψετε σε τροχόσπιτο; Συνήθως ως «βάση» είναι κάποιο σχολικό λεωφορείο ή ένα παλιό ημιφορτηγό που προσφέρει ήδη τον απαραίτητο χώρο και απαιτεί λιγότερη εργασία. Κάποιος όμως αποφάσισε να μετατρέψει μία vintage αερόψυκτη Porsche 911 Targa του 1974 σε ένα σπορ τροχόσπιτο για εξοικονόμηση χρόνου και όχι χώρου.

Το αυτοκίνητο τροποποιήθηκε από κατασκευαστή ειδικών λεωφορείων στην ανατολική ακτή χρησιμοποιώντας δύο Porsche 911 του 1974, και το σύνολο περιελάμβανε ένα κρεβάτι, νεροχύτη, μέχρι και ντουλάπια.

Εάν δεν σας εντυπωσίασε η μετατροπή (λογικό), ίσως να βρείτε πιο ενδιαφέρουσα την ιστορία πίσω από αυτή την πρωτόγνωρη εργασία.

Το όχημα κατασκευάστηκε για τον Rocky Aoki, έναν ερασιτέχνη παλαιστή και επιχειρηματία που ίδρυσε την αλυσίδα ιαπωνικών εστιατορίων Benihana, και συμμετείχε το 1991 στο Car and Driver One Lap of America. Είχε εγκαταστήσει στην Porsche ένα κρεβάτι και άλλες ανέσεις για να διευκολύνει τον εβδομαδιαίο αγώνα.

Άνθρωπος με πολλές ασχολίες, ο Aoki κατασκεύασε αρκετές αγωνιστικές λιμουζίνες για εκδηλώσεις όπως το One Lap και το Gumball Rally. Συμμετείχε επίσης σε υπεράκτιους αγώνες με μηχανοκίνητα σκάφη και σε αερόστατα αντοχής σε μεγάλο υψόμετρο. Το 1981 ήταν μέλος του πληρώματος του Double Eagle V, του πρώτου αερόστατου ηλίου που διέσχισε με επιτυχία τον Ειρηνικό Ωκεανό, από την Ιαπωνία στην κεντρική Καλιφόρνια σε 84 ώρες και 31 λεπτά.

Σύμφωνα με τον πωλητή, η Porsche ανήκε στον Aoki μέχρι και λίγο πριν πεθάνει το 2008, αλλά δεν είχε ταξινομηθεί για πάνω από 20 χρόνια. Κάποια στιγμή, ο αρχικός κινητήρας κλάπηκε, ενώ χρειάζεται (όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες) μοκέτα και ταπετσαρία, αλλά εξακολουθεί να έχει τα αυθεντικά καθίσματα Recaro και τις ζάντες.