Εκπληκτικές εκπτώσεις που φθάνουν τα 20.000 ευρώ από τη BMW

Αν επιθυμούσατε να αγοράσετε ένα από τα μοντέλα της σειράς Χ της βαυαρικής φίρμας, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Η BMW προσφέρει τις X1, X2, X3, X4 και X5 σε μοναδικές τιμές, με το όφελος για τον πελάτη να κυμαίνεται από 5.500 έως 20.000€.





Αναλυτικά, η έκπτωση ανά μοντέλο BMW X διαμορφώνεται ως εξής:

X1:

Η BMW X1 sDrive16d με το πακέτο εξοπλισμού Active, προσφέρεται με όφελος €6.200 και από €269/μήνα με το προνομιακό επιτόκιο 3,9% που ισχύει με το πρόγραμμα χρηματοδότησης BMW ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services. Το όφελος αφορά σε επιδότηση εξοπλισμού του πακέτου Active.

Η BMW X1 sDrive18i με το πακέτο εξοπλισμού xLine Advanced, προσφέρεται με όφελος €6.500 και από €269/μήνα με το προνομιακό επιτόκιο 3,9% που ισχύει με το πρόγραμμα χρηματοδότησης BMW ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services. Το όφελος αφορά σε επιδότηση εξοπλισμού του πακέτου xLine Advanced.

X2:

Η BMW X2 sDrive18i με το πακέτο εξοπλισμού Advantage Plus, προσφέρεται με όφελος €5.500 και από €249/μήνα με το προνομιακό επιτόκιο 3,9% που ισχύει με το πρόγραμμα χρηματοδότησης BMW ALL INCLUSIVE της BMW Financial Services. Το όφελος αφορά σε επιδότηση εξοπλισμού του πακέτου Advantage Plus.

X3:

BMW X 3 με όφελος έως €8.000 και από €419/μήνα για τις εκδόσεις X3 xDrive20i, xDrive30i, M40i, xDrive20d, xDrive25d και xDrive30d.

Χ4:

Νέα BMW X 4 με όφελος έως €13.000 και από €699/μήνα για τις εκδόσεις Χ4 xDrive 20 i , xDrive 30 i , xDrive 20 d , xDrive 25 d και Μ40 d.

X5:

BMW X5 με όφελος έως €20.000 και από €819/μήνα για τις εκδόσεις X5 xDrive 25 d , xDrive 40 e και M 50 d.

Να σημειώσουμε ότι, η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Για να δείτε όλα τα χαρακτηριστικά των μοντέλων πατήστε εδώ



Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος