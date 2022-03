Ένα βραβείο για τον Luc Donckerwolke με μεγάλη σημασία για το γκρουπ της Hyundai

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Το βραβείο World Car Person of the Year απονέμεται σε στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας που σημείωσαν με τις δημιουργίες τους σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια αγορά. Είναι ένα βραβείο που δεν είναι τόσο γνωστό στον κόσμο αλλά είναι πολύ σημαντικό τόσο γι αυτόν που το κερδίζει όσο και για την εταιρία που εκπροσωπεί αφού το World Car Person of the Year απονέμεται στις πιο σημαντικές συνεισφορές της χρονιάς.

Το βραβείο World Car Person of the Year που αποτελεί μέρος των ετήσιων World Car Awards, τα οποία ξεκίνησαν επίσημα τον Ιανουάριο του 2004, στοχεύει να αναγνωρίσει, να επιβραβεύσει και να εμπνεύσει την αριστεία, την ηγεσία και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στους προηγούμενους νικητές περιλαμβάνονται οι Akio Toyoda (2021), Carlos Tavares (2020), Sergio Marchionne (2019) και Håkan Samuelsson (2018).

Τη βράβευση του Luc Donckerwolke, Executive Vice President του Ομίλου για θέματα Σχεδίασης και Chief Creative Officer (CCO), ως World Car Person της χρονιάς 2022 από την κριτική επιτροπή των World Car Awards ανακοίνωσε τo Hyundai Motor Group . Και δικαιολογημένα οι επικεφαλής του Group ήταν ιδιαίτερα υπερήφανοι ,αφού το βραβείο προέρχεται από τα μέλη της κριτικής επιτροπής των World Car Awards που απαρτίζονται από 102 δημοσιογράφους από 33 χώρες .

Τα μέλη της επιτροπής σημείωσαν τον ρόλο του Luc Donckerwolke στην ανάπτυξη καινοτόμων νέων μοντέλων, συμπεριλαμβανομένων των Hyundai IONIQ 5 και Genesis GV60. Αναφέρθηκαν επίσης στα resto-mod μοντέλα Pony και Grandeur αποδίδοντας φόρο τιμής στη κληρονομιά της αυτοκινητοβιομηχανίας της Κορέας.

Η κριτική επιτροπή του World Car βράβευσε παράλληλα μοντέλα των μαρκών Hyundai και Genesis σε διάφορες κατηγορίες. Το IONIQ 5 μπήκε στην πεντάδα της κατηγορίας World Car Design του 2022 και το GV70 μπήκε στην πεντάδα της κατηγορίας World Luxury Car του 2022. Το IONIQ 5 βρέθηκε επίσης στην πεντάδα της κατηγορίας World EV της χρονιάς 2022. Τα IONIQ 5, Genesis G70 και Hyundai Tucson μπήκαν στο top 10 της κατηγορίας 2022 World Car of the Year, δίνοντας στον Όμιλο την μεγαλύτερη αναγνώριση σχετικά με οποιαδήποτε άλλη αυτοκινητοβιομηχανία στη λίστα.

Ο Luc Donckerwolke του Hyundai Motor Group όταν του απονεμήθηκε το βραβείο δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή που έλαβα το βραβείο World Car Person και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής και την πολύτιμη ομάδα του Hyundai Motor Group. Έχω εργαστεί για πολλές εταιρείες και μάρκες κατά τη διάρκεια της καριέρας μου και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την αναγνώριση που έχουν λάβει οι μάρκες Hyundai και Genesis. Είναι μια πραγματική αντανάκλαση της προσπάθειας όλων των εργαζομένων».

Από την ένταξή του στον Όμιλο ως CCO, η Hyundai είχε ανοδική πορεία. Ταυτόχρονα παρουσιάσθηκε και μια νέα πολυτελή μάρκα, η Genesis που λαμβάνει πολλές σημαντικές διακρίσεις. Η 30χρονη καριέρα του Luc Donckerwolke ως Σχεδιαστή αυτοκινήτων του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο δουλεύοντας για πολύ γνωστές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Bentley, Lamborghini, Skoda, Seat και Audi. Έγινε μέλος του Ομίλου Hyundai το 2016 και διαδέχθηκε τον Peter Schreyer ως CCO το 2017.

Παθιασμένος λάτρης της αυτοκινητοβιομηχανίας και συλλέκτης, ο Luc Donckerwolke είναι επίσης πολύ περήφανος για το πολυπολιτισμικό υπόβαθρό του καθώς μιλά οκτώ γλώσσες. Το Hyundai IONIQ έχει λάβει ήδη πολλές σημαντικές διακρίσεις και το Genesis GV60 - το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα της μάρκας - έτυχε επίσης πολύ καλής υποδοχής.