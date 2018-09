Έπεσε κάτω από τα 20.000 ευρώ η τιμή του νέου MINI

Ξεχωριστή σχεδίαση, μοναδικές επιλογές εξατομίκευσης, αποδοτικοί κινητήρες και ασυναγώνιστη οδική συμπεριφορά. Το MINI αποτελεί ένα από τα κορυφαία premium αυτοκίνητα πόλης, ενθουσιάζοντας τους οδηγούς κάθε ηλικίας.





Πλέον, το δημοφιλές μοντέλο είναι διαθέσιμο από την τιμή των €19.860 και με νέο προνομιακό επιτόκιο 3,9% μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος ALL IN MINΙ της MINI Financial Services. Επιπλέον, η εταιρεία προσφέρει δύο χρόνια επέκταση εγγύησης, τέσσερα χρόνια service και ισάριθμα χρόνια ασφάλεια.

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος