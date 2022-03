Επτά νέα EV μοντέλα θα υποστηρίξουν τα σχέδια της Ford – Ποιος είναι ο στόχος μέχρι το 2026

Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η Ford κάνει τολμηρά βήματα προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον στην Ευρώπη. Μέχρι το 2024 θα παρουσιάσει τρία νέα ηλεκτρικά επιβατικά και τέσσερα νέα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα. Με τα επτά νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα η εταιρία «δείχνει» ξεκάθαρα τα σχέδια της για το μετασχηματισμό της. Μάλιστα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας νέας, παγκόσμιας επιχειρηματικής μονάδας, με την ονομασία Ford Model e.Στην καινούργια μονάδα όλοι θα ασχολούνται με τη σχεδίαση, την παραγωγή και τη διανομή ηλεκτρικών και συνδεδεμένων οχημάτων. Μαζί με την Ford Pro, η οποία επικεντρώνεται στα επαγγελματικά οχήματα της Ford, αυτές οι δύο επιχειρηματικές μονάδες θα καθορίσουν το μέλλον της Ford στην Ευρώπη.

Ο Stuart Rowley, πρόεδρος, Ford Ευρώπης ανακοίνωσε ότι :

«Η πορεία μας προς ένα πλήρως ηλεκτρικό μέλλον είναι κάτι απόλυτα επιβεβλημένο για να μπορέσει η Ford να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών σε μία Ευρώπη που μετασχηματίζεται. Είναι επιτακτική η ανάγκη για μεγαλύτερη προστασία του πλανήτη μας, αποτελώντας μία θετική συνεισφορά στην κοινωνία και μειώνοντας τους ρύπους σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα».

Όλες αυτές οι προσπάθειες θα υποστηρίξουν τα παγκόσμια σχέδια της Ford για σημαντική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στοχεύει σε μηδενικές εκπομπές ρύπων για όλα οχήματά της που θα κυκλοφορούν στην Ευρώπη και ανθρακική ουδετερότητα από το Ευρωπαϊκό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών logistics και των προμηθευτών της μέχρι το 2035.

Ποια θα είναι τα επτά νέα μοντέλα

Μετά την επιτυχημένη ευρωπαϊκή παρουσίαση της νέας Mustang Mach-E το 2021 και της Mustang Mach-E GT φέτος , καθώς και το επικείμενο λανσάρισμα του E-Transit το επόμενο τρίμηνο,η Ford ετοιμάζεται γα την παραγωγή επτά νέων μοντέλων.

Η νέα επένδυση στην Κολωνία αναμένεται να φτάσει τα 2 δις δολάρια. Η επένδυση περιλαμβάνει ακόμη μία νέα μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών που προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της το 2024. Στις αρχές του 2023 θα ξεκινήσει στο νέο Κέντρο Εξηλεκτρισμού, η παραγωγή ενός ολοκαίνουργιου αμιγώς ηλεκτρικού επιβατικού αυτοκινήτου, ενός μεσαίου crossover, ενώ ένα δεύτερο ηλεκτρικό όχημα θα προστεθεί στη γραμμή παραγωγής της Κολωνίας το 2024.

Η γκάμα του εμβληματικού Transit θα περιλαμβάνει τέσσερα νέα ηλεκτρικά μοντέλα – το νέο Transit Custom van ενός τόνου και το πολυχρηστικό Tourneo Custom το 2023, καθώς και την επόμενη γενιά του μικρότερου Transit Courier van και του πολυχρηστικού Tourneo Courier το 2024.

Με αυτά τα νέα ηλεκτρικά οχήματα η Ford προχωράει τον πλήρη μετασχηματισμό της μάρκας στην Ευρώπη. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό όχημα μαζικής παραγωγής που θα βγει από το Κέντρο Εξηλεκτρισμού της Ford στην Κολωνία θα είναι ένα πενταθέσιο, μεσαίο crossover. Η παραγωγή του προγραμματίζεται να ξεκινήσει μέσα στο 2023. Μπορεί να μην αποκάλυψαν ποιο θα είναι το όνομα του νέου crossover, επιβεβαίωσαν όμως ότι με μια φόρτιση θα έχει αυτονομία 500 km.

Το 2021, τα SUV και crossover μοντέλα αντιπροσώπευαν το 58% του συνόλου των επιβατικών οχημάτων Ford που πουλήθηκαν στην Ευρώπη, επίδοση που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020.

Με την εκτεταμένη γκάμα ηλεκτρικών επιβατικών και επαγγελματικών μοντέλων της, η Ford εκτιμά ότι οι ετήσιες πωλήσεις της στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν τις 600.000 μονάδες το 2026, και επιβεβαίωσε επίσης την πρόθεσή της να πετύχει περιθώριο EBIT ύψους 6% στην Ευρώπη το 2023. Ο παγκόσμιος στόχος του σχεδίου Ford+ για ετήσια παραγωγή ξεπερνάει τα δύο εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το 2026. Στόχος είναι στο διάστημα των έξι ετών η παραγωγή να αυξηθεί στα 1,2 εκατομμύρια οχήματα.

Νέα κοινοπραξία στοχεύει να αυξήσει την παραγωγή μπαταριών στην Ευρώπη

Για την υποστήριξη των φιλόδοξων σχεδίων εξηλεκτρισμού οχημάτων της Ford, οι εταιρείες Ford, SK On Co., Ltd. και Koç Holding υπέγραψαν ένα μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MOU) για μία νέα κορυφαία στον κλάδο κοινοπραξία στην Τουρκία. Εφόσον οριστικοποιηθεί η τελική συμφωνία, οι τρεις εταίροι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις παραγωγής μπαταριών για EV στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή περιοχή.

Η έδρα της κοινοπραξίας θα βρίσκεται κοντά στην Άγκυρα και θα κατασκευάζει κυψέλες NMC υψηλής περιεκτικότητας σε νικέλιο για συναρμολόγηση σε μονάδες συστοιχίας μπαταριών. Η παραγωγή πρόκειται να ξεκινήσει περί τα μέσα της δεκαετίας με ετήσια δυναμικότητα από 30 έως 45 γιγαβατώρες.

Προκειμένου να ενισχύσει την παραγωγή των ηλεκτρικών και επαγγελματικών οχημάτων, η Ford ανακοίνωσε ότι η Ford Otosan θα αναλάβει την ιδιοκτησία του εργοστασίου και των δραστηριοτήτων παραγωγής της Κραϊόβα, κάτι το οποίο υπόκειται σε διαδικασίες έγκρισης και διαβούλευσης. Η Ford Otosan, μία κοινοπραξία μεταξύ της Ford Motor Company και της Koç Holding, είναι μία από τις μακροβιότερες και πιο επιτυχημένες του είδους στην παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτου.

Στην Κραϊόβα από το 2024 και μετά θα κατασκευάζεται το bestseller επιβατικό όχημα της Ford στην Ευρώπη, το Ford Puma. Το δημοφιλές συμπαγές crossover θα είναι αμιγώς ηλεκτρική έκδοση.

Το Puma ήταν το επιβατικό μοντέλο της Ford με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2021, και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma θα φέρει αυτό το επιτυχημένο νέο προϊόν σε μία ευρύτερη ομάδα Ευρωπαίων πελατών.

Στο ίδιο εργοστάσιο θα κατασκευάζεται από το 2023 το νέο Transit Courier, το δημοφιλές ελαφρύ επαγγελματικό όχημα, και το Tourneo Courier, ένα συμπαγές όχημα πολλαπλών χρήσεων.