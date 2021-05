H Mercedes Benz Hellas χωρίζεται και πωλείται σε δύο κομμάτια

Του Περικλή Χαλάτση

Μετά το δημοσίευμα της Ζούγκλας με τίτλο «Χάος στη Mercedes Ελλάς» η ελληνική εταιρεία εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ THΣ MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Η Mercedes-Benz δεν αποχωρεί από την Ελλάδα!

Η πορεία προς την ηλεκτροκίνηση συνεχίζεται δυναμικά και ο μετασχηματισμός της αυτοκίνησης επιφέρει αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά, είναι ο διαχωρισμός των Daimler Trucks από τη Mercedes-Benz AG, γεγονός που ο Όμιλος της Daimler έχει επιβεβαιώσει εδώ και καιρό με Δελτία Τύπου (από 03.02.2021 Daimler plans separation into two pure-play companies and majority listing of Daimler Truck to accelerate into zero- emissions and software-driven future - Daimler Global Media Site και με πιο πρόσφατο αυτό της 20ης Μαΐου: Daimler Truck sets out ambitions as an independent company - Daimler Global Media Site)

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανό να γίνουν αλλαγές οι οποίες θα επηρεάσουν την πλειοψηφία των θυγατρικών των δύο νέων εταιριών παγκοσμίως. Με δεδομένο ότι η Mercedes-Benz Ελλάς διατηρεί κάτω από την ομπρέλα της το σύνολο των δραστηριοτήτων επιβατικών, ελαφρών κα βαρέων επαγγελματικών οχημάτων καθώς και λεωφορείων, ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές στη λειτουργική δομή της. Σε καμία όμως περίπτωση η Mercedes-Benz δεν αποχωρεί από την Ελληνική αγορά, η οποία την τιμά με την εμπιστοσύνη της κατατάσσοντάς την σταθερά στην 1η θέση των πωλήσεων ανάμεσα στις premium μάρκες τα τελευταία 7 χρόνια. Η πορεία αυτή καθιστά την Ελληνική εισαγωγική εταιρεία μία από τις πιο επιτυχημένες θυγατρικές της Mercedes-Benz στη Ευρώπη.

Οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναπαράγεται είναι εντελώς ανακριβής, ανυπόστατη και συκοφαντική. Η Mercedes-Benz Ελλάς δηλώνει απερίφραστα ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της ώστε να προστατεύσει το όνομα και το κύρος της απέναντι σε δημοσιεύματα που παραπληροφορούν, πλήττοντας τη φήμη και την αξιοπιστία της.

Φυσικά και δεν έγινε καμία αναφορά για την ταμπακιέρα. Γιατί το Project Focus επιβάλει να μην υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη κοινές εταιρείες. Θα διαχωριστούν τελεσίδικα σε δύο. Σε Ι.Χ. και σε φορτηγά (μικρά και μεγάλα).

Το σίγουρο είναι και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας ότι ανακοινώθηκε στους Έλληνες εργαζόμενους πως μέχρι το τέλος του 2021 η Mercedes Benz Ελλάς θα πουληθεί. Μάλιστα οι Γερμανοί ζήτησαν να έχει ολοκληρωθεί και η πώληση του κτηρίου που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα. Αναφέρεται επιπλέον πως σε μεγάλες αγορές όπως την αμερικανική και εκείνην της Νοτίου Κορέας, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας η εταιρεία Mercedes Benz έχει ήδη διαχωριστεί πλήρως σε δύο αυτόνομα κομμάτια. Ένα για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και ένα για τα επαγγελματικά, ελαφρά φορτηγά και φορτηγά βαρέως τύπου.