Η Bentley Flying Spur Hybrid είναι το καλύτερο sedan στον κόσμο

Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

Αψεγάδιαστη πολυτέλεια, μοναδική κομψότητα, απαράμιλλο στυλ, ανέσεις επιπέδου VIP και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η νέα plug-in hybrid έκδοση της Flying Spur θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία των premium sedan.

Η Bentley κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον εξηλεκτρισμό της γκάμας της στο πλαίσιο της στρατηγικής «Beyond100», που προβλέπει τον μετασχηματισμό της μάρκας σε έναν οργανισμό με μηδενικό αποτύπωμα ως προς τον άνθρακα.

Εκπληκτική καμπίνα με ανέσεις πολύ υψηλού επιπέδου.Η νέα Flying Spur Hybrid τροφοδοτείται από τον V6 βενζινοκινητήρα των 2,9 λίτρων κι ένα προηγμένο ηλεκτρικό μοτέρ. Η ισχύς αγγίζει τους 544 ίππους και η ροπή τα 750 Nm, με την μπαταρία των 14,1 kWh να προσφέρει αυτονομία με ηλεκτρική ενέργεια για 40 χιλιόμετρα.

Οι επιδόσεις είναι εξαιρετικές, με τα 0-100 να επιτυγχάνονται σε 4,3 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 285 χλμ./ώρα. Το νέο υβριδικό κινητήριο σύστημα επιτυγχάνει σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, ενώ παράλληλα παρέχει την αυθεντική, αβίαστη και εκλεπτυσμένη απόδοση της Bentley.

Τρεις λειτουργίες κίνησης

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του ένα σύνολο προηγμένων υπηρεσιών (My Car Statistics, My Battery Charge, My Cabin Comfort) για τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου. Ο αυτόματος διακόπτης Start-Stop έχει αντικατασταθεί από ένα χειριστήριο για τις τρεις ηλεκτρικές λειτουργίες (EV Drive, Hybrid Mode και Hold Mode), επιτρέποντας τη βέλτιστη διαχείριση χρήσης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού.

Η λειτουργία EV Drive επιλέγεται μόλις ενεργοποιηθεί το αυτοκίνητο και μεγιστοποιεί την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης. Είναι ιδανική για οδήγηση στην πόλη και για μικρότερες διαδρομές. Μπορεί να κινηθεί με ηλεκτρική ενέργεια για 40 χλμ.

Η λειτουργία Hybrid είναι κατάλληλη για μεγαλύτερα ταξίδια και χρησιμοποιεί προγνωστική λειτουργία ενώ επικοινωνεί με το σύστημα πλοήγησης.

Εισάγοντας έναν προορισμό, το αυτοκίνητο ενεργοποιεί αυτόματα τη σωστή λειτουργία οδήγησης για κάθε μέρος της διαδρομής, υπολογίζοντας συνεχώς την πιο αποδοτική χρήση της φόρτισης της μπαταρίας και αποθηκεύοντας ηλεκτρική ενέργεια για τμήματα της διαδρομής όπου είναι πιο χρήσιμο.

Η λειτουργία Hold εξισορροπεί τον θερμικό κινητήρα και την ηλεκτρική ισχύ για εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να διατηρεί υψηλά τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης για μετέπειτα χρήση.

Ασυμβίβαστο

Η Flying Spur Hybrid θα προσφέρεται σε 7 ιδιαίτερα χρώματα βαφής, προσεκτικά επιλεγμένα για τον χαρακτήρα και το στυλ του αυτοκινήτου. Το σήμα «Hybrid» στο μπροστινό φτερό, οι τετράγωνες απολήξεις εξάτμισης και το σημείο φόρτισης στο αριστερό πίσω φτερό ξεχωρίζουν το μοντέλο από τις υπόλοιπες εκδόσεις.

Το εσωτερικό διαθέτει την τυπική απαράμιλλη πολυτέλεια και καινοτομία της μάρκας - κομψό και μοναδικό, με εξαιρετικά άνετα καθίσματα, μοναδικής ποιότητας υλικά και αμέτρητες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Όλες οι Flying Spurs κατασκευάζονται στην έδρα της Bentley στο Crewe, στο πρώτο εργοστάσιο πολυτελών αυτοκινήτων στον κόσμο με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Τα πρώτα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα θα παραδοθούν στους πελάτες πριν το τέλος του έτους.

