Η CUPRA δίνει μία πρόγευση για το Tavascan και το Metahype μέσω του line-up του Primavera Sound 2023

Η συνεργασία της CUPRA με το κορυφαίο φεστιβάλ της Ευρώπης, το Primavera Sound, προχωράει στο επόμενο κεφάλαιο το 2023, μια νέα χρονιά που ανοίγει συναρπαστικές ευκαιρίες.

Η επόμενη διοργάνωση θα φέρει τα πιο φρέσκα και καλύτερα μουσικά ταλέντα όχι μόνο στη Βαρκελώνη, αλλά για πρώτη φορά και στη Μαδρίτη. Η CUPRA και το Primavera Sound θα παρουσιάσουν το πρόγραμμα των δύο εκδηλώσεων, ίδιο και για τις δύο πόλεις, καθώς και μια γεύση από το μέλλον της CUPRA, σε μια νέα, δυναμική εμπειρία. Ένα βίντεο που συνδυάζει τον πραγματικό και τον εικονικό κόσμο. Τα φεστιβάλ, στις δύο εμβληματικές πόλεις, αντικατοπτρίζουν το ένα το άλλο, αντανακλώντας την κεντρική ιδέα των διοργανώσεων: «Mirroring you, I'll be your Mirror».

Η ιστορία που παρουσιάζεται στην ανακοίνωση του προγράμματος λαμβάνει χώρα στο Metahype της CUPRA, μια αντανάκλαση του πραγματικού κόσμου σε ένα ψηφιακό τοπίο, όπου δύο avatars χρησιμοποιούν το CUPRA Tavascan για να οδηγήσουν μέχρι τις εικονικές διοργανώσεις του PRIMAVERA SOUND στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη.

«Η CUPRA συνεχίζει τη φιλοδοξία της να ξεκλειδώσει το απροσδόκητο. Η ανακοίνωση του προγράμματος του μουσικού φεστιβάλ Primavera Sound για το 2023 υπογραμμίζει όχι μόνο μερικούς από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες που θα ερμηνεύσουν, αλλά σηματοδοτεί επίσης τη γέννηση μιας νέας διοργάνωσης μέσω του αντικατοπτρισμού. Το "Mirroring you, I'll be your mirror" είναι μια δήλωση προθέσεων προς το κοινό μας: θέλουμε να γίνουμε ο καθρέφτης των επόμενων γενεών τόσο στον πραγματικό όσο και στον metaverseκόσμο μέσω των προϊόντων και των μοναδικών μας εμπειριών.» δήλωσε ο CUPRA Global Director of Strategy, Business Development & Operations Antonino Labate.

Το Metahype είναι ένα σύμπαν που λειτουργεί ως χώρος συνεργασίας όπου brands, επιχειρήσεις, start-ups και δημιουργοί περιεχομένου παρέχουν μια μεγάλη ποικιλία εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων και εμπειριών. Ξεκινώντας το πρώτο εξάμηνο του 2023, το Metahype είναι μια εμπειρία που δημιούργησε η CUPRA στο metaverse για να ενισχύσει τους δεσμούς με μια νέα κοινότητα ψηφιακών χρηστών, ξυπνώντας το ενδιαφέρον των μελλοντικών γενεών.

Μέσω αυτού του σύμπαντος, το CUPRA Tavascan έρχεται πιο κοντά από ποτέ, ένα όνειρο που πρόκειται να γίνει πραγματικότητα το 2024, καθώς η CUPRA συνεχίζει να ηλεκτρίζει το μέλλον.

Με αυτή τη συνεργασία, η CUPRA ενισχύει το πάθος της για τη μουσική. Μέσω των σχέσεων της με το Primavera Sound και το Boiler Room, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες ζωντανής ηλεκτρονικής μουσικής στον κόσμο, θα συνεχίσει να δημιουργεί μοναδικές και συναισθηματικές εμπειρίες και να εμπνέει τις νέες γενιές από τη Βαρκελώνη.